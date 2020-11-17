Аслан Бжания: «У нас есть такой механизм, как референдум»

Президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуме рассказал об итогах визита в Сочи и встречи с президентом России Владимиром Путиным. Круг тем был широким – это вопросы безопасности и технического состояния вооруженных сил Абхазии, проблемы пересечения границы через КПП «Псоу», работа сухумского аэропорта и транзит через территорию Абхазии, энергетический кризис и инвестиции в энергетику, уроки Карабаха и интеграционные процессы в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.

Встреча началась с перечня вопросов, которые обсуждались во время трехчасовой встречи президентов Аслана Бжания и Владимира Путина.

Бжания первым выделил вопрос военной безопасности, состояния вооруженных сил Абхазии и их техническую оснащенность. Президент России его «доводы учел, и соответствующие поручения были даны Министерству обороны Российской Федерации».

Работа контрольно-пропускного пункта «Псоу» во все времена вызывает недовольство граждан и создает препятствия для людей и грузов при пересечении российско-абхазской границы. Необходимость создать комфортные условия для пересечения границы была оговорена в большом союзном договоре еще в 2014 году, но реализовать это намерение до сих пор не удается. Начать планируется с ремонта пешеходного моста через реку Псоу.

Аслан Бжания знаком с ситуацией, которая в данное время сложилась на КПП «Псоу», когда транспорт с абхазскими фруктами по несколько дней стоит на границе в ожидании пропуска, товар портится, а водители вынуждены сутками ночевать на границе, где отсутствуют элементарные бытовые условия. Он уверен, что этот кризис создали чиновники по обе стороны границы, которые пытаются нажиться на абхазских крестьянах:

«Когда мы говорили о том, что необходимо изменить режим работы на пункте пропуска «Псоу», вы же видите, какие проблемы там сегодня происходят? Мы дали обещание нашим гражданам, что перевалка цитрусовых через границу не будет стоить больше шести рублей, и это обещание мы пока сдерживаем. Но та разница, которая там изымалась, разница, которая оседала в карманах ворья по обе стороны границы, они создают нам проблему. Вчера я дал поручение премьер-министру связаться с председателем Федеральной таможенной службы. Это не позиция России, то, что там стоят машины, это позиция конкретных чиновников, которые хотят свои деньги, к которым они привыкли, выкачать из наших крестьян. Через несколько дней там произойдет перелом, мы это все обсуждали».

Вопрос функционирования сухумского аэропорта уже много лет не сходит с повестки дня, но так и не может решиться. По словам Аслана Бжания, сегодня в Абхазию прилетел представитель «Росавиации» и начнутся переговоры.

Темой встречи президентов была и абхазская энергетика. Аслан Бжания рассказал о задолженности Абхазии перед Россией за потребленную электроэнергию:

«На сегодняшний день за январь, февраль и несколько дней марта 2020 года мы уже задолжали Российской Федерации около 600 млн рублей за электроэнергию. Мы не можем это оплатить, у нас нет денег. Тот объем электроэнергии, который мы должны получать от ИнгурГЭС, нами уже выбран в октябре месяце. Сейчас мы выбираем электроэнергию сверх установленных договоренностей. Весной следующего года станция остановится на несколько месяцев на ремонт, нам нужна электроэнергия, и у нас нет других возможностей, кроме как помощь российской стороны. И я его (Путина) об этой помощи просил. Стоимость этой электроэнергии, исходя из объемов потребления, более полутора миллиардов рублей. В сумме помощь составит более двух миллиардов рублей за долги, которые уже накопились, и еще накопятся до мая будущего года. Владимир Владимирович обещал в этом вопросе помочь и дал соответствующие поручения».

Несмотря на кризис в энергетике, Аслан Бжания считает, что работа майнинговых ферм возможна в районах Восточной Абхазии с малой концентрацией бизнеса и населения, где нет нагрузки на передающие сети. Из двух миллиардов киловатт/часов, которые потребляет Абхазия, около 200 млн киловатт/часов можно, по его мнению, отдать майнерам. Когда начнется переток из России, пересмотрят тариф, который будет исчисляться из стоимости за 1 квт/час по цене Краснодарского края плюс стоимость перетока.

