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«Европейская правда»: Грузия может получить план действий по членству в НАТО
Грузия может получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО, – пишет украинское издание «Европейская правда».
«В штаб-квартире НАТО на техническом уровне достигнуто согласие, что у Грузии есть основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, многие склоняются к тому, что требования будущего Плана Тбилиси в значительной степени уже выполнил, и страна в обозримой перспективе должна была бы стать 31-м членом Альянса», – говорится в статье, авторы которой – редакторы «Европейской правды» Сергей Сидоренко и Юрий Панченко.
В статье говорится, что «окончательного политического согласия на предоставление Грузии ПДЧ еще нет». При этом источники издания указывают, что Грузия может получить ПДЧ без Украины.
«Декабрьская встреча глав МИД НАТО, на которую оптимисты возлагали надежды, наверняка завершится без приглашения Грузии к ПДЧ. В Альянсе предпочитают дождаться смены администрации Белого дома, чтобы услышать мнение новоизбранного президента Джо Байдена и его команды; некоторые также обращают внимание на выборы в Германии в 2021 году. Не в пользу мечты многих грузин сыграли и выборы в самой Грузии, которые завели страну в политический кризис. Впрочем, то, что в НАТО в принципе начали вести дискуссию о новом статусе для Грузии, уже крайне важно. Ведь в отношении Украины Альянс до сих пор отказывался даже говорить о такой возможности», – сказано в статье.
Издание напоминает, что в 2008 году Альянс уже рассматривал запросы Украины и Грузии о предоставлении нам плана действий по присоединению к ПДЧ. Тогда, на саммите НАТО в Бухаресте, оба государства получили отказ, и Россия не скрывала, что такое решение принято под ее влиянием.
«На упомянутом уже Бухарестском саммите НАТО хоть и отказался предоставить нам ПДЧ, но одновременно принял решение о том, что:
- однажды Украина и Грузия станут членами НАТО;
- ПДЧ будет следующим шагом на их пути к членству.
Итак, сейчас Грузия готовится сделать этот шаг. А Украина, к сожалению, нет», – пишет «Европейская правда».
Ранее американский дипломат, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что Грузия и Украина могут получить статус ассоциированного члена Североатлантического альянса.
Другие новости дня
COVID-19 в Грузии: 3216 новых случаев, 37 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1267 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 37 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3216 новых случаев коронавируса.
За сутки выздоровели 3937 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 135 584, выздоровевших – 113 986.
Динамика за ноябрь:
- 1 ноября – 1791 новый случай, 28 пациентов скончались;
- 2 ноября – 1852 новых случая, 7 пациентов скончались;
- 3 ноября – 1943 новых случая, 20 пациентов скончались;
- 4 ноября – 2295 новых случаев, 19 пациентов скончались;
- 5 ноября – 2401 новый случай, 20 пациентов скончались;
- 6 ноября – 2775 новых случаев, 22 пациента скончались;
- 7 ноября – 2859 новых случаев, 18 пациентов скончались;
- 8 ноября – 2901 новый случай, 34 пациента скончались;
- 9 ноября – 2927 новых случаев, 24 пациента скончались;
- 10 ноября – 2970 новых случаев, 22 пациента скончались;
- 11 ноября – 2911 новых случаев, 45 пациентов скончались;
- 12 ноября – 3120 новых случаев, 33 пациента скончались;
- 13 ноября – 3473 новых случая, 37 пациентов скончались;
- 14 ноября – 3504 новых случая, 33 пациента скончались;;
- 15 ноября – 3020 новых случаев, 34 пациента скончались;
- 16 ноября – 3157 новых случаев, 30 пациентов скончались;
- 17 ноября – 3117 новых случаев, 45 пациентов скончались;
- 18 ноября – 3443 новых случая, 37 пациентов скончались;
- 19 ноября – 3697 новых случаев, 38 пациентов скончались;
- 20 ноября – 3768 новых случаев, 41 пациент скончался;
- 21 ноября – 3824 новых случая, 33 пациента скончались;
- 22 ноября – 4048 новых случаев, 49 пациентов скончались;
- 23 ноября – 3958 новых случаев, 36 пациентов скончались;
- 24 ноября – 3128 новых случаев, 39 пациентов скончались;
- 25 ноября – 3071 новый случай, 34 пациента скончались;
- 26 ноября – 3801 новый случай, 39 пациентов скончались;
- 27 ноября – 4780 новых случаев, 37 пациентов скончались;
- 28 ноября – 4472 новых случая, 34 пациента скончались;
- 29 ноября – 4426 новых случаев, 35 пациентов скончались;
- 30 ноября – 3216 новых случаев, 37 пациентов скончались.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
Строительство «Северного потока-2» может возобновиться 5 декабря
Работы по прокладке газопровода "Северный поток-2", остановленные в декабре прошлого года из-за угрозы санкций США, могут возобновиться 5 декабря. Об этом говорится в извещении мореплавателям, опубликованном германским государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде.
Как сказано в документе, вероятно, с 5 по 31 декабря 2020 года в Балтийском море в исключительной экономической зоне Германии будут проводиться работы по завершению строительства газопровода "Северный поток - 2". В компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG сообщили, что речь идёт об укладке труб на отрезке в 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии, однако не подтвердили, что работы начнутся именно 5 декабря, отметив, что срок начала работ зависит от разных факторов, включая погоду.
О предстоящем возобновлении трубоукладочных работ было объявлено в субботу, в сообщении говорится, что их планируется вести с использованием судна с якорным позиционированием. Название этого судна не раскрывается. Также неясно, когда будут вестись работы по укладке труб в экономической зоне Дании - там участок, где работы не завершены, больше, чем в германской зоне.
Компания-владелец судна или судов, которые будут вести работы по укладке труб для "Северного потока-2", а также компании, которые оказывают таким судам услуги, рискуют попасть под санкции США в соответствии с двумя принятыми в Соединённых Штатах законами. В прошлом году от продолжения работ - хотя до их завершения оставалось несколько недель - отказалась швейцарская компания Allseas. Сообщалось, что укладкой труб может заняться российское судно "Академик Черский". По состоянию на вечер 29 ноября оно, по данным сайта Marine Traffic, находилось неподалёку от побережья российской Калининградской области - то есть не в зоне строительства "Северного потока-2".
В США обсуждаются возможные дополнительные санкции, направленные на то, чтобы не допустить завершения строительства. Германия и ряд других стран ЕС по-прежнему за реализацию проекта - в то время как некоторые страны ЕС и Украина выступают против, называя, как и США, проект политическим, направленным на увеличение зависимости Европы от российских энергоносителей.
Новым пресс-секретарем Белого дома станет Джен Псаки
Избранный президент США Джо Байден объявил о назначениях в своей команде по связям с общественностью. Все ключевые посты в ней займут женщины. Возглавит команду Кейт Бедингфилд, которая руководила отделом общественных связей избирательного штаба Байдена.
"Прямое и правдивое общение с американским народом — одна из важнейших обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность. Я с гордостью объявляю сегодня о команде по связям с общественностью Белого дома, полностью состоящей из женщин", — говорится на сайте переходной команды Байдена.
Пресс-секретарём Белого Дома Байден собирается назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки. "Считаю честью снова работать с Джо Байденом, с которым я работала при администрации Обамы—Байдена", — написала Псаки в своем твиттере, добавив, что на новой должности она будет пытаться "восстановить доверие американского народа".
Джен Псаки с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем Барака Обамы, а затем в течение двух лет была официальным представителем Госдепартамента и активно комментировала конфликт на востоке Украины. Российские государственные СМИ часто высмеивали её комментарии.
Затем, с 2015 по 2017 год, Псаки работала директором по коммуникациям Белого дома.
На прошлой неделе Байден объявил о ключевых назначениях в свою администрацию. Отвечать за внешнюю политику и национальную безопасность будут карьерные госслужащие, занимавшиеся этими вопросами и прежде.
Против личного врача Диего Марадоны возбудили дело
В Аргентине прокуратура выдвинула подозрение в непредумышленном убийстве в адрес личного врача умершего на этой неделе бывшего футболиста Диего Марадоны. В Буэнос-Айресе в доме и частной клинике доктора Леопольдо Луке прошли обыски.
Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, усомнившихся в действиях Луке. Полицию интересуют обстоятельства смерти Марадоны.
Легендарный футболист скоропостижно скончался в среду. Ему было 60 лет. В начале ноября ему была сделана операция на головном мозге, после чего он был выписан из клиники и лечился дома. Следствие интересует, оказывалась ли Марадоне в последние дни надлежащая медицинская помощь, какие лекарства он принимал по предписанию личного врача и как часто Луке его посещал. Сам врач утверждает, что оказывал Марадоне всю необходимую помощь.
Диего Марадона - один из самых знаменитых футболистов XX века, выступал за сборную Аргентины, ряд аргентинских и европейских клубов, чемпион мира 1986 года. Впоследствии был тренером. Состояние здоровья Марадоны долгое время внушало опасения, он, помимо прочего, неоднократно лечился от наркотической и алкогольной зависимости.
Более 250 человек задержаны в Минске на очередной акции протеста
В воскресенье в Минске и других городах Беларуси прошли традиционные акции протеста против режима Александра Лукашенко.
В Минске, по данным правозащитного центра «Весна», милиция задержала свыше 250 человек. В ГУВД объяснили большинство задержаний тем, что протестующие вышли на улицы с «незарегистрированной символикой и плакатами», а также «выбегали на проезжую часть, блокируя движение».
С утра власти Минска традиционно закрыли более десяти станций метро в центре города, а также блокировали мобильный интернет. Белорусская служба Радио Свобода сообщила о применении против демонстрантов слезоточивого газа и светошумовых гранат. Есть пострадавшие. На одном из видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как милиция тащит по улице человека без сознания.
Общее количество участников воскресного протеста в Минске неизвестно, поскольку большинству протестующим так и не дали собраться на центральных площадях. Кроме того, сами организаторы протеста второе воскресенье подряд призывают его участников к децентрализации манифестаций, что, как считают они, должно затруднить противодействие со стороны милиции.
Ранее на совещании с членами правительства, сотрудниками администрации президента и руководителями спецслужб Александр Лукашенко приказал окончательно навести в Минске «порядок» и «полностью остановить протестные акции».
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести. По данным правозащитников, к настоящему времени около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников репрессивного аппарата, включающего милицию и КГБ.
- Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность прошедших выборов. Европарламент в минувший четверг проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов в Беларуси, в частности убийство демонстранта Романа Бондаренко. Евродепутаты призвали Еврокомиссию увеличить помощь независимым СМИ в Беларуси, которые необходимы для объективного освещения событий в стране.
- Россия белорусские выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
Лидер «Гирчи» арендовал батумский фитнес-клуб, отказавшийся закрыться из-за COVID-19
Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе «арендовал» батумский фитнес-клуб «Реформер», который был оштрафован инспекцией труда на 10 тысяч лари. Об этом Джапаридзе сообщил на своей странице в «Фейсбук».
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии на два месяца закрыли фитнес-центры, спортивные залы и бассейны. Фитнес-клуб «Реформер» отказался выполнять решение правительства и продолжил работу.
«Мы заключаем устное соглашение, и я арендую весь этот зал в качестве жилого дома. До тех пор, пока действуют эти регуляции, это будет мой дом в Батуми. Здесь есть тренажеры, которые я арендую вместе с помещением. Любой человек, который тренируется, может прийти ко мне в гости и позаниматься», - сказал Джапаридзе.
Политик добавил, что не допустит в свой дом представителей госструктур. По его словам, исключением будут только сотрудники инспекция труда, которая смогут лично убедиться в том, что кассовый аппарат отключен и экономическая деятельность не осуществляется.
Поскольку «Реформер» продолжил работу после оформления штрафа, госинспекция обратилась к МВД Грузии с просьбой о начале уголовного дела. После этого полиция сможет повторно оштрафовать компанию, аннулировать ее или лишить права на работу.
- Согласно официальным данным, за несоблюдение новых ограничений по COVID-19 в Грузии уже оштрафованы три объекта, деятельность еще 2 309 приостановлена, а 2 738 получили предупреждение.
Оппозиция открыла в Батуми народную мэрию и «квартал свободы»
Оппозиционные партии, которые не согласны с итогами парламентских выборов 31 октября, открыли в центре Батуми «квартал свободы» и народную мэрию, сообщает агентство «Новости-Грузия».
С 8 ноября в Батуми продолжается бессрочная протестная акция, участники которой требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.
Несмотря на новые ограничения по COVID-19, сегодня в Батуми оппозиционные партии провели очередной общий митинг. На этот раз он носил информационный характер, представлены были несколько инициатив. Одна из них – народная мэрия. Как пояснили лидеры оппозиции, с помощью этой платформы они попытаются помочь населению с решением разных проблем, будь то незаконное строительство или здравоохранение.
«Это будет мэрия, которая решит проблемы людей путем протеста… У нас есть юристы, и они будут проводить бесплатные консультации людям. С точки зрения здравоохранения помогать им будет Леван Антадзе, с точки зрения образования – Лали Антидзе, которая является представительницей «Гирчи», - сказал в комментарии местному изданию «Батумелеби» представитель оппозиционной партии «Лело» Александр Милорава.
Леван Антадзе – бывший министр здравоохранения Аджарии, один из лидеров регионального отделения партии «Единое национальное движение». Помимо консультаций, он обещает лично перевозить в ковид-гостиницы и клиники тех людей, которые не могут дозвониться до «скорой» и нуждаются в помощи.
Новое соглашение о контроле над Ла-Маншем вступит в силу с 1 декабря
С 1 декабря в силу вступает в силу новое франко-британское соглашение об усилении контроля за побережьем Ла-Манша. Оно было подписано в субботу, 28 ноября. Будет удвоена численность французских патрулей, они также будут оснащены беспилотниками и радарами.
В воскресенье, 29 ноября, Морская префектура Ла-Манш и Северного моря, объявила о спасении очередных 45 мигрантов, которые отправились к берегам Англии на самодельной лодке, сообщило Международное французское радио.
В сентябре французские власти заявили, что они перехватили более 1300 человек, пытавшихся добраться до Великобритании, используя резиновые лодки, весла, каяки и даже спасательные жилеты. Всего с начала года число желающих таким образом попытать счастья превысило 6 тысяч человек.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель приветствовала заключение соглашения, как инструмент для предотвращения пересечения пролива Ла-Манш.
В Великобритании лейбористы раскритиковали договор, выступив за новые правила легального въезда мигрантов.
Авария на гонке «Формулы-1»: Ромен Грожан выбрался из горящего болида
Французский автогонщик Ромен Грожан попал в серьезную аварию во время гонки «Формулы 1» в Бахрейне. Его автомобиль, столкнувшись с болидом российского гонщика Даниила Квята, врезался в заграждение и загорелся. Гонщик доставлен в больницу, по имеющимся сообщениям, он в сознании, среди полученных травм - ожоги. Гонка «Гран-при Бахрейна» была остановлена, впоследствии ее возобновили.
На кадрах инцидента видно, как Грожан выбирается из объятого пламенем автомобиля - при помощи бригады спасателей, которые за считанные секунды прибыли к месту аварии. Автомобиль Грожана фактически разорвало пополам. По данным организаторов, перегрузка в болиде в то время, когда он врезался в барьер, достигла 53G - в обычном автомобиле такая перегрузка была бы смертельной для водителя, однако автомобили «Формулы-1» имеют различные системы безопасности, защищающие прежде всего голову пилота.
- Последний случай смерти пилота «Формулы-1» в результате аварии во время гонки - смерть француза Жюля Бьянки в 2015 году. Он разбился во время Гран-при Японии осенью 2014 года и несколько месяцев провел в коме. 1 мая 1994 года во время гонки в Италии погиб знаменитый бразильский пилот Айртон Сенна. После его гибели были приняты существенные меры по повышению безопасности гонок.
В Южной Осетии за минувшие сутки из «красной зоны» выписали 9 пациентов
Из «красной зоны» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия (РММЦ) за сутки выписаны 9 пациентов, лечение проходят 89 человек с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 40 больных коронавирусом, в здании детской больницы – 49, палате интенсивной терапии - 8 пациентов», - сообщила информагентству «Рес» в воскресенье главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
По словам Джиоевой, за минувшие сутки в РММЦ поступило 4 пациента, на амбулаторное долечивание из больницы выписаны - 9 человек.
«Приемно-сортировочное отделение приняло и осмотрело в субботу 35 пациентов, из них 3 человека были госпитализированы. Российским специалистом осмотрено и даны рекомендации 16 обратившимся. Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили 5 пациентов», - отметила главный инфекционист.
Она добавила, что в приемно-сортировочном отделении за минувшие сутки было протестировано 50 пациентов.
Президент Армении: Правительство, которое к этому привело страну, должно уйти
Президент Армении Армен Саркисян на встрече с представителями армянской общины в Москве заявил, что внеочередные выборы и формирование правительства национального единства являются цивилизованным путем преодоление кризиса в стране, вызванного эскалацией конфликта в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского лидера.
«В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение: правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силен, он может потом вернуться... Есть цивилизованный путь - досрочные выборы, создание временного правительства национального единства», - заявил президент.
По его словам, это не означает, что у каждой партии должен быть свой министр во временном правительстве. Саркисян считает, что правительство, предпочтительно технократическое, должен сформировать уважаемый всеми человек. По словам президента, это правительство должно работать полгода или год, до новых выборов, «когда народ снова передаст мандат какой-то силе».
Он добавил, что в этот период необходимо провести референдум, изменив Конституцию. Саркисян считает, что должен быть баланс между парламентом, правительством и институтом президента. «Я считаю, что даже если мы останемся парламентской страной, президент должен избираться народом», - процитировали в пресс-службе слова президента.
В Минске и других городах Беларуси начались протестные манифестации
В Беларуси сегодня, 29 ноября, акции протеста проводятся в новом формате, как и в предыдущее воскресенье. Речь идет о децентрализации протестных манифестаций, что, как считают активисты, должно затруднить противодействие со стороны милиции.
Главные требования, с которыми уже 113-й день белорусы выходят на улицы – отставка Александра Лукашенко с поста главы государства, освобождение политических заключенных из тюрем и прекращение милицейского насилия, информирует телеканал «Белсат».
Читатели и зрители телеканала сообщили о первых задержаниях.
Ранее сообщалось, что 17 ноября на совещании с членами правительства, сотрудниками администрации президента и руководителями спецслужб Александр Лукашенко приказал навести в Минске «порядок» и «полностью остановить протестные акции».
Партия «Гирчи» отказалась от розыгрыша автомобиля Tesla
Оппозиционная партия «Гирчи» отказалась от розыгрыша автомобиля Tesla среди проголосовавших на парламентские выборах 31 октября. Об этом говорится в сообщении на странице «Гирчи» в «Фейсбук».
Ультралиберальная партия объявила о начале розыгрыша электрокара в рамках своей предвыборной кампании. Претендовать на Tesla мог любой избиратель, независимо от его политических симпатий. Для участия в розыгрыше граждане должны были пройти регистрацию на сайте «Гирчи», а затем сделать селфи у избирательного участка и поделиться им в соцсети.
Tesla планировалось купить на финансирование, которое «Гирчи» назначат из центрального бюджета после выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Партия считает, что сейчас такие траты будут противоречить идее бойкота парламента.
«Мы считаем, что сегодня на средства из бюджета нельзя разыгрывать Tesla. Это противоречит идее реального бойкота. Совершенно непонятно, почему в условиях непризнания результатов выборов и парламентского бойкота мы признаем результаты выборов только в той части, которая касается получения бюджетных средств», - сказано в обращении.
В партии извинились перед гражданами, которые выполнили все условия конкурса. Согласно данным на сайте, к 27 октября для участия зарегистрировались более 10 тысяч человек. Одновременно в «Гирчи» пообещали избирателям гораздо большее благо, чем автомобиль – свободу.
Одновременно в «Гирчи» сообщили, что в рядах оппозиции пока нет единой позиции по поводу бюджетного финансирования. Несмотря на непризнание результатов выборов, некоторые оппозиционные партии уже официально обратились в ЦИК для начала выплат.
- Согласно результатам парламентских выборов, право на государственное финансирование получили 14 партий. На данный момент в ЦИК не обратились только Лейбористская партия, «Граждане» и «Гирчи».
Агентство обслуживания МВД Грузии приостановило оказание ряда услуг
Для предотвращения распространения коронавируса с 30 ноября Агентство обслуживания МВД Грузии перейдет на новый режим работы и приостановит оказание определенных услуг, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Граждане не могут сдать практические и теоретические экзамены на получение водительских прав. Исключение представляют те, у кого дата теоретического экзамена уже забронирована. Практическую часть экзамена разрешено завершить тем, кто уже сдал теорию. Также на экзамены допускаются граждане, у которых приостановлено право на управление транспортным средством. Им не нужно предварительно бронировать очередь.
Приостановлены процедуры, связанные с регистрацией огнестрельного оружия.
Кроме того, с 30 ноября будет ограничены процедуры по осмотру механических транспортных средств за пределами структурных единиц агентства. Исключение представляют только зоны таможенного склада и официальные представительства производителей транспортных средств (дилеры/центры) на территории компаний.
В соответствии с новым графиком работы, обращаться в филиалы агентства для таможенного оформления, реэкспорта, экспорта и регистрации транспортного средства можно только по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
Что касается предоставления официальной информации, прием заявлений на получение данных возможен будет только в электронном виде, на веб-сайте агентства. Выдача готовых документов будет происходить по понедельникам, средам, пятницам и субботам в подразделении, адрес которого гражданин указал при оформлении заявки.
МВД Грузии настоятельно простит обращаться в сервис-центры агентства только в случае крайней необходимости. В том случае, если визит отложить не получается, посещать сервис-центры гражданам рекомендуют без сопровождения, в одиночку.
На восстановление газоснабжения Гурии и Аджарии потребуется три-четыре дня
Чтобы полностью восстановить газоснабжение регионов Гурия и Аджария потребуется три-четыре дня. Об этом в комментарии Аджарскому телевидению сообщил директор регионального офиса компании SOCAR Georgia Gas Вахтанг Беришвили.
Накануне утром, 28 ноября, большинство абонентов в двух регионах на западе Грузии остались без газа из-за аварии на 500-миллиметовом ответвлении магистрального газопровода «Кутаиси-Сухуми» в районе Кобулети. «Компания транспортировки газа Грузии» (GGTC) завершила аварийно-восстановительные работы после полуночи.
Уже восстановлено газоснабжение стратегических объектов, включая ковид-гостиницы и больницы. Что касается жилых домов, то многие абоненты все еще остаются без газа.
«Мы проводим работы по поставке газа абонентам. К этому времени подключено минимальное количество абонентов. Чтобы полностью перезагрузить Аджарию потребуется 3-4 дня. Подключения ожидают примерно 100 тысяч абонентов», - сказал Беришвили.
В GGTC не называют причину аварии. Ранее заявлялось, что специалисты готовят отчет, в котором будет отражена вся информация о проблеме.
Уже второй день в Батуми наблюдаются очереди на ГАЗС. Люди приходят на заправки с газовыми баллонами, которые им ежедневно приходилось использовать в конце 90-х годов, когда газа в квартирах и домах у батумцев не было.
25 смертей за сутки. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших за сутки составило – 1147 человек.
По данным оперштаба, в Дагестане, Краснодарском и Ставропольском крае умерли по шесть больных COVID-19, Кабардино-Балкарии - три, в Адыгее - два, в Чечне и Ингушетии по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3667 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 229 человек:
- Ставропольский край + 229 (27488 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 172 (21923)
- Дагестан + 115 (18872)
- Чечня + 107 (4262)
- Кабардино-Балкария + 93 (12620)
- Карачаево-Черкесия + 89 (12130)
- Калмыкия + 95 (11569)
- Ингушетия + 76 (9393)
- Адыгея + 92 (7951)
- Северная Осетия + 79 (9288)
На Северном Кавказе зарегистрировано 135 496 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 29 ноября, выявлено 2 269 316 человек с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Россией Крыму).
СБУ рассекретила новые данные о последствиях Голодомора
Служба безопасности Украины в День памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. обнародовала засекреченный ранее документ о демографическом кризисе в Украине согласно переписи населения 1937 года из-за Голодомора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
«Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис», – считают специалисты СБУ. Советские демографы ожидали, что население Украины составляло в то время «35 млн жителей. Однако перепись установила только 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года».
Руководители переписи были обвинены в «получении искусственно заниженных и искаженных цифр» – и расстреляны, сообщает СБУ.
Верховная Рада Украины 14 лет назад признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Украинские власти обратились с просьбой к другим государствам признать Голодомор геноцидом.
Черногория и Сербия припомнили друг другу 1918 год – и выслали послов
Посол Сербии в Черногории Владимир Божович назвал «освобождением» решение властей Черногории об объединении с Сербией, принятое в 1918 году.
Заявление сербского дипломата в Подгорице оценили как «вмешательство во внутренние дела Черногории». Божовичу предписано покинуть Черногорию в течение 72 часов. В ответ сербские власти предписали послу Черногории в Белграде Тарзану Милошевичу покинуть Сербию.
В конце 1918 года Великая народная скупщина Черногории приняла решение об объединении с Государством Сербов, Хорватов и Словенцев, с 1929 года известном как Югославия. Согласно современной черногорской историографии, вхождение Королевства Черногория в состав южнославянской монархии династии Карагеоргиевичей по итогам Первой мировой войны не было добровольным, а осуществлялось под давлением из Белграда. Созыв в 1918 году Великой народной скупщины в Подгорице считают нелегальным. В 2006 году, в новых исторических условиях, Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством - впервые после окончания Первой мировой войны.
Армянские священнослужители находятся в монастыре Дадиванк
Армянские священнослужители находятся в Дадиванке, сегодня их посетил епископ Вртанес Абрамян. Безопасность монастыря обеспечивают российские миротворцы. Об этом сообщил руководитель информационной системы Первопрестольного Св. Эчмиадзина отец Ваграм Меликян.
«Наши священнослужители находятся в Дадиванке, продолжая молиться за нашу Родину и народ. Католикос всех армян находится в постоянном контакте с нашими священнослужителями, живущими в монастыре», - написал он на своей странице в Facebook.
Дадиванк находится в Кельбаджарском районе, который, согласно трехстороннему заявлению, 25 ноября был передан Азербайджану.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха.
В Армении за сутки от коронавируса скончался 21 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1174, в общем составив 134 768. По состоянию на 11:00 29 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 885 и сейчас составляет 107 364.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 21 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2142.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 538 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 24 724, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 509 029 (3064 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В Грузии выявлено 4 426 новых случаев инфицирования COVID-19
За последние 24 часа в Грузии выявлено 4 426 новых случаев инфицирования коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 132 368.
За последние сутки выздоровел 3 721 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 110 049.
За последние 24 часа в Грузии 35 новых случаев смерти от коронавируса. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 1 230 случаев смерти от коронавируса.
Из выявленных за сутки 4 426 новых случаев коронавируса 1 802 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 554, в Имеретии – 637, в Квемо Картли – 268, в Шида Картли – 258, в Гурии – 119, в Самегрело и Земо Сванетии – 400, в Кахетии – 219, в Мцхета-Мтианети – 108, в Самцхе-Джавахети – 50, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.
На данном этапе у нас 21 063 активных случая. В больницах лечатся 6 373 человека, в том числе в Тбилиси – 2 741, в Аджарии - 1 019, в Имерети – 1 261. Тяжелых пациентов – 943, в том числе в Тбилиси – 429, в Аджарии – 167, в Имерети – 190. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 367 лицо, в том числе в Тбилиси – 181, в Аджарии – 56, в Имерети – 37.
В ковид-гостиницах находятся 3 945 человек, в том числе в Тбилиси – 1311, в Аджарии – 2 058, в Имерети – 284. На дому лечатся 10 745 человек. В карантинном пространстве - 2 033 человека, в том числе в Тбилиси – 391, в Аджарии – 1 055 и в Имерети – 35. На сегодняшний день на самоизоляции находятся 54 464 человека, из них в Тбилиси – 18 845, в Аджарии – 13 353, в Имеретии – 4 578.
Во Франции прошли акции против ограничения свободы информации
Накануне, 28 ноября, во многих городах Франции многолюдные манифестации против закона «о глобальной безопасности». Как сообщило Международное французское радио (RFI), в последние дни нарастало напряжение вокруг 24-ой статьи закона, которая запрещает фотографировать полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.
По данным МВД Франции, Париже в субботу было не менее 46 тысяч демонстрантов. В стычках с полицией ранения получили 37 полицейских, девять манифестантов были задержаны.
Корреспондент «Новой газеты» сообщил из Парижа, что разгневанные манифестанты били стекла на остановках транспорта и поджигали автомобили, светофоры. Крупное пламя горело на бульваре у площади Бастилии, пожарные пытались прорваться к огню через плотное скопление людей. Загорелось и здание Банка Франции, отмечается в публикации. Его потушили около 18:00 по местному времени. Протестная манифестация 28 ноября в Париже стала самой массовой за время правления президента Эммануэля Макрона, сообщает «Новая».
Попытки властей расширить полномочия полиции и ограничить права журналистов вызывают недовольство многих французов. Особенно гневная реакция появилась в соцсетях после опубликования кадров жесткого разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября. Не меньшее возмущение вызвало избиение музыкального продюсера Мишеля Зеклера у его студии в Париже.
Статья 24 получила одобрение со стороны профсоюзов сотрудников полиции, но резко критикуется журналистами, которые считают «несоразмерным» давление на свободу слова и информации.
За разрешение публичной демонстрации фото- и видеосъемок фактов полицейского насилия активно выступают жители парижских пригородов. Как отмечается в публикации RFI, они активно поддерживают общественную дискуссию о расизме в полиции.
В Ватикане появился первый в истории кардинал-афроамериканец
Папа Франциск назначил 13 новых кардиналов. Девятерым из них меньше 80-ти лет. Они смогут участвовать в выборах нового главы Римско-католической церкви, после ухода Франциска.
Как отмечает «Голос Америки», среди новых кардиналов – первый в истории афроамериканец - Уилтон Грегори. Ему 72 года, он архиепископ Вашингтона. Среди новых кардиналов – первые в истории представители Брунея и Руанды.
В момент избрания Папы Франциска в 2013 году на долю Европы приходилось 52 процента кардиналов, ныне 41 процент. Франциск стал первым понтификом латиноамериканского происхождения.
На территории, занятой Азербайджаном, подорвались 4 гражданских
Четверо азербайджанских граждан погибли 28 ноября, при наезде их автомобиля на противотанковую мину. Инцидент произошел в районе, занятом азербайджанскими войсками в ходу недавнего вооруженнго конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Офис генерального прокурора Азербайджана сообщил, что подрыв автомашины произошел в селе на территории Физулийского района. Начато расследование обстоятельств гибели мирных граждан.
Никто из официальных представителей Армении или Нагорного Карабаха не комментировал произошедшее.
Азербайджан занял Физули в ходе боев за Нагорный Карабах, они начались 27 сентября и продолжались шесть недель.
Мирное соглашение между конфликтующими сторонами было подписано ранее в ноябре при посредничестве России. достигнуто при посредничествве Москвы. По условиях соглашения, Армения уступила Азербайджану контроль над частью территорий самокровозглашенного Нагорного Карабаха и семью прилегающими районами Азербайджана, которые удерживались Арменией с 1990-х годов.
Армянские сепаратисты продолжают контролировать большую часть территории Нагорного Карабаха. Две тысячи российских миротворцев дислоцированы вдоль линии соприкосновения между сторонами конфликта для защиты транспортного коридора, связывающего Карабах с Арменией.
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