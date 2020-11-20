Абхазская неделя: криптоденьги пахнут соляркой

Главной темой недели стал кризис в энергетике, спровоцированный постановлением правительства о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Огромное количество майнеров, хлынувших в страну, стали неподъемным бременем для обветшалой энергетической системы. От перегрузки и скачков электрического напряжения начались замыкания в сети, один за другим горят трансформаторы. В этой ситуации управляющая компания «Черноморэнерго» решила наказать рядовых потребителей электричества и ввела режим веерных отключений по шесть часов в сутки.

Так у сырой и промозглой абхазской осени появился характерный звук дребезжащих дизельных генераторов и запах солярки. Судя по пресс-конференции президента и полемике, которая всю неделю велась в парламенте и в социальных сетях, эти звуки и запахи будут преследовать нас до самой весны – правительство и президент не собираются сходить со своих позиций в данном вопросе. Никакие увещевания, связанные с пандемией, нарушением прав рядовых граждан и предпринимателей, перегорающими электрическими приборами и подорожанием продуктов питания, не оказали воздействия на власти. Вопреки всякой логике они продолжают настаивать на какой-то выгоде для государства от деятельности криптоферм.

На пресс-конференции президент Аслан Бжания огорошил всех заявлением о том, что «система позволяет отдать под этот бизнес» «определенные районы». При глобальном дефиците электроэнергии, который испытывает Абхазия, особенно в зимний период, и переговорах о перетоках электроэнергии из России, такие мысли президента выглядели как минимум странно. Прояснил ситуацию вопрос, который на парламентских слушаниях один из депутатов парламента задал министру экономики и гендиректору «Черноморэнерго». По информации парламентария, к Аслану Бжания обратилась группа российских бизнесменов, которые предлагают продать им перепадные ГЭС на Ингуре, используя которые они будут осуществлять деятельность по майнингу криптовалюты. Российские бизнесмены торопятся, так как с 1 января 2021 года вступает в силу закон «О цифровых финансовых активах», который будет регулировать сделки с криптовалютными активами на территории Российской Федерации.

После этой информации стало понятно, о чем говорил наш президент на пресс-конференции 17 ноября: «Вот стоят у нас три перепадные станции. Если бы они были восстановлены и занимались бы там этим майнером-майнингом, оплачивали бы тариф, платили налоги, – это, безусловно, стало бы подспорьем…» Глава государства говорит о тривиальной продаже перепадных станций ИнгурГЭС, которые в перспективе являются важной составляющей энергетической безопасности страны, и законодатель целенаправленно защитил их от продажи законом об энергетике. Поэтому президенту надо срочно внести изменения в закон, препятствующий передаче крупных энергетических объектов в частную собственность, то есть, договориться с депутатами парламента и заручиться их поддержкой. Надежда не призрачная – и в парламенте есть депутаты, кровно заинтересованные в майнинге. Поэтому администрацией президента уже разработана «дорожная карта» по приватизации энергосистемы Абхазии.

Понять, что будет иметь с этого Абхазия, кроме «остаточной стоимости», несложно. У нас большой опыт приватизации государственной собственности, никак не отразившийся на благополучии страны и народа. Разве что на отдельных его представителях. Нет сомнения, что и нынешнее предложение из того же разряда. Но мой акцент на обозначенных президентом налогах с «майнеров-майнинга». «Майнинг криптовалют не является в нашей стране предпринимательской деятельностью. И, самое важное, даже если это будет признано предпринимательской деятельностью, мне очень сложно понять, какой будет объект налогообложения? Это просто невозможно. Это тот вид деятельности, по которому нельзя установить объект налогообложения», – сказал министр финансов Владимир Делба, отвечая на вопросы депутатов парламента 19 ноября, и подвел итог: ни о каких налогах речи быть не может – только оплата цены за электричество. Видимо президент так увлекся идеей распродажи, что не счел нужным даже проконсультироваться со своим ближайшим окружением. Кстати, сотрудники его администрации в социальных сетях призывают к противоправным действиям против майнеров.

Для справки: на территории Абхазии расположено четыре перепадных ГЭС, которые являются частью Ингурского гидроэнергетического комплекса, построенного в советские времена и находящегося в совместном пользовании Грузии и Абхазии. Мощность ГЭС – 1300 МВт, среднегодовая выработка – 4430 миллионов кВт.ч. Вырабатываемая электроэнергия распределяется между Грузией и Абхазией в соотношении 60 на 40. В последние годы Абхазия испытывает постоянный дефицит электроэнергии в зимнее время и закупает у России до 200 млн кВт.ч по цене, значительно превосходящей стоимость электричества в Абхазии.

В этом году дефицит электроэнергии наступил в стране раньше зимнего периода и объясняется это просто – дешевая цена на электричество и снятие запрета на криптодеятельность в отсутствие норм, регулирующих данную сферу, стала причиной ее бурного развития и, соответственно, веерных отключений. За несколько месяцев этого года в страну завезено более сорока тысяч единиц специализированной техники для майнинга криптовалюты.

Уверена, что сегодня на закрытой встрече депутатов парламента с президентом обсуждался именно этот вопрос.

И еще. На этой неделе в парламенте прошло первое обсуждение государственного бюджета 2021 года. Судя по его параметрам, доходы от криптодеятельности не сказались на увеличении доходной части бюджета. Более того, в следующем году правительство планирует снижение объема собственных средств более чем на два процента.

Под конец рабочей недели «Черноморэнерго» принесло «благую весть» – веерные отключения сокращены до четырех часов. Теперь свет не будут отключать в ночное время суток, чтобы майнинг-фермы бесперебойно работали под покровом темноты. А мы будем экономить для них электроэнергию днем.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия