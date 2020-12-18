СМИ сообщили, что Иванишвили может вновь формально уйти из политики

Грузинский миллиардер, экс-премьер и действующий руководитель правящей партии «Грузинская мечта» может вновь формально уйти из политики. Об этом сообщила телекомпания «Формула» со ссылкой на свои источники.

По информации канала, пост председателя партии может занять Ираклий Кобахидзе – исполнительный секретарь «Грузинской мечты». Решение же оформят на съезде партии, который состоится в ближайшее время.

Кобахидзе информацию опроверг. Он заявил «Рустави-2», что проведение съезда не запланировано. Слухи об отставке Иванишвили он также назвал ложными.

При этом мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» не был столь категоричным.

«Чуть позже всё прояснится относительно съезда партии и действий, которые предпримет политическая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». В партии этот вопрос не обсуждался. Когда все прояснится, об этом узнаете и вы и население страны», – отметил Каладзе.