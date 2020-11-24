«Мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку надеваю – это в XXI веке, в 2020 году»

Что делать с майнингом криптовалют в Абхазии – запретить или разрешить в надежде на бюджетные поступления? Мнения жителей Абхазии в нашем опросе сильно разошлись.

– Как вы думаете, почему власти не запрещают майнинг? Верите ли вы в то, что майнинг криптовалют может наполнить бюджет Абхазии?

Лили Дбар, предприниматель: Раз этот новый вид деятельности появился в Абхазии, то прежде всего налоговики и соответствующие структуры должны понять схему налогообложения данного вида деятельности. Потом уже на основе всех полученных данных подготовить закон. Тогда можно будет понимать, что какая-то часть денег может еще попасть в бюджет в виде налоговых поступлений. Мы же понимаем, что этот закон будет писаться очень долго. И поэтому на быстрое поступление денег рассчитывать не приходится. Если технически мы не можем себе позволить такой вид деятельности, тогда надо это запретить. И вообще, эта ситуация сейчас мне напоминает ситуацию, которая была много лет назад, когда у нас стояли игровые автоматы, развивался игорный бизнес, были страшные случаи. И тогда у Сергея Васильевича Багапш хватило мудрости и силы воли запретить. Я считаю, что в случае с майнингом должна быть такая же ситуация. А вот эти половинчатые решения: кому-то разрешить, кому-то запретить, это будет только лазейка для коррупции. Мое мнение, надо все это запретить до того, как ситуация изменится в лучшую сторону. А люди, которые завозили оборудование, да, они вложились, но надо же понимать, что есть условия, как можно деньги зарабатывать, зарабатывать за счет других? А кто это позволит? Доводить людей, ситуацию до самосуда, до того, что законопослушные люди начнут громить какие-то установки, зачем создавать такие условия у нас в стране?

Яна: Пусть легализуют полностью людей, которые занимаются этим бизнесом, и пусть, наконец, пополняется бюджет. В пору ужасающей пандемии как раз это – спасательный круг. Я думаю, что майнинг нужно разрешить, более того, пойти на встречу людям, которые занимаются этим бизнесом.

Розита Герман: Очевидно, они недавно сами расписались в том, что никаким образом не получается пополнить бюджет, потому что легализоваться согласно малое количество людей, которые этим занимаются. То есть не удастся легализовать их. Плюс, самое важное, мы знаем, что у нас мощности сетей ужасные, поэтому даже при легализации майнеров все равно система у нас обрушена была бы. Поэтому я считаю, что само разрешение на майнинг и то, что нет запрета, – это абсурд! Все не так просто, все гораздо проще, потому что сами же власти и те, кто стремится к власти, и вообще довольно состоятельные люди, – все уже обзавелись своими фермами. И, конечно, никто отключаться не будет. Но абсурд состоит в том, что страдают сегодня все. А я говорю от лица тех, у кого маленькие дети, особенно груднички, которые остаются на два часа в день без электричества с утра и на два часа вечером. 30 лет назад у нас была сложная ситуация, послевоенная, военная, но сегодня говорить о том, к чему мы пришли, без слез об этом не скажешь. Все-таки мы думали, что мы будем лучше жить, и для наших детей мы хотели бы лучшей жизни. И сегодня из-за того, что люди – эгоисты, думают, что они себе намайнят определенные деньги, как говорится, из воздуха, но при этом садится вся система, а страдают все. Вот у меня такое настроение, я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку надеваю – это в XXI веке, в 2020 году.

Анзор Адлейба: Запрещать майнинг неверно, наверное. Я думаю, что нам надо упорядочить, сделать определенный тариф. Это веяние времени, и вообще будущее за цифровыми технологиями.

– Вы знаете, в каком состоянии наша энергетика, тем не менее вы считаете, что нужно оставить?

Анзор Адлейба: Обязательно нужно оставить, это дело нужно развивать, но при этом упорядочить, чтобы платили все. Беда не в том, что появились криптовалютчики, беда в том, что не платят, воруют электричество. А если платить, поступившие средства расходовать на содержание и улучшение электрических сетей, то все нормально. Как можно запретить человеку, который продал все, купил оборудование, ему сейчас скажи – он же умрет.

Кристина: Практика показала, что это вообще не наша тема на сегодняшний день, потому что наша энергетическая система, отрасль в удручающем состоянии. Может быть, у нас энергии хватает на них, но у нас линии в ужасном состоянии, все старые и не выдерживают. Мое личное мнение, вообще всех отключить, не имеет значение, когда он купил, сколько он денег потратил, один миллион, два миллиона или десять тысяч рублей, просто всех отключить. Может быть, в будущем – да, но не сегодня.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия