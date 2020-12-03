Новости
Абхазские власти открыли «гуманитарный коридор» через Ингурский мост
Абхазия организует гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся на подконтрольной Тбилиси территории граждан и жителей самопровозглашенной республики.
Как сообщается на сайте абхазской Службы госбезопасности, с 3 по 10 декабря пропуск через ингурский КПП будет осуществляться с 9:00 до 19:00 по местному времени.
В ведомстве сообщили, что для прохождения КПП необходимо предоставить справку об отсутствии COVID-19 (выданную не позднее 72 часов до момента пересечения пункта пропуска).
В перечне необходимых документов значится паспорт гражданина Абхазии, внутренний паспорт (образца 2016 года), вид на жительство, справка (форма № 9), для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.
- Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури из-за пандемии коронавируса. Для возвращения в Абхазию граждан несколько раз были открыты гуманитарные коридоры. На лечение в грузинские клиники регулярно отправляются жители Абхазии, в том числе с диагнозом COVID-19.
Другие новости дня
COVID-19 в Грузии: 4260 новых случаев, 45 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1387 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 45 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 4260 новых случаев коронавируса, выздоровели 2947 человек.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 147 636, выздоровевших – 124 568.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
Оппозиция Армении определилась с кандидатом на пост премьер-министра
Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Армении может стать бывший премьер-министр и министр обороны Вазген Манукян. Об этом РБК заявил член правления партии «Родина» Роберт Арутюнян.
Источники «Интерфакса» в оппозиционных кругах Армении также назвали эту фамилию.
«Вазген Манукян станет единым кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства Армении», – сказал собеседник агентства.
О кандидатуре Манукяна сообщила и армянская газета «Азг».
Манукян 27 октября, через месяц после начала боев в Нагорном Карабахе, призвал правительство уйти в отставку и передать власть армии.
«Это правительство должно уйти в отставку, передав всю власть армии, и сделать это добровольно, без потрясений, последствия которых могут быть разрушительными», – сказал тогда Манукян.
Она предложил армии взять власть в свои руки, создать вместе с Карабахом объединенный комитет обороны, организовать необходимые мероприятия, пойти на переговоры с заинтересованными государствами и международными структурами. В противном случае, предупредил тогда Манукян, «мы можем потерять все».
- Заявление о прекращении огня в Карабахе, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана, привело к политическому кризису в Армении. В Ереване проходят акции протеста оппозиции, участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
- Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Москва и Цхинвали договорились о совместном контроле товаров на де-факто границе
Власти России и самопровозглашенной республики Южная Осетия договорились о совместном контроле товаров и транспортных средств на де-факто границе – с целью минимизации таможенных барьеров. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил югоосетинский президент Анатолий Бибилов на встрече с членами общественной палаты Южной Осетии. Ранее проблемные вопросы Бибилов обсудил в Москве.
«С Российской Федерацией подписано соглашение о совместном контроле товаров и транспортных средств в многостороннем пункте пропуска «Нижний Зарамаг». Проработана дорожная карта, по которой существующие сегодня таможенные барьеры будут минимизированы. По всем проблемам, возникающим с оформлением грузов и провозом товаров, теперь можно будет обращаться и к югоосетинским таможенникам», – сказал Бибилов. Он уточнил, что это первый шаг по более упрощенному передвижению грузов и товаров.
- Югоосетинские предприниматели периодически сталкиваются с трудностями при провозе товаров из России. Проблемы связаны с декларированием и оформлением документов в соответствии с таможенными правилами Евразийского экономического союза.
Экс-президент Франции Жискар д’Эстен умер от осложнений COVID-19
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен. Ему было 94 года. Причиной смерти политика стали "осложнения, связанные с COVID-19", говорится в сообщении Фонда имени Валери Жискар д’Эстена. Бывший глава французского государства умер в своем имении в окружении близких. В соответствии с его пожеланиями, похороны пройдут в тесном семейном кругу.
Жискар д'Эстен прожил дольше всех из двадцати президентов Французской Республики: 94 года. Он же провел больше всех времени в отставке: 39 лет. Долгое время он также оставался самым молодым президентом Франции, в 2017 году этот статус перешёл к Эммануэлю Макрону.
