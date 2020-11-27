Борьба с вирусом на два фронта

Частичный локдаун заставляет грузинских оппозиционеров искать формы протеста. Но бойкот остается неизменной частью протеста. При этом оппозиция вместе с властью продолжает готовиться к третьему раунду переговоров о выходе страны из кризиса.

Широкомасштабных акций протеста не будет, – таково предварительное решение оппозиции, которая сегодня начала консультации по дальнейшим планам борьбы с «Грузинской мечтой» в условиях вводимого с 28 ноября частичного локдауна.

Оппозиция продолжает подозревать, что жесткие коронавирусные ограничения были введены властями с политической целью, чтобы приостановить протесты после парламентских выборов. Их итоги оппозиционеры не признают, требуют повторных выборов, а пока бойкотируют новоизбранный парламент. Вот что заявил один из лидеров «Нацдвижения» Заал Удумашвили после первого раунда консультаций в офисе «Лело»:

«Если власть думает, что из-за локдауна протест сойдет на нет, то она ошибается. Этот локдаун создаст еще больше неудобств нашему населению. Мы в эти дни определимся по поводу широкомасштабных акций протеста. Мы не собираемся останавливать борьбу, но будем действовать исходя из ситуации. В стране всеобщий локдаун, будет ограничено передвижение граждан, транспорта, и есть обоснованное подозрение, что объявление такого масштабного локдауна больше ставит политические цели, чем ставит заслон эпидемии».

Все это время оппозиция и власть не прекращают обвинять друг друга в распространении коронавируса, в нежелании вывести страну из экономического и политического кризиса. Выходом из него оппозиция считает только повторные выборы с обновленным ЦИК.

Сегодня представители оппозиции дали понять: от своих требований они отказываться не намерены. Завтра в офисе Лейбористcкой партии они вновь соберутся, чтобы определиться с формами бойкота первого дня работы нового парламента. Представитель Лейбористской партии Лаша Чхартишвили обозначил цель – и в условиях пандемии оппозиция будет бороться с правлением лидера «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, при этом использовал коронавирусную терминологию:

«Протест обязательно будет включать требование повторных справедливых выборов, в том числе, и в первый день собрания так называемого десятого созыва парламента. У нас есть несколько различных оригинальных идей по поводу форм протеста. Это совершенно новые креативные идеи, конечно же, с учетом всех новых норм ковид-безопасности. У многих людей будет возможность выразить свой протест, но это будет сделано так, чтобы борьба против одного вируса не отодвинула в сторону борьбу с другим вирусом».

Когда состоится первое заседание парламента, пока неизвестно. Возможно, оно пройдет после 10 декабря, когда ЦИК должен объявить окончательные итоги второго тура выборов. Также пока неизвестна дата третьего раунда переговоров между правящей партией и оппозиционными силами. Первые две попытки при посредничестве послов США и ЕС оказались безрезультатными.

Оппозиция и власть обозначили красные линии, за которые они не намерены отступать. Для оппозиции это повторные выборы, без которых она угрожает оставить парламент однопартийным. Власти в свою очередь отрицают возможность повторных выборов. Тем не менее надеются, что оппозиция войдет в парламент. Об этом сегодня говорил один из представителей «Грузинской мечты» Георгий Кахиани:

«Мы неоднократно обозначали, что является для нас красной чертой: ревизия воли народа нами не рассматривается. Это известно оппозиции. Надеюсь, что при конструктивном подходе мы согласуем консенсусный вариант, и уверен, что оппозиция примет участие и в парламентской работе».

Несмотря на, казалось бы, безвыходность ситуации, в отличие от многих грузинских политиков и наблюдателей, юрист, глава аналитической организации «Джеокейс» Виктор Кипиани не склонен считать ситуацию кризисной. Юридически, с правовой точки зрения, по его словам, под вопрос не ставятся ни признание полномочий парламента, ни принятие бюджета. Вопрос в другом, полагает Виктор Кипиани:

«Наши правовые конституционное нормы дают возможность на все подобные вызовы найти правильные ответы. Но одно дело – правовое поле, а другое – политическое. Для страны, которая стремится к интеграции в евроатлантические структуры, хочет приблизиться к их стандартам, однопартийный парламент создаст определенное неудобство. Потому я избегаю слова «кризис», но смело могу разделить мнение о политическом неудобстве в вопросах репутации, имиджа».

Из-за того, что о переговорах оппозиции с властью практически нет информации, аналитику сложно предположить, о каких компромиссных вариантах может идти речь. Один из вариантов, по мнению Кипиани, - попавшие в парламент восемь оппозиционных партий соглашаются о вхождении в законодательный орган с условием о проведении новых выборов в разумные сороки и с соблюдением правовых норм.

О важности консолидации политических сил в поисках компромиссного выхода на фоне пандемии говорится и в открытом письме организации Виктора Кипиани, главный посыл которого в следующем:

«Очень важно в своих подходах политическим элитам отказаться от принципа, в соответствии с которым, победителю достается все и наоборот. Необходимым шагом вперед в развитии политической культуры страны является осознание того, что у нас есть общие национальные интересы, которые не следует подменять партийной повесткой дня».

С учетом заявлений представителей власти и оппозиции ожидается, что третий раунд переговоров состоится в эти выходные.