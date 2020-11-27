Потерпевший Габуния

Новые детали дела о подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния, получившего скандальную известность за пределами Грузии после того, как он в прямом эфире использовал нецензурные выражения в адрес президента России Владимира Путина. Служба госбезопасности страны признала журналиста потерпевшим.

В деле о возможной подготовке заказного убийства Георгия Габуния, журналиста грузинской оппозиционной телекомпании «Мтавари архи», после нескольких месяцев молчания внезапно появился прогресс. Служба государственной безопасности (СГБ) страны, контртеррористический департамент которой ведет расследование, объявила, что обвинения задержанному в рамках этого дела гражданину Российской Федерации ужесточены, а самому Габуния присвоен статус потерпевшего:

«Лицо, задержанное по обвинению в незаконном приобретении и использовании поддельного официального документа, который был известен как Васамбек Боков, на самом деле является гражданином Российской Федерации Магомедом Гуциевым, который неоднократно незаконно пересекал государственную границу Грузии по поддельному паспорту, выданному на имя Бокова. При этом он систематически следил за Георгием Габуния и пытался получить информацию о нем».

Согласно заявлению СГБ, расследование в отношении Гуциева проводится по первым частям статей 151, 157, 344 и 362 Уголовного кодекса Грузии, которые касаются слежки, посягательства на личную информацию или личные данные, незаконного пересечения государственной границы Грузии и изготовления, продажи или использования поддельных документов.

Сегодня СГБ впервые озвучило, что дело касается попытки убийства Габуния. В июне 2020 года, когда генеральный директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия на специальном брифинге заявил о том, что Васамбек Боков планировал убить Георгия Габуния по заказу лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова, в СГБ лишь отметили, что гражданин России был задержан по обвинению в приобретении, хранении и использовании поддельного документа. Сейчас следствие частично признало версию, выдвигаемую самим Габуния и его адвокатами. Журналист отметил, что рад такому повороту событий:

«Ничего нового я не знаю. Мне позвонили и сказали, что я должен явиться сегодня, чтобы получить статус потерпевшего. Посмотрим, что будет дальше. Я и мой адвокат должны быть подробно проинформированы о материалах дела. Я рад, что это произошло, потому что процесс продвигается вперед и, в отличие от других дел, не заморожен. Я рад, что сделан еще один шаг и расследование продолжается. Отмечу, что в это дело вовлечена также украинская сторона, и это не позволит процессу остановиться и застыть на одном месте».

При этом директор «Мтавари архи» Ника Гварамия почти сразу же заявил, что Магомед Гуциев (Васамбек Боков) не является киллером. По его информации, задержан лишь один член группы, посланной ликвидировать скандального журналиста:

«По информации моего источника, Боков не киллер, Боков – член группы по изучению маршрутов. Соответственно, у него непременно должен быть сообщник. Я передал следственным органам в присутствии судьи магистранта информацию, которой обладаю. По моей информации, маршрут Габуния изучался в течение долгого времени. Одним человеком или несколькими людьми – я не знаю. Сообщники могут быть гражданами Грузии».

Сам Георгий Габуния утверждал, что слежка за ним велась на протяжении двух месяцев. Якобы его должны были устранить в годовщину скандального эфира 7 июля 2019 года, когда Габуния, будучи лицом телеканала «Рустави-2», в прямом эфире обратился к президенту России Владимиру Путину с нецензурной тирадой на русском языке. В правительстве Грузии поступок Габуния тогда назвали «провокацией против государства», а телеканал приостановил его полномочия на два месяца.

И хотя сам Владимир Путин на вопрос, какие будут последствия для грузинского журналиста, ответил, что не собирается реагировать на подобные выпады, реакция все же проявилась – лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров открыто озвучил угрозы в адрес Габуния.

Почти год спустя, 12 июня 2020-го в Тбилиси прошла антитеррористическая операция, в ходе которой был задержан гражданин России. По данным Службы госбезопасности, мужчина был арестован по факту незаконного приобретения и использования поддельных документов. Впрочем, сама спецоперация проходила в рамках расследования дела о подготовке к заказному умышленному убийству. Тогда СГБ подробности раскрывать не стала. Но позже раскрыла карты.

Чеченский лидер свою причастность к готовившемуся покушению отверг, впрочем, намекнув при этом, что инцидент не исчерпан. По словам Рамзана Кадырова, если он кому-то что-то поручает, то это выполняется.