Валери Жискар д’Эстен родился 2 февраля 1926 года в германском Кобленце. В годы Второй мировой войны 18-летним юношей он вступил добровольцем в армию де Голля, участвовал в освобождении Парижа, был награжден французскими и американскими медалями. В 36 лет он стал самым молодым в истории Франции министром финансов и занимал этот пост девять лет.
Жискар д’Эстен был главой французского государства с 1974 по 1981 год. За это время он провел ряд важных социальных реформ. При нем во Франции были разрешены разводы по обоюдному согласию супругов, а минимальный возраст избирателей был снижен с 21 года до 18 лет. Во внешней политике президентство Жискар д'Эстена ознаменовалось углублением евроатлантической интеграции.
В 1975 году Жискар д'Эстен организовал в Рамбуйе под Парижем первую встречу лидеров семи ведущих индустриальных демократий.
В 2001 году, через 20 лет после ухода из большой политики, лидеры ЕС попросили его возглавить разработку конституции Европейского союза. Этот документ в итоге не был принят, причем среди стран, отвергнувших его на национальных референдумах, была и Франция. Вместо него в 2009 году в ЕС одобрили его "облегченный вариант" - Лиссабонский договор.
Жискар д'Эстен приезжал в Советский Союз и Россию больше десяти раз, в последний - на 200-летие Бородинской битвы по приглашению Владимира Путина.
Он достаточно уклончиво высказывался об аннексии Крыма, заявляя, что полуостров исторически не был украинским, и что "отношение Европы к России не должно сводиться к украинскому вопросу". Выход из правовой коллизии политик видел в проведении в Крыму повторного референдума, соответствующего мировым процедурным нормам.
НАТО вновь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины
НАТО вновь заявила о своей поддержке суверенитету и территориальной целостности Грузии и Украины, нарушаемые Россией, и намерена усиливать диалог с обеими странами-партнерами.
Об этом в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась по окончанию заседания министров иностранных дел альянса, сказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он сообщил, что в рамках второй сессии главы внешнеполитических ведомств стран-членов организации состоялось заседание и с министрами иностранных дел Украины и Грузии.
«Сегодня мы вновь заявили о нашей поддержке территориальной целостности и суверенитету Грузии и Украины. Мы обсудили программу реформ, и мы увеличиваем нашу практическую помощь. Министры согласились улучшить нашу осведомленность о развитии событий в регионе и усилить наш диалог с обеими партнерами», – сообщил генсек альянса.
По словам Столтенберга, в ходе заседания союзники и партнеры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе, «который представляет стратегическую важность».
«Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать военное присутствие в Крыму и увеличивает свои силы в Черном море. НАТО реагирует на это, укрепляясь на земле, в море и воздухе. Грузия и Украина – ценные партнеры НАТО, которые делают важный вклад в наши миссии», – подчеркнул он.
Генсек альянса напомнил, что за последние годы НАТО увеличило свое присутствие в Черноморском регионе, – пишет «Интерфакс-Украина».
«Мы увеличили присутствие в регионе, как в союзных странах, так и теснее работаем, предоставляя поддержку, нашим двум странам-партнерам - Грузии и Украине. Сегодня мессидж был очень четким – альянс готов и далее предоставлять больше практической помощи и поддержки в различных сферах», – констатировал Столтенберг.
- Главы МИД Грузии и Украины сегодня приняли участие в заседании НАТО, на котором обсудили ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе.
За прошедшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 112 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 493 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 112 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 человек, 81 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
- По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6204 человека. 84 летальных случаев. Выздоровели 4183 человека.
Гамкрелидзе: вакцины переданы Абхазии из запасов, закупленных государством
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе сообщил подробности передачи Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа.
По словам Гамкрелидзе, переданные вакцины были выделены из запасов, закупленных государством, а отправлены в Сухуми посредством специального механизма ООН.
«Таким образом мы передаём и другие вакцины – от туберкулёза, препараты для лечения ВИЧ-инфекции и т.д.», – заявил Гамкрелидзе.
Ранее министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия опроверг сообщение о том, что власти Грузии передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа.
«Это не власти Грузии передали, а международная организация UNICEF, которая обычно занимается вопросами вакцинации и медикаментами. От правительства Грузии мы ничего не получаем, Минздрав Абхазии тем более», – сказал Цахнакия.
В представительстве UNICEF (Детский фонд ООН) в Грузии заявили грузинской службе «Радио Свобода», что не передавали вакцины абхазской стороне.
В Сухуми заявили, что получили 10 тысяч доз вакцин от гриппа не от властей Грузии, а от UNICEF
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия прокомментировал заявление главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амирана Гамкрелидзе, опубликованное сегодня на сайте «Эха Кавказа».
Цахнакия опроверг сообщение о том, что власти Грузии передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа.
«Это не власти Грузии передали, а международная организация UNICEF, которая обычно занимается вопросами вакцинации и медикаментами. От правительства Грузии мы ничего не получаем, Минздрав Абхазии тем более», – сказал Цахнакия.
По его словам, вопросом передачи вакцин занимался полномочный представитель абхазского президента по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам Зураб Лакербая.
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе сегодня заявил журналистам: «Мы закупили 235 тысяч вакцин от гриппа, но доз было больше – частный сектор закупил дополнительно 60-70 тысяч. 160 тысяч доз уже использованы, 10 тысяч мы передали Абхазии. Среди вакцинированных – военнослужащие и люди, входящие в группы риска».
Один из крупнейших в мире радиотелескопов разрушился через 57 лет работы
Один из крупнейших в мире радиотелескопов Аресибо разрушился после падения 817-тонной платформы на отражатель, сообщил первого декабря Национальный научный фонд США. Восстановить его невозможно, наблюдения на нём больше проводиться не будут.
Аресибо проработал 57 лет и до 2016 года был крупнейшим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой — то есть сплошной тарелкой зеркальной антенны. Он состоял из алюминиевого сферического отражателя диаметром 305 метров, расположенного в карстовой воронке в Пуэрто-Рико, и 817-тонной подвижной платформы с облучателями, подвешенной над антенной на высоте 150 метров при помощи металлических тросов.
С двухтысячных годов у телескопа начались проблемы с финансированием. В 2008 году он был повреждён землетрясением, а в 2017 — тропическим штормом. В 2016 году он перестал быть крупнейшим в своём классе после открытия в Китае телескопа FAST. В августе от Аресибо оторвался вспомогательный трос и пробил тридцатиметровую дыру в зеркале отражателя. Через три месяца оторвался и основной трос. Дальнейшие работы с ним стали невозможны, его планировалось разобрать.
За 57 лет работы телескоп обнаружил лёд на Меркурии и первую за пределами Солнечной системы планету, с его помощью была картографирована Венера и астероиды, только за 2020 год при помощи Аресибо удалось пронаблюдать 57 астероидов, напоминает научное издание N+1. С помощью этого инструмента удалось сделать тысячи научных открытий, он так же использовался для поиска внеземных цивилизаций в программе SETI@home, а в 1974 году отправил сообщение о существовании земной цивилизации в дальний космос — в шаровое скопление M 13.
Вопросы безопасности остаются на первом плане – Бжания о ситуации «вокруг Абхазии, на Южном Кавказе»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня посетил подразделения Минобороны, расположенные в Восточной части Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера.
Бжания ознакомился с условиями несения службы военнослужащими и материально-техническим оснащением частей вооруженных сил. Он также посетил полигон «Нагвалоу», который используется абхазской стороной совместно с военнослужащими седьмой российской базы. Бжания заявил журналистам, что оценивает боеготовность вооруженных сил как удовлетворительное.
Вопросы военного взаимодействия с Российской Федерацией приобретают ещё большую актуальность
«При этом мы должны быть реалистами и говорить о существующих проблемах, которые требуют разрешения. С учётом той обстановки, которая складывается вокруг Абхазии, на Южном Кавказе, вопросы военной безопасности остаются на первом плане. Вопросы военного взаимодействия с Российской Федерацией приобретают ещё большую актуальность. Мне было необходимо самому посмотреть как обстоят дела. Такого рода поездки по частям министерства обороны будут продолжены. По их итогам будут приняты меры по повышению боевой готовности наших вооруженных сил», – заявил Бжания.
Сегодня же Аслан Бжания утвердил план «по боевой и морально-психологической подготовке военнослужащих за зимний период обучения», а также провел оперативное совещание с силовиками и членами правительства.
