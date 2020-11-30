Частичный локдаун без цветов

Грузия стала лидером на Южном Кавказе по числу заражений коронавирусом за все время пандемии. За последние сутки в стране выявили 3216 новых случаев инфицирования. Для снижения темпа распространения вируса введен частичный локдаун. Новые ограничения тем временем вызвали протест у части населения – сегодня прошло несколько акций протеста в крупных городах страны.

Утром торговцы т.н. стамбульского рынка в Рустави, несмотря на запрет, разложили свою продукцию на прилавках. Представители мэрии, прибывшие на место, пообещали записать данные этих людей и рассмотреть вопрос предоставления им финансовой помощи индивидуально. Впрочем, люди настроены решительно: сворачивать торговлю не хотят и обещают акции протеста.

«Помогите нам как-нибудь продолжить работу! Если я сегодня не поработаю, я просто не смогу вечером принести продукты домой. Если так будет завтра, послезавтра, еще через два дня – мы просто умрем с голода. Нам и 300-ларовая помощь не полагается. Что мне делать? Куда идти?» – сказала журналистам одна из торгующих на «стамбульском» рынке женщина.

Перекрыть дорожное движение в знак протеста попытались сегодня и торговцы цветами в Тбилиси. Они также говорят, что не смогут прокормить семьи, лишившись дохода:

«Пусть дадут нам право как-то существовать, не отнимают у нас источник дохода. Мы получаем 20 лари (в день), а не как у них – миллионы. У них-то все устроено, а чужое бедственное положение их не трогает».

Глава трудовой инспекции Минздрава Бека Перадзе в ответ на протест цветочников заявил, что они могут продолжить свою деятельность в онлайн-режиме.

С 28 ноября, когда были введены новые ограничения, служба приостановила деятельность 2309 компаний. В ведомстве заявляют, что 2738 объектов получили предупреждение, а две были оштрафованы. Несмотря на штраф в 10 тысяч лари, эти компании продолжили работать, в связи с чем Минздрав обратился в МВД.

Одна из этих компаний – это тренажерный зал Reformerfitness в Батуми. После того как компания прошла против правил, центр арендовал лидер политической партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Оппозиционный политик заявил, что с этого момента центр – это его дом и каждый желающий тренироваться может стать его гостем. Накануне вечером правоохранители опечатали центр. Сегодня Джапаридзе был опрошен в органах:

«Я рассказал, как и с какой целью я арендовал в качестве жилья зал и инвентарь этой компании. Объяснил, что я планировал там тренироваться и принимать гостей, которые тоже хотят тренироваться, что никакой экономической деятельности там не будет. И потребовал, чтобы меня как можно скорее пустили в мое жилье».

Защищать интересы Джапаридзе взялась Ассоциация молодых юристов Грузии. В НПО заявляют, что постановление, на основании которого клуб вначале оштрафовали, а потом завели и уголовное дело, идет вразрез с Конституцией.

По информации МВД, за последние сутки было выявлено 1244 факта нарушения правил, установленных из-за пандемии. За нарушение карантинных ограничений были оштрафованы 67 человек (размер штрафа для физических лиц – 2 тысячи лари, для юридических – 10 тысяч), за отсутствие масок – 1177 (размер штрафа 20 лари). Повторное нарушение предусматривает уголовную ответственность.

За последние 24 часа в Грузии выявили 3216 новых случая инфицирования. Понизившийся показатель, говорит глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, не означает, что эпидемия начала отступать:

«Мы ожидали пика и говорили об этом до введения жестких ограничений. Т.е. прогноз был на вторую половину ноября, и мы знаем, что находимся в пиковой (фазе). Наш ежедневный показатель инфицирования от 3 до 4 тысяч. То, что сегодня случаев 3216, означает, что в выходные было проведено меньше тестов. Это обычно так в субботу и в воскресенье. Особенно в воскресенье. Сколько продлится пик – зависит от многих факторов, в том числе от того, как будут соблюдаться правила. Возможно, будет еще рост, но примерно мы должны оставаться в рамках этих показателей», – заявил Гамкрелидзе.

Всего за все время пандемии в Грузии по статистике коронавирусом заболели 135 584 человека. Количество активных случаев на сегодня – 20 305.