Бжания провел встречи в правительстве и администрации президента РФ

К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ, утверждают издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN в совместном расследовании.

Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера.

Как пишет Настоящее время, свои выводы расследователи основывают на данных о перелетах и мобильной связи, источник которых не разглашается.

Трое путешественников под прикрытием – 40-летний Алексей Александров, 44-летний Иван Осипов и 40-летний Владимир Паняев, следовали за Навальным в Новосибирск, а затем в Томск, где он был отравлен 20 августа 2020 года, утверждает Bellingcat.

Алексей Александров (оперативный псевдоним – "Алексей Фролов") окончил мединститут в Москве и какое-то время работал врачом скорой помощи и военным врачем. Настоящему Времени удалось подтвердить эти данные по опубликованным в сети базам данных, где он упоминается как сотрудник московской подстанции № 26. Как утверждают расследователи, он пришел работать в ФСБ в 2013 году и находился в Томске в день отравления Навального. Расследовали называют его ключевым членом группы оперативников.

(оперативный псевдоним – "Алексей Фролов") окончил мединститут в Москве и какое-то время работал врачом скорой помощи и военным врачем. Настоящему Времени удалось подтвердить эти данные по опубликованным в сети базам данных, где он упоминается как сотрудник московской подстанции № 26. Как утверждают расследователи, он пришел работать в ФСБ в 2013 году и находился в Томске в день отравления Навального. Расследовали называют его ключевым членом группы оперативников. Иван Осипов ("Иван Спиридонов"). Известно, что он также врач по образованию. Расследователи нашли его профили в соцсетях, но Осипов перестал писать в "ВКонтакте" в 2012 году, предположительно, тогда он мог пойти работать в ФСБ.

("Иван Спиридонов"). Известно, что он также врач по образованию. Расследователи нашли его профили в соцсетях, но Осипов перестал писать в "ВКонтакте" в 2012 году, предположительно, тогда он мог пойти работать в ФСБ. Владимир Паняев до работы в Институте криминалистики ФСБ служил в пограничной службе ФСБ, а после – был соучредителем компании по продаже антибактериальных ламп. Расследователи выяснили, что он живет в одном доме с Алексеем Навальным. Правда, после отравления политика адрес регистрации Паняева изменили на "Лубянка, 1", где находится ФСБ.

Их поддерживали и контролировлаи еще как минимум пять сотрудников ФСБ, некоторые из также прибыли в Омск, где был госпитализирован Навальный.

Все они могут иметь отношение к Институту криминалистики ФСБ, откуда, по утверждению расследователей, кооодинировалось отравление оппозиционера.

Отравление в Томске - не первое, говорится в расследованиях - за два месяца до этого те же люди могли совершить покушение на оппозиционера в Калининграде и едва не убили при этом его супругу Юлию Навальную.

Вот что сам Навальный рассказывает в своем блоге:

"6 июля мы с женой были в поселке Янтарный под Калининградом. Утром пошли гулять, гуляли долго. Затем вошли в номер, а потом пошли обедать в кафе на пляж. И по дороге Юле стало плохо. Причем ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело. Я спрашивал: "Что у тебя болит? Сердце? Живот? Вызвать скорую?" А Юля сама не понимала и не могла объяснить. Говорила: "Ничего не болит". Решила вернуться в номер, и, как я потом узнал, еле до него дошла, хотя гостиница была совсем рядом. Через час Юле внезапно стало легче, она уснула. На следующий день она чувствовала себе отлично, как будто ничего и не было".

В августе 2020 года была предпринята вторая попытка. Участники операции созванивались друг с другом на протяжении всей поездки, причем общение становилось более интенсивным незадолго до отравления, а также в ночное время (по московскому времени), когда Навальный выходил из гостиницы и направлялся в аэропорт Томска.

В ходе расследования Bellingcat и его партнеры также обнаружили данные, указывающие на существование подпольной программы химического оружия, осуществляемой сотрудниками ФСБ России.

Настощее Время обратилось к предполагаемым координаторам операции - 41-летнему Алексею Кривощекову и 40-летнему Михаилу Швецу - по телефону и мессенджерам, однако они проигнорировали вопросы.

Номер Алексея Александрова был недоступен для звонка.

Отравление Навального – хронология

20 августа российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете во время полета из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где основателя Фонда борьбы с коррупцией в состоянии комы отправили в реанимацию. Соратники оппозиционера заявили, что он мог быть отравлен в аэропорту перед вылетом.

Российские врачи не обнаружили наличие опасных веществ в организме Навального. Клиника Charité в Берлине, куда Навальный был позже доставлен на лечение, 24 августа подтвердила, что 44-летний оппозиционер был отравлен химическим веществом. 2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в организме Алексея Навального нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Оно, по данным британских властей, использовалось при покушении в Солсбери в 2018 году на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. 6 октября стало известно, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили в анализах Алексея Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок.

Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению Навального. Президент Владимир Путин заявил, что если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию.

Ранее в совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Радио Свобода и Der Spiegel отмечалось, что Алексея Навального могли отравить "Новичком" с применением новой системы доставки вещества в организм – "нанокапсулы смерти". Расследователи утверждают, что Москва продолжила работу над химоружием после отчета о его полном уничтожении.