Эксперты рекомендовали НАТО укреплять партнерство с Украиной и Грузией
Североатлантический альянс обнародовал рекомендации экспертов в рамках проекта «НАТО 2030». В документе говорится, что «политика открытых дверей НАТО является основополагающим принципом Североатлантического договора», а «партнерство с НАТО – важнейший инструмент для совместной безопасности, знаний, обмена информацией, сотрудничества и наращивания потенциала».
В отношении политики открытых дверей альянса сказано, что «дверь должна оставаться открытой для всех европейских демократий, которые стремятся присоединиться к структурам НАТО и которые способны взять на себя ответственность и обязательства членства и внести свой вклад в безопасность Североатлантического региона».
«Партнерство не может заменить членство, которое само по себе несет пользу статье 5. В перспективе до 2030 года НАТО должна использовать свои прочные партнерские отношения не только по соседству с НАТО, но дальше в Индо-Тихоокеанском регионе в эпоху усиления геостратегических конкуренций и глобальных угроз. Необходимо будет использовать это партнерство более стратегически и целенаправленно, чем в недавнем прошлом», – считают эксперты.
В отношении Украины и Грузии эксперты считают, что «НАТО должна стремиться к расширению и укреплению партнерства с Украиной и Грузия - уязвимым демократиям, которые стремятся к членству и находятся под постоянным внешним и внутренним давлением России».
Вместе с тем, в документе нет рекомендаций предоставить Киеву и Тбилиси План действий по приобретению членства в альянсе, – пишет «Интерфакс-Украина».
- Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил: «Мы должны сейчас же пригласить Грузию в НАТО».
- Украинское издание«Европейская правда» написало, что Грузия может получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
- Генсек НАТО рассказал о важности сотрудничества с Грузией в рамках «более глобального» Альянса.
Путин: Наша задача сейчас – поддержать Пашиняна
Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом российский лидер заявил на онлайн-заседании Совета Коллективной безопасности ОДКБ.
По словам президента РФ, руководство Армении и лично председатель правительства вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Путин считает, что это были болезненные решения, но в то же время необходимые, и требовали большого мужества от премьер-министра.
«Это очевидная вещь, и каждый из присутствующих на этом совещании понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода. Он [премьер-министр Армении – ред.] эту ответственность на себя взял. И наша задача в том, чтобы сейчас поддержать и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации», – подчеркнул президент России.
- Заявление о прекращении огня в Карабахе, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана, привело к политическому кризису в Армении. В Ереване проходят акции протеста оппозиции, участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Глава СВР России Сергей Нарышкин назвал химика Дмитрия Менделеева одним из известных российских разведчиков
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналу "Историк" назвал химика Дмитрия Менделеева одним из известных агентов российской разведки. Материал опубликован к столетнему юбилею СВР.
На комментарий о том, что к разведывательной деятельности в России привлекались люди самого разного рода занятий и профессий, Нарышкин назвал "несколько наиболее известных имен". Это, по его словам, первый председатель Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, а также литератор и дипломат Александр Грибоедов.
"Все они – кто-то в большей, кто-то в меньшей мере – занимались разведывательной деятельностью, политической и военно-стратегической разведкой. И не только они. Взять хотя бы знаменитое Великое посольство Петра I. Его участники, находясь в других странах, занимались не только политической, но и, можно сказать, уже научно-технической разведкой, добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств", – заявил он.
РБК пишет, что в 1995–1997 годах издательство "Международные отношения" опубликовало "Очерки истории российской внешней разведки". В одном из разделов первого тома серии, по данным издания, есть глава, где речь идет о роли Менделеева в истории разведки, а именно – о том, что Менделеев собирал "секретные данные об американском керосине и бездымном порохе во время своих поездок в Америку и Францию".
Этот фрагмент публикации критиковал доктор химических наук, директор Музея-архива Д.И.Менделеева при Санкт-Петербургском государственном университете Дмитрий Сергеев. В своей статье он указывал, что никаких "убедительных доказательств" разведывательной деятельности Меделеева не было: он использовал данные из официальных источников и от американских нефтезаводчиков.
Версия о добытом рецепте французского бездымного пороха, которой в "Очерках" поделился сын Менделеева, по словам Сергеева, была рассказана отцом в детстве и "скорее рассчитана на детское восприятие".
Скончался грузинский политик Коба Давиташвили
Сегодня утром в возрасте 49 лет скончался грузинский политик Коба Давиташвили, – сообщили грузинские СМИ.
«Причина смерти – полиорганная недостаточность», - заявили в тбилисской клинике имени Аладашвили.
Ранее СМИ сообщали о критическом состоянии Давиташвили, он был подключен к аппарату искусственного дыхания. В 2017 году у него была диагностирована т.н. болезнь Бехтерева. Политик заявлял, что неизлечимое и редкое заболевание у него развилось в результате полученных в ноябре 2007 года травм. В день разгона акции оппозиции Давиташвили пропал с территории строительного рынка Элиава – через несколько часов его обнаружили в госпитале избитым.
В организации избиения политика грузинская прокуратура обвинила экс-министра юстиции, соратника Михаила Саакашвили – Зураба Адеишвили.
- Давиташвили был депутатом парламента Грузии нескольких созывов. В последний раз, в 2012 году, он попал в законодательный орган страны по спискам коалиции «Грузинская мечта», однако затем покинул парламентское большинство и перешел в оппозицию. В 2013 году Давиташвили баллотировался на пост президента Грузии, но набрал лишь 0,6% голосов.
Британия первой в мире одобрила вакцину Pfizer от коронавируса
Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей вакцину от COVID-19 Pfizer/BioNTech для широкого употребления. Вакцинация начнется уже на следующей неделе, первыми её пройдут пожилые люди и подопечные институтов закрытого типа, – пишет Би-би-си.
Британия заказала первую партию в 40 млн доз для 20 млн человек. Согласно британскому регулятору MHRA, вакцина Pfizer/BioNTech продемонстировала до 95% эффективности.
Это вакцина-рекордсмен, проделавшая путь от замысла до широкого употребления всего за 10 месяцев. До сих пор этот процесс для любого препарата занимал в среднем 10 лет.
«Помощь уже в пути», – написал в своём Twitter-аккаунте министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.
«Я абсолютно уверен, что при таком развитии событий весной, с Пасхи и далее, жизнь начнет налаживаться, и следующее лето все мы сможет провести в свое удовольствие», – сказал он в интервью Би-би-си.
По словам главы Национальной системы страхования Великобритании (NHS) сэра Саймона Стивенса, его коллеги готовятся к самой масштабной кампании по вакцинации в истории страны.
Около 50 больниц по всей стране полностью готовы к началу этого трудоемкого процесса. Также заканчивается преобразование во временные пункты вакцианции таких объектов, как конференц-залы и бизнес-центры.
При этом медики особо подчеркивают, что соблюдение существующих карантинных мер становится особенно важным, так как в ближайшее время на улицах и в общественных местах появятся сотни тысяч пожилых людей. Появление вакцины не должно внушать населению иллюзии, что опасность полностью миновала, говорят эксперты.
Остаются в силе правила соблюдения социальной дистанции, обязательное ношение масок в общественных местах и необходимость изолироваться при появлении симптомов заболевания.
Грузинские власти передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа
Власти Грузии передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа, – сообщил журналистам руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«Мы закупили 235 тысяч вакцин от гриппа, но доз было больше – частный сектор закупил дополнительно 60-70 тысяч. 160 тысяч доз уже использованы, 10 тысяч мы передали Абхазии. Среди вакцинированных – военнослужащие и люди, входящие в группы риска», – отметил он.
Гамкрелидзе указал, что спрос на вакцину, несмотря на её доступность, в Грузии не очень высокий.
Ранее в министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия заявили: «Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар проинформировал министра (Даура Кове) о том, что на просьбу МИДа предоставить вакцины от сезонного гриппа, Евросоюз готов пролоббировать предоставление определенного количества вакцины в начале ноября текущего года».
Для граждан Грузии, прибывающих в страну, отменили карантин
Правительство решило отменить карантин для прибывающих в страну граждан Грузии. Об этом сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.
Ранее граждане Грузии, представившие на границе результат ПЦР-теста, могли перейти в 8-дневную самоизоляцию. Это правило остаётся в силе, но самоизоляция (на 12 дней) теперь возможна даже при отсутствии результата ПЦР-теста.
При этом правительство все еще предлагает места в т.н. карантинных гостиницах гражданам, у которых нет условий для самоизоляции.
Сегодня же координационный совет при правительтве Грузии решил создать рабочую группу, которая подготовит страну к вакцинации на коронавирус. По словам Бердии Сичинава, речь идёт об обустройстве инфраструктуры и логистическом обеспечении.
- Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявил, что первую партию вакцины от коронавируса Грузия может получить в марте-апреле 2021 года.
Кудрин заразился коронавирусом, Матвиенко ушла на самоизоляцию
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.
"Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!" – написал он в твиттере.
Также стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19. "Валентина Ивановна Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, и в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции", – сообщил первый заместитель спикера Андрей Яцкин перед заседанием совета.
По его словам, Матвиенко продолжает работать в удаленном режиме, а ему и президиуму поручила провести сегодняшнее пленарное заседание Совета Федерации.
По данным на 1 декабря, в России за весь период эпидемии выявили 2 322 056 случаев COVID-19, умерли 40 464 человека.
В Москве с 13 ноября вступили в силу новые карантинные ограничения. Ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, дискотекам и другим развлекательным заведениям запрещено работать в ночное время – с 23:00 до 6:00. Студентов городских вузов и колледжей мэрия отправила на дистанционное обучение. Приостановлены культурные развлекательные мероприятия, кроме мероприятий в режиме онлайн. В этом году в Москве из-за эпидемии также отменят новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали.
Власти Грузии объявили о начале интенсивного тестирования населения на коронавирус
Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. Об этом сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.
В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день, – отметил Сичинава. Речь идёт о более активном использовании экспресс-тестов на антиген COVID-19, результат которых доступен через 20 минут.
В правительстве заявили, что необходимо быстро выявлять инфицированных коронавирусом и изолировать их.
- За все время пандемии в Грузии проведено более 1.2 млн ПЦР-тестов на коронавирус. Число подтверждённых случаев – 143 376.
Бен Ходжес вновь указал на пример ФРГ и призвал пригласить Грузию в НАТО
Мы должны сейчас же пригласить Грузию вступить в НАТО, – об этом бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил во время онлайн-дискуссии, организованной грузинской НПО «Geokeys».
Ходжес рассказал о стратегической важности Южного Кавказа и назвал три направления, по которым Соединенные Штаты могут оказать Грузии помощь.
«Первое: мы должны сейчас же пригласить Грузию в НАТО, у нас есть прецедент этого: Западная Германия присоединилась к НАТО, когда в восточной части Германии стояли советские войска. Так что, у нас есть прецедент принятия страны, даже когда часть её оккупирована», –сказал Бен Ходжес.
По его словам, необходимо начать такие военные учения, которые свяжут учения НАТО-Грузия, НАТО-Украина, НАТО-Болгария, НАТО-Румыния и НАТО-Венгрия.
«Это должно быть учение масштаба российских маневров «Кавказ 2020», и которое продемонстрирует то, что мы заботимся об этом регионе», – отметил Бен Ходжес.
Третий важный вопрос, по его мнению, – укрепление военной инфраструктуры Грузии.
«Один из главных вопросов – это инвестирование в военную инфраструктуру Грузии. Вы знаете, что в Румынии у нас есть авиабаза Михаила Когэлничану, я бы хотел видеть схожую в Грузии», – заявил Ходжес.
Как пишет «Интерпрессньюс», он также затронул тему строительства порта в Анаклии и отметил, что это проект, осуществления которого Кремль меньше всего хочет в Грузии.
- Ранее Ходжес опубликовал статью под заголовком «Южному Кавказу нужен Запад, чтобы предотвратить крупные конфликты», где генерал призывает новую администрацию США активизировать военное присутствие на Южном Кавказе:
Венгерский депутат попал в руки полиции на секс-вечеринке в Брюсселе
Депутат европейского парламента от партии Fides (Венгерский гражданский союз) Йозеф Сайер признал, что участвовал в частной домашней вечеринке в Брюсселе, 27 ноября, нарушив ограничительный режим в условиях пандемии.
Брюссельская полиция прибыла к зданию, в котором, по описаниям бельгийской прессы, проходила закрытая секс-вечеринка - в ней якобы участвовали дипломаты и члены Европейского парламента, сообщила Венгерская служба RFE/RL.
