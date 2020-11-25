COVID-19 в Грузии: 3071 новый случай, 34 пациента скончались

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1085 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 34 пациента.

Как сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3071 новый случай коронавируса, выздоровели 3366 человек.

В Тбилиси выявили 1314 новых случаев, в Аджарии – 523, в Имерети – 264, в Самегрело-Земо Сванети – 232, в Кахети – 214, в Мцхета-Мтианети – 165, в Гурии – 106, в Квемо Картли – 104, в Самцхе-Джавахети – 84, в Шида Картли – 44, в Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 21.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 114 889, выздоровевших – 95 581.

На данный момент в Грузии 18 197 активных случаев коронавируса, тяжелых пациентов – 886. К аппарату искусственного дыхания подключены 324 пациента. На самоизоляции находятся 51 936 человек.