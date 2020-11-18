Бжания обсудил с делегацией Росавиации перспективы восстановления сухумского аэропорта

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что необходимо расширить сотрудничество Вашингтона и Тбилиси, а также усилить представительство Соединённых Штатов в регионе.

Хочу заверить вас: мы действительно чувствуем, что настал момент для укрепления нашего сотрудничества и партнерства, а также для увеличения представительства Соединенных Штатов в этом регионе

«Конечно, мы благодарим вас за поддержку Соединенных Штатов в борьбе с новым коронавирусом. Как вам хорошо известно, нас связывает очень успешное сотрудничество в виде Лаборатории Лугара, что является очень важным аспектом в борьбе с новым коронавирусом. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что мы действительно ценим неизменную поддержку народа и правительства Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитета Грузии. Вы хорошо знаете, насколько важен этот вопрос для нашей страны, территории которой оккупированы, потому что на нашей земле до сих пор размещены оккупационные силы. Мы знаем, что это стратегическое партнерство основано прежде всего на ценностях — свободе, демократии и, конечно же, общих геостратегических интересах. В это очень изменчивое для региона время мы понимаем, что эти вопросы нужно обсуждать. У нас есть очень хорошая возможность обсудить важные вопросы, углубить сотрудничество между Соединенными Штатами и Грузией в области обороны и безопасности, консолидации экономики и демократии. Хочу заверить вас: мы действительно чувствуем, что настал момент для укрепления нашего сотрудничества и партнерства, а также для увеличения представительства Соединенных Штатов в этом регионе. Еще раз: добро пожаловать и спасибо за ваш визит в Грузию», – обратился Георгий Гахария к Майку Помпео.

Как пишет Первый канал Грузии со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства, Помпео на встрече сказал, что «весь мир, в том числе Грузия, столкнулся с проблемой вируса, который вышел из Китая».

«Мы справимся с ним вместе, будем заботиться о наших людях и заставим работать экономику, что очень важно для благополучия вашей страны, региона и мира», – отметил Помпео.

По его словам, США и Грузию связывают прекрасные дружеские отношения на протяжении 30 лет.

«Господин премьер-министр, я очень рад быть здесь. Будут обсуждаться очень важные вопросы, и все перечисленные вами аспекты будут отмечены нами соответствующим образом. Мы прекрасные друзья уже 30 лет. Мы поддерживаем вас в вопросах демократии и вместе работаем над вопросами, связанными с болью и тяготами исходя из оккупации вашей страны. Мы и в будущем будем делать все, чтобы поддержать процесс демократизации в вашей стране, укрепить институты, что важно для свободных и справедливых выборов, и всего, что является результатом здоровой дискуссии демократии. Спасибо за ваше гостеприимство. Я ценю эту возможность и рад встрече с вами», – заявил Майк Помпео.

Майк Помпео уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и Католикосом-Патриархом Грузии Илией II.