Президент Грузии назначила первое заседание нового парламента

Власти самопровозглашенной республики Абхазия считают, что парламентские выборы в Венесуэле были «мирными и свободными», а их итоги «отражают свободное волеизъявление венесуэльцев». Об этом говорится в заявлении абхазского МИД.

«Венесуэльская избирательная система в очередной раз продемонстрировала свою приверженность транспарентности избирательного процесса и демократическим принципам.

Прошедшие выборы вновь подтвердили победу Боливарианской революции и свидетельствуют о поддержке венесуэльцами намеченного «Великим патриотическим полюсом» курса на продолжения дела Уго Чавеса», – сказано в заявлении.

В Сухуми «твердо настроены на углубление многопланового взаимодействия и дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства с дружественной Венесуэлой».

Отметим, что действующий президент Венесуэлы, «боливарианский социалист» Николас Мадуро, легитимность которого оспаривают большинство западных и латиноамериканских лидеров, теперь захватил полный контроль над политическими институтами Венесуэлы, несмотря на развал экономики, промышленности, сельского хозяйства, систем здравоохранения и образования, невероятные коррупцию и уличную преступность, санкции США, препятствующие экспорту нефти, и бегство из страны порядка пяти миллионов граждан. Уже сейчас 96 процентов венесуэльцев живут в нищете, почти 97 процентов из них голодают.

Оппозиционные силы во главе с Хуаном Гуайдо, который признан несколькими десятками стран временным президентом Венесуэлы, бойкотировали выборы. Оппозиция неоднократно обвиняла правительство Мадуро в нарушениях при подготовке к голосованию. Среди основных проблем – отсутствие международных наблюдателей.

Ранее в МИД Грузии заявили, что отказываются признавать результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы.

«Мы глубоко обеспокоены дальнейшим обострением многомерного кризиса в Венесуэле и не будем признавать результаты фальсифицированных выборов 6 декабря. Мы поддерживаем людей, Хуана Гуайдо и Национальную ассамблею в их стремлении к свободе и демократии», – сказано в заявлении грузинского ведомства.

США, Европейский союз, а также страны, входящие в Группу Лимы, также заявили, что не признают результаты парламентских выборов. По их мнению, голосование не отвечает демократическим требованиям и должно быть отложено до создания необходимых условий.