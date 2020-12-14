СМИ: за атаками на Минфин США стоят хакеры из России

За атаками на Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации США стояли российские хакеры. Об этом сообщают Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники. По их данным, к кибератаке причастна группировка APT29 (известной также как Cozy Bear). Её связывают с российской военной разведкой. Собеседники Reuters утверждают, что к нападению причастны российские власти.

По данным источников, злоумышленники взломали систему Microsoft Office 365 управления по телекоммуникациям и несколько месяцев отслеживали переписку сотрудников.

Объем утечки данных пока неясен. Расследованием занимается ФБР.

The Washington Post пишет, что Cozy Bear атаковала системы Госдепартамента США и Белого дома во времена президентского правления Барака Обамы, а также на серверы Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года. На прошлой неделе, по данным газеты, эти же хакеры атаковали компанию по кибербезопасности FireEye.

Посольство России в США назвало безосновательными обвинения в хакерской атаке на американские органы власти. "Нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны", — говорится в заявлении диппредставительства в социальной сети Facebook.