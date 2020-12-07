Абхазией управляют «инопланетяне»

Социально-ориентированное государство – термин, который любят использовать абхазские политики. Заманчивая идея всеобщей социальной справедливости, при которой происходит сглаживание социальных различий и богатые оказывают помощь бедным, не нова. Как и несколько столетий назад, она и сегодня пользуется спросом у народа.

Не так давно и кандидат в президенты Аслан Бжания обещал электорату «построить экономически развитое социально-ориентированное правовое государство». И даже знал, что в достижении этой цели ключевая роль отводится органам государственной власти и управления, которые должны стать локомотивом при реализации этой задачи. Это теория кандидата Бжания.

А теперь практика президента Аслана Бжания, который за все время нахождения во власти произвел на свет две основные мысли: одна, связанная с продажей энергетической системы, затем была облагорожена словом инвестиции, а вторая – «срубить» денег с населения. Возможно, что причиной столь неадекватной реакции на президентство стала пандемия и экономический кризис. Но, оглядываясь на весь мир, который так же, как и нашу страну, посетили эти две беды, я не обнаружила ни одной, в которой COVID-19 дал бы такую побочную реакцию. Похоже, что осложнение связано не с пандемией, а с кризисом идей и профессионализма у наших избранников. Проследить этот кризис идей несложно на примере образования, пенсионного обеспечения, сельского хозяйства и даже внешней политики, с концепцией которой нас ознакомили сегодня.

Но я остановлюсь на энергетике, так как на этом примере наиболее ярко проявились «таланты» нашего правительства. Некоторое время назад власти разрешили на территории страны деятельность по добыче криптовалюты, и количество майнеров, с помощью которых решила поднять энергетику страны министр экономики Кристины Озган, резко увеличилось. По прогнозам министра, государство собирается заработать на этом виде деятельности в следующем году 500 миллионов рублей. Однако, этим решением правительство похоронило всю энергетическую систему, не дожидаясь конца нынешнего года.

За последний месяц в стране произошло 13 аварий, связанных с перегрузкой в энергосети. Последняя авария произошла 5 декабря на ПС Сухум-1: в пожаре сгорели 33 фидера, без электроэнергии осталась центральная и западная части города Сухум, с. Яштхуа. Во время ремонтных работ серьезно пострадал сотрудник «Черноморэнерго», который находится в реанимации. У молодого парня серьезные травмы и более 50% ожогов. Но в нашем социально-ориентированном государстве люди не в счет – парня увезли лечиться в Россию, и я сомневаюсь, что за данную трагедию руководство «Черноморэнерго» понесет ответственность.

Во что обходятся ремонтные работы, новое оборудование и восстановление старого, никто не считает. Но уж коли правительство позволяет себе говорить об экономике без статистических данных, без цифровых показателей, на глазок, то, думаю, и мне не зазорно предположить, что это гораздо больше, чем «журавль в небе» в виде 500 миллионов, которые правительство планирует получить от майнеров в следующем году.

По законам «жанра», нанесенный государству ущерб авторы «идеи» о разрешении майнинга в Абхазии должны были бы возместить из собственных средств. Но у нас не принято призывать чиновников к ответственности, и их ошибки вряд ли будут им стоить даже должности. А оплата издержек, связных с очередной правительственной идеей, будет возложена на население в виде повышения цены за электроэнергию. Об этом на своей пресс-конференции поспешил сообщить народу президент Аслан Бжания, об этом говорят члены правительства и энергетики. Другое решение нашим социально-ориентированным чиновникам даже в голову не приходит. И то, что оно ударит, прежде всего, по самым незащищенным слоям населения и пенсионерам, нет сомнения.

Чиновники Абхазии, по отдельности и все вместе взятые, напоминают мне инопланетян, которые свалились на нашу голову с небес и понятия не имеют, какие проблемы существуют в этой стране, и никогда не задумывались, как их решать. У меня такое впечатление, что они даже не читали свои предвыборные программы. Если бы кандидат в президенты Аслан Бжания знал, что в его программе говорится об исключительной ответственности президента за все процессы, происходящие в стране, он бы точно не пошел в президенты.

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