«Неуловимого грабителя» Бадри Эсебуа могут объявить в международный розыск

42-летний россиянин Магомед Ибрагимов заподозрен в подготовке теракта в Австрии. Об уголовном деле пишет австрийский таблоид Heute со ссылкой на прокуратуру Рид-им-Иннкрайса на севере страны.

Сообщается, что подозреваемый мог совершить теракт 11 декабря — сразу после того, как досрочно освободился бы из колонии, где отбывает срок за вербовку добровольцев на войну с Россией, – отмечает «Радио Свобода».

В июле 2017 года Ибрагимов был приговорён судом в Вене к семи годам лишения свободы за участие в террористической группировке. В декабре текущего года Ибрагимов должен был досрочно выйти на свободу.

Перед освобождением он рассказал сокамерникам, что хочет организовать теракт, утверждает Heute. По данным издания, речь могла идти о взрыве в городе Зубен. Дело расследуется Федеральным ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом. Прокуратура планирует подать жалобу на решение досрочно освободить Ибрагимова или отправить его под арест до депортации.

Магомед Ибрагимов – фигурант Лапанкурской спецоперации, проведенной в сентябре 2012 года в Грузии – в ущелье Лопота близ дагестанского участка границы с Россией.

По некоторым данным, Ибрагимов выжил в спецоперации и сумел уйти от преследования. Также сообщалось, что его задержали в Австрии после того, как обнаружили в его телефоне данные, касающиеся спецоперации.

Во время следствия Ибрагимов заявил, что был агентом российских спецслужб, личным шпионом главы Чечни Рамзана Кадырова, и в ущелье Лопота находился по его заданию для организации провокации.