На вопрос полицейских, был ли Сайер участником мероприятия, депутат ответил утвердительно, но слово "секс" не произносил. "После того, как полиция попросила меня показать удостоверение личности, которого у меня с собой не было, я сказал, что являюсь депутатом Европейского парламента".
В заявлении депутата, ушедшего со своего поста два дня назад и опубликованном в венгерской прессе, говорится, что полиция высказала Сайеру официальное устное предупреждение, после чего доставило его домой.
Сайер выразил "глубокое сожаление" в связи с нарушением ограничительного режима и назвал своё поведение "безответственным", дав понять, что примет любой штраф в качестве наказания. Венгерский политик уточнил, что его ошибка была "сугубо личной" и он не хотел бы, чтобы она повлияла на его публичную репутацию.
Сайер много лет, до 2019 года, возглавлял фракцию Европейской народной партии в Европейском парламенте. В заявлении, опубликованном на сайте Сайера 29 ноября, после его внезапной отставки с поста депутата Европарламента, он признал, что с некоторых пор "участие в каждодневной политической борьбе становилось для него всё более тяжёлым эмоциональным бременем". При этом, он подтвердил, что продолжает полностью поддерживать политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Зарубежные СМИ отмечают, что позиции Венгрии и Польши, заблокировавших принятие 7-летнего бюджета ЕС и пакета мер по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса, вызвали кризис в Евросоюзе. Оба государства выступили против соблюдения верховенства закона, которое ставит распределение европейских фондов между союзниками в зависимость от соблюдения конституционных стандартов.
COVID-19 в Грузии: 4033 новых случая, 39 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1342 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 39 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 4033 новых случая коронавируса, выздоровел 4061 человек.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 143 376, выздоровевших – 121 621.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
В Абхазии за сутки выявили 122 новых случая коронавируса
За сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 396 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 122 из них. Это максимальный суточный прирост заболевших с 25 октября.
По информации оперативного штаба, на данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 человека, у 57 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжёлом состоянии 23 человека, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двоих пациентов тяжёлое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 43 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.
Состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодня составляет 6092 человека. 84 летальных случаев. Выздоровели 4002 человека.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Минюст США не нашёл доказательств нарушений на выборах
Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил во вторник, что Министерство юстиции не обнаружило доказательств масштабных фальсификаций результатов голосования, которые могли бы изменить исход президентских выборов 2020 года. Барр заявил об этом, несмотря на неоднократные утверждения президента Дональда Трампа о фальсификациях и о том, что его победа на выборах была украдена.
В интервью "Ассошиэйтед Пресс" Барр сообщил, что генеральная прокуратура и агенты ФБР проводят расследования конкретных жалоб, в частности, заявления Трампа о том, что электронные машины для голосования якобы исказили волю избирателей. Однако "пока мы не видели фальсификаций в том масштабе, который привел бы к другому результату выборов", - сказал генпрокурор США.
Уильям Барр всегда считался одним из самых преданных союзников президента Трампа. Перед выборами он неоднократно говорил о том, что широкомасштабное голосование по почте может быть особенно уязвимым для фальсификаций.
В прошлом месяце Барр издал директиву для прокуроров по всей стране, позволяющую им расследовать любые "существенные обвинения" в нарушениях, допущенных при голосовании. Этот приказ предоставил прокуратуре возможность действовать вразрез с обычной политикой Министерства юстиции, которая запрещает проводить такие расследования до официального признания итогов выборов.
Штаб Трампа подал несколько судебных исков в ключевых для исхода выборов штатах, пытаясь оспорить итоги голосования. Однако эти иски неоднократно отклонялись, в том числе судьями-республиканцами, которые признавали жалобы необоснованными.
Вчера штат Висконсин после частичного пересчёта голосов сертифицировал победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах.
Тем же вечером команда Трампа подала иск в Верховный суд штата Висконсин, требуя признать недействительными свыше 221 тысячи бюллетеней.
Для избрания президентом Соединённых Штатов кандидату необходимо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков. Байден по итогам голосования 3 ноября обеспечил себе 306 таких голосов, у Трампа – 232. Официально о победителе президентских выборов США будет объявлено 14 декабря на заседании коллегии выборщиков.
Дональд Трамп допускает возможность баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом он заявил во время выступления перед членами национального комитета Республиканской партии. "Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать ещё четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года",— цитирует слова Трампа издание Politico
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