COVID-19 в Грузии: 2981 новый случай, 31 пациент скончался

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как помогал бывшим президентам – Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву – покинуть Кыргызстан после смены власти. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма "Штрихи к портрету".

Назарбаев говорит, что бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева ему "пришлось вывезти из Бишкека в Тараз вертолетом". "Сложная обстановка была, там они могли обстрелять, но чтобы конфронтации не было, я его вывез", – добавил он.

С другим бывшим президентом, Курманбеком Бакиевым, по его словам, была "такая же история". "В Оше засел, собрал сторонников своих, вооружил и готов был идти в сторону Бишкека. Я говорю: "Курманбек, ты что делаешь, зачем? Прольешь кровь. Снова хочешь сесть президентом? И как ты будешь работать после этого?" – сказал он.

Назарбаев утверждает, что он в тот день созвонился с главой временного правительства Кыргызстана Розой Отунбаевой, которая якобы попросила его: "Что-нибудь сделайте, успокойте Курманбека". После чего он предложил Бакиеву вывезти его из Оша.

В это время, по его словам, в Вашингтоне проходило совещание по антиядерным вопросам, президентом России тогда был Дмитрий Медведев, президентом США – Барак Обама. "Есть фотография, где втроем вышли. Стоим и шепчемся. Это как раз о Кыргызстане было, что начинается гражданская война. Бакиев хочет двигаться с вооруженными отрядами в сторону Бишкека, что-то надо делать. Я сказал, я буду вывозить [Бакиева], пусть российские истребители прикроют мой самолет, который будет вывозить", – рассказал Назарбаев.

"Министром обороны тогда был Адильбек Джаксыбеков, я говорю: "Давай самолет". Он начал прорабатывать через военную разведку. В Оше в аэропорту, говорит, на полосе выгрузили щебень. Ни сесть, ни вылететь было невозможно. Я говорю: "Ты точно знаешь это? Он говорит: "Не точно, но сказали это. Там невозможно". Я сказал: "Отправляй самолет, пусть снижается. Если увидит, что кучки лежат, пусть улетает, если нет – садится". Курманбеку сказал: "Взлетает борт, готовься со своими". Они прилетели, никакой щебенки не было. Сели и с ходу забрали его с семьей и привезли к нам. Если бы это не сделали, там бы кровопролитие было большое. "Не забывай это", – говорю".