ЕС выделил Грузии еще 60 млн евро на преодоление COVID-кризиса

Евросоюз выделил Грузии грант в размере 60 миллионов евро (примерно 240 миллионов лари) на преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Средства предназначены для поддержки реализации антикризисного экономического плана правительства Грузии, сообщили в представительстве ЕС в Грузии.

«Евросоюз продолжает решительно поддерживать Грузию во время пандемии. Грант в размере 240 миллионов лари является частью пакета помощи объёмом 1,5 млрд лари, мобилизованного Евросоюзом и инициативой «Команда Европы» этой весной, целью которого является поддержка правительства Грузии в борьбе с пандемией, а также оказание помощи гражданам Грузии в решении вызовов, перед которыми оказалось множество людей», – отметил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Как заявили в представительстве ЕС, это – первый транш для Грузии в рамках «Контракта по устойчивости к COVID-19 для Грузии». Всего страна получит 75 млн евро (примерно 300 миллионов лари).

«План включает мероприятия, направленные на снижение негативных последствий, вызванных потерей источников дохода, содействие сохранению рабочих мест, поддержку бизнеса и укрепление системы здравоохранения. Остальные средства будут выделены на основе оценки мер, принятых правительством, которые касаются оказания социальной помощи уязвимым семьям, поддержки бизнеса в сохранении рабочих мест и увеличения количества коек в отделении интенсивной терапии. Этому траншу предшествовал заём в размере 100 миллионов евро (примерно 400 миллионов лари) в рамках программы макрофинансовой помощи, который был реализован 25 ноября этого года», – сказано в заявлении представительства.

Ранее в ЕС заявили, что выделили для Грузии 1.5 млрд лари. Средства предусматривают поддержку системы здравоохранения в стране, социальной сферы и восстановления экономики Грузии.