ЦИК Грузии: Явка во втором туре парламентских выборов к 17:00 составила 20,74%

Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 17:00 составила 20,74% - проголосовали 443 963 гражданина. Об этом сообщила и.о. пресс-спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани на брифинге.

Самые активные избиратели в мажоритарном округе №30, в который входят муниципалитеты Кеда, Шуахеви, Хелвачаури и Хуло (Аджария). К 17:00 там проголосовали 30 162 гражданина. Самая низкая явка в тбилисском районе Надзаладеви (мажоритарный округ №7) – всего 16%, проголосовали около 22 тысяч избирателей.

Если сравнивать со вторым туром на парламентских выборов 2016 года, тогда к 17:00 явка составляла 30,99% (767 907 избирателей). Что касается первого тура выборов парламента десятого созыва 31 октября, тогда к 17:00 активность составила 45,77% (1 607 530 избирателей).

Сегодня второй тур парламентских выборов проходит в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.

Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Победит тот кандидат, который получит простое большинство голосов. Право голоса имеют более 2,1 миллиона граждан Грузии. До 2 тысяч участков для голосования на выборах открылись в 08:00 по тбилисскому времени, а закроются - в 20:00.

Все оппозиционные партии отказались от участия во втором туре и призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования. Несмотря на это решение, в бюллетенях указаны имена кандидатов оппозиции.