Президент напомнил, что три перепадные ГЭС на территории Абхазии не работают. Запрет на иностранные инвестиции в энергетику не позволяет привлекать инвестиции, чтобы восстановить их. Он считает инвестиции в энергетику необходимыми. Бжания проинформировал, что в Абхазию приезжали российские специалисты, которые провели аудит энергетической системы и пришли к выводу, что требуется не менее 5 млрд рублей, чтобы она могла бесперебойно работать. Путин обещал помочь и выразил желание, чтобы этот вопрос решили раз и навсегда.

Аслан Бжания обратился к Владимиру Путину с просьбой о газификации Абхазии и проинформировал, что «соответствующие поручения были даны».

Железнодорожный кредит тяжелым бременем уже много лет лежит на бюджете Абхазии, на встрече с Путиным стоял и этот вопрос. «Возможно увеличение сроков выплаты кредита, а если нам очень повезет, то его могут списать», – сказал президент.

Возможность транзита через Абхазию в Грузию и Армению Бжания не отверг, но отметил, что он возможен при благоприятных условиях, которые зависят от того, как будут развиваться события вокруг Нагорного Карабаха. Какие уроки стоит извлечь руководству Абхазии из ситуации в Нагорном Карабахе, спросили президента. Он ответил, что видит аналогии и уверен, что необходимо укреплять и наполнять большим содержанием отношения с Российской Федерацией:

«Какие-то аналогии можно провести между взаимоотношениями Азербайджана с Карабахом и Грузии с нами. И на этом фоне, конечно же, очевидно, что во имя обеспечения интересов народа Абхазии очень важно укреплять союзнические отношения с Российской Федерацией. Мир не стал более гуманным и более добрым. Кстати, мы обсуждали и такой вопрос: война 2008 года существенно отличается от войны 2020 года, в том числе, и в техническом плане. На каком уровне развития сегодня находимся мы и наши вооруженные силы… Вы сами можете все домыслить. Поэтому наши возможности должны быть максимально расширены и наше взаимодействие с Российской Федерацией должно быть максимально наполнено, если мы хотим прогрессировать, если мы хотим развивать нашу страну».

Вопрос продажи недвижимости отдельно не обсуждался, но речь во время встречи шла о большом союзническом договоре, подписанном в 2014 году, где стороны договорились о создании общего пространства и интеграции:

«А что такое, по-вашему, создание общего пространства обороны и безопасности? А что, по-вашему, создание общего социального и экономического пространства? Это унификация правил. А что означает создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых Российской Федерацией? А какие интеграционные процессы на постсоветском пространстве реализует Российская Федерация? Вы, наверное, слышали о том, что очень часто говорят о союзе государств России и Беларуси. И мы обсуждали вот такие вопросы. Есть вопросы, которые будут решаться на уровне правительства. Есть вопросы, которые будут решаться на уровне правительства и парламента. И будут вопросы, которые будут решаться нашим населением, нашими гражданами. Слава богу, у нас есть такой механизм, как референдум. И мы этим механизмом можем воспользоваться не только для внутриполитических разбирательств, а во имя решения более глобальных вопросов».

После разговора о встрече президентов в Сочи журналисты смогли задать и другие вопросы.

Мы о многом просим Россию, почти обо всем, а что планирует делать руководство Абхазии, чтобы заработать что-то самостоятельно? – спросили у президента.

Он ответил в общем, что надо развивать экономику, привлекать инвесторов, поменять часть наших активов на активы инвестора и создать совместный продукт, развивать сельское хозяйство, заниматься точечными проектами, запустить аэропорт, продолжать программу кредитования бизнеса и попросить на это деньги у Путина, сказал, что правительство работает над программой, которая должна быть готова в первом полугодии 2021 года.

По поводу ввозного НДС, об отмене которого много говорилось в период президентской избирательной кампании, Аслан Бжания заверил, что выступал не за отмену ввозного НДС, а за изменение порядка его взимания. Свои предложения он направил в парламент, но дальше этот вопрос не продвинулся.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия