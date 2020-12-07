«Грузинская мечта» и оппозиция сообщили о «сближении позиций»

В резиденции посла США в Грузии завершился третий раунд переговоров оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта». После встречи её участники заявили о «сближении позиций».

Один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе сказал журналистам, что разногласия остаются, но встреча «была полезной».

Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе отметил, что стороны не могут договориться по вопросам, связанным с проведением парламентских выборов и освобождением политзаключенных. «Но встреча была позитивной, деловой», – сказал он.

Спикер парламента, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе надеется, что уже на следующей встрече стороны смогут достичь окончательного соглашения. При этом он исключил возможность проведения досрочных выборов или плебисцита на эту тему.

«Сегодняшняя встреча – еще один шаг на пути к достижению соглашения. Её целью было сближение позиций по вопросам, относящимся к стабилизации политической системы, долгосрочному сотрудничеству парламентского большинства и оппозиции», – заявил Талаквадзе.