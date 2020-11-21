В «Грузинской мечте» сообщили об оправдавшихся ожиданиях от второго тура выборов

По предварительным результатам, все 17 мажоритарных кандидатов «Грузинской мечты» выигрывают во втором туре парламентских выборов. Об этом сегодня, 21 ноября, на брифинге заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Сегодня второй тур парламентских выборов проходил в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.

«У нас есть предварительные результаты выборов. Как и ожидалось, все 17 кандидатов «Грузинской мечты» получили депутатские мандаты. Соответственно, «Грузинская мечта» будет представлена в парламенте 90 депутатами. Среди оппозиции места распределились следующим образом: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один», – заявил Кобахидзе.

По оценке Кобахидзе, такой результат «прогрессом в развитии грузинской демократии», поскольку еще никогда в парламент Грузии не проходило сразу девять партий.

Скорее всего, прогноз Кобахидзе не оправдается, и «Грузинская мечта» окажется единственной партией, которая будет представлена в парламенте десятого созыва, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Все восемь оппозиционных партий, которые преодолели проходной барьер по итогам первого тура, не намерены входить в законодательный орган, и отказываются от своих мандатов. Оппоненты властей считают, что результаты голосования 31 октября были сфальсифицированы. В течение последних трех недель они периодически проводили масштабные протестные акции с требованием досрочных выборов и назначения новой администрации ЦИК.

Второй тур оппозиция бойкотировала, призвав своих сторонников к полному игнорированию голосования. Тем не менее, формально в бюллетенях значились имена соперников кандидатов «Грузинской мечты». Сразу несколько членов партии власти в течение сегодняшнего дня заявили, что оппозиция «тайком» мобилизует избирателей, которые поддержат их кандидатов.