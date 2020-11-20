Удар «веером»

В Абхазии, как и во всем мире, нынешний год из-за коронавирусной пандемии выдался чрезвычайно тяжелым для большинства отраслей экономики и других сфер жизни. Немного поправило положение открытие с 1 августа абхазско-российской границы и проведение, пусть и укороченного, туристического сезона. Но с 15 ноября на неопределенный пока срок в Абхазии началось то, чего в других странах нет, – веерные отключения электроэнергии на всей территории республики.

Электричество отключалось вплоть до пятницы по разработанным энергетиками графикам трижды в день по два часа в разное время суток – так, чтобы нагрузка примерно одинаково ложилась на всю энергосистему и не было перегрузки, неизбежно приводящей к авариям в электросети. И, разумеется, этот «веер», помимо создания значительных бытовых неудобств всем людям, наносит серьезный удар по работе предприятий, объектов торговли и общепита, учреждений здравоохранения… То есть к пандемийным испытаниям в Абхазии приплюсовались и энергетические.

К веерным отключениям электроэнергии в республике не привыкать; в последние годы они регулярно вводились в конце зимы – начале весны из-за того, что уровень воды в Джварском водохранилище падал до критической отметки, что могло остановить работу турбин ИнгурГЭС. Но никогда еще эти графики не вводились так рано. Так или иначе, но в быту многие уже и в прежние годы накопили опыт приспособляемости к веерным отключениям. Одни рассказывают, что курсируют по Сухуму на своем автотранспорте из дома в офис и наоборот – в те зоны города, где горит свет. Другие хвалятся тем, что зарядки на их ноутбуках хватает для работы на них не то что на два часа, но и на пять часов без подключения к сети. Третьи рассказывают, что используют эти два часа в день – с 11 до 13 или с 13 до 15 – для прогулок на свежем воздухе и общения с друзьями…

Но вот как быть работникам тех организаций, по которым «веер» неизбежно бьет экономически? Сегодня днем я с диктофоном отправился по ряду объектов в столице Абхазии, чтобы познакомиться с обстановкой на них.

Бухгалтер популярного ресторана абхазской национальной кухни «Нартаа» Лариса Ахсалба, в отсутствие директора, так рассказала о том, как им удается справляться с возникшими проблемами:

«Ну, проблемы какие? Генератор (для автономного электропитания) у нас есть. Но когда недавно его подключили, он испортился. Нужные детали, естественно, не приобретешь здесь. И мы заказали их в Краснодаре, где мы этот дизель и приобретали. В данный момент идут ремонтные работы. Но нас что выручает? То, что у нас многое, как и положено, готовится на дровах. Шашлычница – на дровах. Кухня копчения – на дровах, мамалыга – тоже на дровах».

Но наличие или отсутствие электроэнергии сказывается и на другом – том, что в периоды отключений падает посещаемость:

«Когда без света, как-то не очень заходят, да?

– Да. Но в обеденное время, когда в каких-то кафе, куда люди привыкли ходить, вообще не получается готовить, посетители к нам идут. Так тоже можно сказать».

А вот по расположенному на той же приморской набережной Сухума маленькому магазину турецких сладостей «Через» удар «веером» оказался и больнее, и обиднее. В ночь на 18 ноября, когда с часу до трех в этой (восточной) части города было отключено электричество, дверь магазина взломали, зашли в него, украли товар на 50 тысяч рублей, а еще прихватили с собой копилку с деньгами благотворительного фонда «Ашана» для тяжелобольных детей, в которую бросали деньги сердобольные посетители магазина.

Переводчиком на русский язык владельца магазина Бюлента Маршана, ставшего пять лет назад репатриантом, для слушателей «Эха Кавказа» была продавец магазина Ирма Джинджолия:

«Написали заявление в милицию, но пока никаких известий нет.

– А в этой копилке для «Ашаны» было много денег?

– Ну, копилка была почти полная.

– И сколько там могло быть?

– Не знаю, тысяч пять, наверное. Копилка была полная».

Бюлента Маршана переполняли эмоции. Ирма говорит:

«Для него проблема не в том, товар украли, а вот эта копилка «Ашаны»… Как они могли так поступить! Ограбление магазина – такое в любой стране происходит, но его задело, что копилку взяли. Тот, который взял копилку, продаст и свою мать, как такие люди живут в Абхазии, я не понимаю, говорит».

Заходил в разных местах города в госучреждения и магазины и убеждался, что в большинстве их обзавелись дизелями, ибо они в Абхазии из года в год оказываются востребованными. Не только в крупных магазинах, но и во многих маленьких они есть – чтобы продукты в холодильниках не портились и чтобы посетители могли в них заходить и во время веерных отключений.

Генератор работает и в центральном офисе Сбербанка Абхазии, но в отделениях банка, где получают деньги пенсионеры, такой возможности нет: все же это дорогостоящее оборудование. А без электричества работа компьютеров и кассового узла невозможна, соответственно, время работы отделений сокращается минимум на два часа.

В СМИ рассказывалось, что некоторые предприниматели решили свернуть бизнес на это время. Собственно, порой и выхода другого не оставалось. Так, птицевод с многолетним стажем Рахми Ардзинба, живущий в селе Ачадара в пригороде Сухума, говорит, что, когда электричество отключается, останавливается работа инкубаторов, цыплята начинают умирать от холода, им нужно тепло не менее 30-35 градусов. А дизельный генератор не выгоден в данной ситуации в эксплуатации. Это с одной стороны. А с другой – спрос на его продукцию, живую птицу, тоже упал, ведь сейчас из-за пандемии с начала октября под запретом проведение свадеб и иных массовых торжеств.

А вот без хлеба и сейчас не обойтись. Директор Гудаутского хлебозавода Аслан Лакоба сказал, что на предприятии есть дизельный генератор, работает он в автоматическом режиме. По его словам, за час работы дизельный генератор потребляет 75 литров солярки, в совокупности выходит небольшая сумма – три-четыре тысячи. Но перепады электричества при отключениях негативно сказываются на оборудовании предприятия.

Сегодня во второй половине дня появилась новость от РУП «Черноморэнерго». Ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократятся с 21 ноября с шести до четырех часов в сутки. Опубликован новый график отключений, согласно которому не будет ночных, которые, впрочем, экономили меньше всего энергии, в основном шедшей на отопление. Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, сообщает РУП. Работа комиссии по выявлению и отключению незаконных подключений продолжится.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия