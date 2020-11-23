Как выявить майнеров, если их теперь тысячи?

Кризис в энергетике и веерные отключения – самая больная и обсуждаемая тема в Абхазии в эти дни. Оппозиция заявляет, что предпринимаемые правительством меры половинчаты и неэффективны. И предупреждает власть о недопустимости передачи генерирующих мощностей в частные руки под предлогом невозможности справиться с проблемами самостоятельно. Между тем энергетики ежедневно проводят рейды и отключают незаконно работающие криптофермы.

Бесконтрольный майнинг обрушил абхазскую энергетику практически в одночасье. Пока было лето и тепло во дворе, система еще держалась. Но, как только похолодало и люди стали обогревать свои жилища электричеством, а никаких иных возможностей в Абхазии нет, она посыпалась.

С 15 ноября по всей территории Абхазии были введены веерные отключения по графику, в общей сложности на шесть часов в сутки. Но даже веерные отключения не спасают: система горит от перегрузок, и аварии добавляют еще несколько часов, которые уходят на устранение их последствий. Естественно, люди возмущены. Они не хотят мириться с тем, что майнеры получают прибыль, а все население лишается света.

Абхазские пользователи Facebook, не доверяя официальной статистике, сами считают возможности потребления майнеров. Так, один из пользователей посчитал, что 64 000 единиц оборудования для майнинга, о которых сообщают абхазские таможенники, должны потреблять около 120 Мегаватт, а общая мощность, которую дает Абхазии ИнгурГЭС, составляет 1300 Мегаватт. Он делает вывод, что это «оооочень много».

Политическая партия «Айнар» заявила, что меры борьбы с незаконным майнингом, которые предпринимаются правительством, недостаточно эффективны, половинчаты и носят декларативный характер. По мнению авторов заявления, бездействие руководства страны дает основания для недоверия к власти и создает условия для политической напряженности. Они предупреждают власть, что «любые попытки передать генерирующие мощности Абхазии из государственного управления в частные руки, прикрываясь неспособностью решить возникшие в отрасли проблемы, будет рассматриваться как умышленная сдача национальных интересов».

Энергетики же говорят о том, что прикладывают все силы для решения проблемы, возникшей не в этом году, а намного ранее. В результате предпринимаемых усилий по отключению криптоферм от питания им удалось сократить веерные отключения с шести часов до четырех. Так, на внеочередном заседании совета директоров «Черноморэнерго» главный инженер Тимур Кация описал ситуацию в энергетике в апокалипсических тонах. По его мнению, если бы не были введены веерные отключения, систему ожидал бы полный коллапс:

«У нас «Бзыбь-220» автотрансформатор, который весь Гагрский район и половину Гудаутского района питает, за последние несколько дней несколько раз отключался из-за перегрузок, 15-20 % выше норматива нагрузка. Мы и так завышенную нагрузку держим, рискуя. И все равно, когда нагрузка превышает, каждый вечер трансформаторы отключаются. Как, например, в селе Дурипш, там конфликтная ситуация с населением. Подстанция Лыхны на пределе, Алахадзыхь, Моква в критическом состоянии. А в критические моменты, если мы не будем ограничивать, все подстанции будут отключаться. Кроме трансформаторных подстанций, отходящие линии тоже в критическом состоянии. Трансформаторная нагрузка как будто еще держит, хоть и на пределе, но линии имеют свой предел, свое сечение кабелей, свои трансформаторы, свои допустимые значения нагрузок. Конкретные линии отключаются».

Были созданы комиссии, которые начали работу по выявлению незаконных подключений. По данным «Черноморэнерго», только за четыре дня с 17 по 20 ноября были закрыты и опечатаны 85 криптоферм, их совокупная мощность более 42 Мегаватт.

В эпицентре проблемы отключения от питания криптоферм находится филиал «Энергосбыт» госкомпании «Черноморэнерго». Его специалисты занимаются выявлением, актированием и принудительным отключением майнингового оборудования. Директор «Энергосбыта» Даур Делба рассказал о том, как проводится эта работа и с какими трудностями она сопряжена:

«Рейдовые мероприятия в каждом районе продолжаются, продолжают выявлять и отключать майнинговые фермы, как крупные, так и мелкие. И эта работа будет продолжаться, естественно, в том же направлении без остановки ровно до тех пор, пока мы максимально не отработаем и пока мы не сможем более или менее стабилизировать подачу электроэнергии для жителей. Есть несколько способов. Некоторые крупные фермы отключаются прямо от высоких линий, 10 киловольт, для этого нужна вышка, подъемник, и фактически отрезается кабель, который идет на подпитывающий эту ферму трансформатор. Кабель отрезается и актируется, составляется акт прекращения подачи электроэнергии. Если мы говорим о майнинге, то мы понимаем, что это все – незаконные подключения».

Даур Делба сообщил о том, что наметилась тенденция распространения оборудования с больших криптоферм по частным домовладениям:

«Есть уже такая тенденция, что многие крупные фермы, которые закрывают свои фермы, вынуждены продавать вычислительную технику. Эта вычислительная техника никуда не девается, она остается у нас в стране, но ее раскупают мелкими партиями по 10, 15, 20 машин, они расходятся по подвалам, гаражам, чердакам, частным владениям. Практически через дом у нас в селах такие проблемы существуют, и стоит эта вычислительная техника. Вот с ними на самом деле очень серьезная проблема. Их очень сложно отследить, и сложнее иметь дело с тысячей абонентов, чем с десятью. Естественно, мы понимаем, если показания увеличились по расходу электроэнергии, мы понимаем, что происходит что-то в хозяйстве, и принимаем меры. Но опасность в этом еще и другая, потому что линии, которые подводятся к дому, долго не смогут выдержать. Провода, которые входят в дом и рассчитаны на пять-шесть киловатт потребления электроэнергии, нагружаются на 20-30 киловатт. Для нас трудность в том, что их трудно выявить, и приходится в каждое хозяйство заходить, и еще существует опасность в том, что в каждом таком хозяйстве в жилом доме могут быть проблемы с проводкой».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия