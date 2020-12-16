В Грузии могут объявить масштабную амнистию

В парламенте Грузии будет инициирован законопроект «Об амнистии». Об этом сообщил член правящей партии, председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.

Он уточнил, что законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности и соответствующего наказания тех лиц, которые совершили отдельные преступления до 11 декабря 2020 года.

Амнистия коснется граждан, обвиненных в краже, подделке документов, повреждении имущества, нанесении телесных увечий, наркопреступлениях (кроме распространения), но не затронет такие преступления, как убийство или насилие в семье.

«Инициируя этот законопроект, мы открываем консультации с заинтересованными сторонами», – отметил Сарджвеладзе.

Представители грузинской оппозиции уже заявили, что амнистия должна коснуться совладельца телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа, приговорённого к 4 годам лишения свободы за противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Оппозиция считает Руруа политзаключенным.