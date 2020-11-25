В Грузии из-за коронавируса могут ограничить работу общественного транспорта 

Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 обсуждает возможность приостановки работы общественного транспорта в крупных городах Грузии. Об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

Сегодня состоялось очередное заседание координационного совета во главе с премьером Георгием Гахария. Уже несколько дней члены правительства вместе с эпидемиологами, экспертами и представителями бизнеса обсуждают возможность введения ограничений на передвижение граждан и экономическую деятельность. Какие именно меры будут приняты, станет известно завтра.

«На координационном совете я озвучиваю свои рекомендации. Подтверждаю, что ведутся обсуждения по поводу того, что работа общественного транспорта в крупных городах может быть ограничена», - сказал Гамкрелидзе.

При этом он назвал «иллюзией» ожидания того, что после ограничений в несколько недель суточный прирост заболеваемости снизится с трех тысяч до тысячи человек.

Смысл ограничений в том, чтобы этот показатель не вырос до пяти и шести тысяч, пояснил он. По его словам, ограничения, которые планируются ввести, будут достаточно жесткими. При этом эпидемиолог подчеркнул, что объявлять полный локдаун в Грузии все-таки не планируется.

Гамкрелидзе сообщил, что консультации с представителями бизнеса и разных секторов продолжаются с тем, чтобы все меры были приняты путем консенсуса.