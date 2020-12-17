Заочно и пожизненно за Татунашвили

В Грузии вынесен приговор обвиняемым по делу о пытках и убийстве в феврале 2018 года Арчила Татунашвили. Правда, заочно. Оба обвиняемых находятся на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Семья погибшего считает необходимым добиться выдачи преступников, правительство Грузии пока предпочитает говорить о глобальном подходе к проблеме оккупированных территорий.

Обвиняемые по делу о пытках и убийстве гражданина Грузии Арчила Татунашвили признаны грузинским правосудием виновными по всем пунктам обвинения. Районный суд города Мцхета заочно приговорил представителей правоохранительных органов самопровозглашенной республики Южная Осетия Давида Гурциева и Алика Табоева к пожизненному заключению. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Грузии:

«Поскольку Давид Гурциев и Алик Табоев уклонились от явки в правоохранительные органы, им было предъявлено заочное обвинение по статьям 144 и 143 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание за действия, которые по своему характеру и продолжительности причиняют серьезную физическую боль, психологические и моральные страдания, совершенные группой лиц и приведшее к смерти. А также за незаконное лишение свободы, совершенное по предварительному сговору двумя или более лицами. Мцхетский районный суд счел доказательства вины Гурциева и Табоева, представленные обвинением, неоспоримыми».

Гурциев был помощником прокурора Ахалгорского района, Табоев – начальником отделения районного КГБ. Оба в сентябре 2018 года были объявлены в международный розыск по красному циркуляру Интерпола. Они также включены в список Отхозория-Татунашвили, в котором в общей сложности числятся 33 человека, которые были обвинены или осуждены судом за совершение жестоких преступлений против граждан Грузии в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе с начала 1990-х годов.

Арчил Татунашвили скончался 22 февраля 2018 года, вскоре после того, как был задержан силовиками самопровозглашенной республики Южная Осетия в Ахалгорском районе. Формальным поводом для задержания стали обвинения в том, что мужчина был «информатором грузинских спецслужб» и активным участником войны августа 2008 года. Югоосетинские власти утверждали, что в следственном изоляторе Татунашвили якобы пытался отнять оружие у конвоя, но в ходе сопротивления упал с лестницы и был доставлен в больницу, где скончался от сердечной недостаточности. При этом тело Татунашвили было передано грузинской стороне без внутренних органов, спустя почти месяц после его смерти, 20 марта 2018 года.

По итогам собственного расследования Генпрокуратура Грузии установила, что после задержания Татунашвили доставили в Цхинвали и подвергли пыткам за участие в августовской войне 2008 года. Мужчина получил более 100 повреждений различной степени тяжести, от которых и скончался. Эти выводы были сделаны по итогам заключения Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.

25 марта 2018 года Татунашвили с воинскими почестями был похоронен на братском кладбище Мухатгверди. Он посмертно награжден «Орденом Чести» за особую гражданскую ответственность и личное мужество.

При этом отец погибшего Гиви Татунашвили считает, что правительство Грузии теперь должно добиться того, чтобы Гурциева и Табоева передали в руки грузинского правосудия:

«Что с того, что их приговорили, если они находятся там? В Европу они не поедут, а Россия их не выдаст. Что касается Цхинвали, там вообще их повысили. Гурциева после убийства моего сына перевели заместителем прокурора в Цхинвали. Наше правительство должно добиться при помощи международных партнеров, чтобы их выдали, и они понесли заслуженное наказание».

При этом в Службе госбезопасности сообщили, что сейчас ведется интенсивная работа по освобождению еще одного гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, остающегося в заключении в Цхинвальском изоляторе. По словам заместителя начальника аналитического департамента СГБ Ираклия Антадзе, информация о том, на каком этапе находится процесс, была передана сегодня семье Гахеладзе:

«Мы представили семье Зазы Гахеладзе подробности содержания Женевских переговоров. Центральное правительство жестко поставило вопрос освобождения Зазы Гахеладзе и других незаконно задержанных граждан. Есть определенный прогресс».

Тем временем власти самопровозглашенной республики Южная Осетия передали грузинской стороне жительницу села Хурвалети Татию Адикашвили, которая вместе со своим супругом Малхазом Ванишвили просила в Цхинвали убежище. Женщина, находящаяся на 8 месяце беременности, сегодня была доставлена из Ахалгори, где находилась в карантине после того, как перешла вместе с супругом на контролируемую цхинвальскими властями территорию. Сама молодая женщина говорит, что муж остался в Ахалгори:

«Он остался там, потому что у него есть их гражданство, а меня отправили обратно».

При этом соседи Ванишвили и Адикашвили утверждают, что они решились перейти на контролируемую де-факто властями территорию из-за тяжелых социальных условий. Ванишвили длительное время не мог найти работу, и семья осталась практически без средств к существованию.

Власти Грузии ситуацию стараются не комментировать. Правоохранители лишь утверждают, что обеспечили безопасное возвращение беременной женщины. В правительстве предпочитают заниматься более глобальными направлениями. В частности, «Грузинская мечта» представила новую внешнеполитическую концепцию из 14 пунктов, в которой первый же пункт, определяющий основную задачу правительства, гласит:

«Используя международные механизмы, Грузия будет проводить с Российской Федерацией прагматичную и принципиальную политику, направленную на деоккупацию территории Грузии, отказ от признания так называемой «независимости» оккупированных территорий, восстановление территориальной целостности страны, содействие региональной стабильности и минимизацию обычных и гибридных угроз со стороны России».

От конкретики в правящей партии воздерживаются. Проект будет внесен на рассмотрение в парламент 21 декабря.