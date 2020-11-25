В Тбилиси считают, что Москва осуществляет аннексию Абхазии

Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало утверждение программы по формированию общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и самопровозглашенной республикой Абхазия.

В ведомстве считают, что это – «еще один незаконный шаг к фактической аннексии, который служит постепенной интеграции неотъемлемых регионов Грузии в военную, политическую, экономическую и социальную систему России».

«Так называемое соглашение между Российской Федерацией и оккупационным режимом Сухуми от ноября 2014 года о союзничестве и стратегическом партнерстве, как и все так называемые «соглашения», «меморандумы», или «программы» являются незаконными и не имеют юридической силы. Подобными провокационными шагами и инструментами гибридной войны Российская Федерация грубо нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права, нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе», – сказано в заявлении.

Как пишет Первый канал Грузии, грузинское внешнеполитическое ведомство призывает Россию прекратить деструктивные действия и незаконные шаги по фактической аннексии оккупированных территорий Грузии, выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии и не мешать созданию международных механизмов безопасности.