Бжания обсудил в Москве перспективы восстановления сухумского аэропорта

Находящийся с рабочим визитом в Москве президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым.

Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, обсуждались вопросы, связанные с перспективой открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, реконструкцией сухумского аэропорта, а также капитального ремонта старого автомобильного моста через реку Псоу.

Ранее делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.

На встрече в Минтрансе РФ Бжания отметил, что «восстановление сухумского аэропорта имеет важное значение для Абхазии, развития ее экономического потенциала».

«Открытие сухумского аэропорта еще больше сблизит наши страны», – сказал Бжания.

Сообщается, что «стороны договорились продолжить взаимодействие и «сверить часы» в марте 2021 года по итогам проделанной работы».

Бжания также встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. «Обсуждались перспективы создания в Абхазии предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства», – сказано в сообщении пресс-службы.

Еще одна встреча состоялась с активом абхазской диаспоры. Бжания поблагодарил диаспору за помощь в период пандемии коронавируса и рассказал о планах по борьбе с ней.

«За активную помощь в сборе и доставке гуманитарной медицинской помощи в Республику Абхазия в период острой фазы пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19, глава государства объявил благодарность активным членам Оперативного штаба помощи Абхазии в борьбе с коронавирусом на базе Московской абхазской диаспоры – Саида Агрба, Гету Ардзинба, Даура Барганджия, Инну Барчан, Айнара Ласария, Нару Папба, Викторию Тарба и Богдана Шакая», – говорится в сообщении пресс-службы.