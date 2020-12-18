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Алиев: говорить о конфликте в Карабахе уже можно только в прошедшем времени
Разговор о конфликте в Нагорном Карабахе уже можно вести исключительно в прошедшем времени. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ.
«Я полностью согласен с Владимиром Владимировичем Путиным в том, что, говоря о нагорнокарабахском конфликте, мы должны говорить уже о том, что было в прошлом. Это уже история», – отметил он.
Алиев предостерег «реваншистские силы в Армении» от попыток пересмотреть трехстороннее заявление по Карабаху.
Он назвал заявление президента России Владимира Путина по Карабаху «важным сигналом» тем силам, которые хотят помешать исполнению трехстороннего соглашения.
Путин накануне вновь заявил, что Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана. Путин не считает, что конфликт вокруг Карабаха вновь вспыхнул из-за вмешательства в него неких внешних сил.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
Другие новости дня
Махир Мамедов: Грузия полностью погасила долг перед SOCAR
Гендиректор компании SOCAR Georgia Махир Мамедов заявил агентству «Тренд», что Грузия погасила долг перед Госнефтекомпанией Азербайджана. Он сказал, что это – «важный шаг навстречу».
«У Грузии имелся долг перед SOCAR, и, согласно контракту, он должен был быть возвращен в течение четырех лет. Страна вернула этот долг разом», – отметил он.
Накануне стало известно, что Грузия получит от Азербайджана «социальный газ» по сниженному тарифу в объеме 200 миллионов кубометров. Документ был подписан в администрации правительства Грузии.
«Мы снизили эту цену для Грузии, потому что предыдущая цена была высока и отставала от нынешних реалий жизни. Грузии это дает возможность стабилизировать цены на социальном рынке», – заявил Махир Мамедов.
Что касается продолжения в будущем подобных льготных кампаний, то, по словам гендиректора SOCAR Georgia, это будет решаться в процессе дальнейших переговоров.
«Наш контракт - это живой механизм, и мы постоянно ведем переговоры по поводу различных его положений, совершенствуем или приспосабливаем его к той или иной ситуации. Тем более, что последний год полностью отличался в связи с пандемией. Цены на нефть и газ драматично падали на мировом рынке, даже те цены, по которым данная продукция поставлялась по долгосрочным контрактам», – подчеркнул он.
Microsoft обнаружила вредоносные файлы после атаки хакеров
Корпорация Microsoft обнаружила в своих системах вредоносные программы, связанные с массивной хакерской атакой против правительственных ведомств, о которой ранее на этой неделе сообщили официальные лица США.
Microsoft заявила, что отследила подозрительные файлы в используемых ею продуктах компании SolarWinds, которыми, как предполагается, воспользовались хакеры. Эти файлы были изолированы и удалены. Microsoft не нашла свидетельств того, что её собственные системы были использованы для атаки других пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя корпорации.
Впервые новости об атаке появились в минувшие выходные, отмечает "Голос Америки". Сообщалось, что взлому подверглись министерство финансов, министерство торговли. Позднее стало известно, что от действий хакеров пострадало также министерство энергетики США.
Киберподразделение министерства внутренней безопасности заявило, что взлом "представляет серьезную угрозу для федерального правительства и властей штатов, муниципалитетов, племенных и территориальных образований, а также для критически важных объектов инфраструктуры и других организаций частного сектора".
Ряд СМИ, в частности, Reuters и The Washington Post писали, что за взломом могут стоять хакеры, работающие на российскую разведку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков причастность России к атакам отрицает.
Увеличен тариф на вырабатываемую «Ингури ГЭС» электроэнергию
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии увеличила тариф на вырабатываемую «Ингури ГЭС» электроэнергию.
Как сообщили в комиссии, ранее тариф составлял 1.358 тетри/кВт-ч, в 2021-2023 годах будет 1.857 тетри/кВт-ч.
Отметим, что абхазская сторона бесплатно получает около 40% вырабатываемой «Ингури ГЭС» электроэнергии.
Регулирующая комиссия повысила тариф и для «Варднили ГЭС», а для четырёх грузинских гидроэлектростанций (Риони, Ладжанури, Дзеврули, Гумати) тариф сократился.
- «Ингури ГЭС» - крупнейшая электростанция в Грузии. Её плотина находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне. 15 февраля 2021 года начнётся ремонт станции, который продлится примерно три с половиной месяца.
- Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения должна пересмотреть тариф на электроэнергию для всей Грузии до конца года.
COVID-19 в Грузии: 2635 новых случаев, 49 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2002 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 49 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 2635 новых случаев коронавируса, выздоровели 2244.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 204 003, выздоровевших – 171 526.
За сутки было проведено 16 870 тестов, из них PCR-тестов – 8859, экспресс‐тестов на антиген – 8011.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия – среди мировых лидеров по количеству новых случаев коронавируса за неделю (на 100 тысяч населения).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
- В стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, баров, ночных клубов, спортзалов и большинства магазинов. В период с 24 декабря по 2 января по всей Грузии будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки; восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.
Майк Помпео: основная цель антитурецких санкций – не допустить расширения российского влияния
Основная цель санкций, введенных США против Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, – не допустить расширения российского влияния, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Глава Госдепартамента США на этой неделе провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, руководители дипломатических ведомств обсудили санкции, которые Вашингтон ввел в отношении Анкары в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), передает Голос Америки.
Как заявил официальный представитель Госдепартамента Кейл Браун, госсекретарь Помпео в разговоре с Чавушоглу ясно дал понять, что "покупка Турцией системы С-400 ставит под угрозу безопасность американских военнослужащих и военной техники, а также предоставляет России доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности".
Помпео подчеркнул, что цель санкций заключается в том, чтобы помешать России в получении доходов от продаж вооружения и в расширении влияния Москвы на другие страны. По словам госсекретаря, США не хотят подрывать военный потенциал и боеготовность армии Турции и любых других своих союзников.
Глава Госдепартамента призвал Анкару "решить проблему, связанную с С-400, в соответствии с многолетней историей сотрудничества в оборонном секторе" между США и Турцией. Он также напомнил, что Турция, будучи членом НАТО, взяла на себя обязательства приобретать вооружение, не несущее угрозу безопасности других членов альянса.
Зураб Джапаридзе учредит новую партию – клон «Гирчи»
Один из основателей партии «Гирчи» (Шишка) Зураб Джапаридзе учредит новое политическое объединение. Он сообщил, что в стране будет две партии с идентичным названием.
«26 декабря, в 15:00 состоится съезд «Гирчи». Будет основана новая партия – с тем же именем, с тем же логотипом», – отметил Джапаридзе, добавив, что между партиями будет конкуренция.
В начале декабря Джапаридзе сообщил, что больше не намерен строить «Гирчи» вместе с тремя главными фигурами в партии – Яго Хвичия, Вахтангом Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили.
На прошедших 31 октября парламентских выборах партия набрала 2.89% голосов и получила четыре мандата. «Гирчи», как и другие оппозиционные силы, которые преодолели избирательный барьер, заявили, что отказываются от своих мандатов. При этом от полномочий пока официально отказался только Джапаридзе. Накануне он обратился к парламенту Грузии десятого созыва с заявлением о снятии с себя депутатских полномочий.
- Партию «Гирчи» создали в 2015 году трое представителей бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Ультралиберальная партия пользуется популярностью среди молодежи. За пять лет «Гирчи» добилась декриминализации марихуаны и созданием собственной «церкви», которая помогает молодым людям избежать призыва в армию.
СМИ сообщили, что Иванишвили может вновь формально уйти из политики
Грузинский миллиардер, экс-премьер и действующий руководитель правящей партии «Грузинская мечта» может вновь формально уйти из политики. Об этом сообщила телекомпания «Формула» со ссылкой на свои источники.
По информации канала, пост председателя партии может занять Ираклий Кобахидзе – исполнительный секретарь «Грузинской мечты». Решение же оформят на съезде партии, который состоится в ближайшее время.
Кобахидзе информацию опроверг. Он заявил «Рустави-2», что проведение съезда не запланировано. Слухи об отставке Иванишвили он также назвал ложными.
При этом мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» не был столь категоричным.
«Чуть позже всё прояснится относительно съезда партии и действий, которые предпримет политическая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». В партии этот вопрос не обсуждался. Когда все прояснится, об этом узнаете и вы и население страны», – отметил Каладзе.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами. Однако они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы и отказываются от мандатов. Лишь часть оппозиционеров намерена дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
На проспекте Руставели в Тбилиси зажглась новогодняя елка
Главная новогодняя елка столицы зажглась перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели. Мэр Тбилиси Каха Каладзе зажег елку и обратился к гражданам.
Каха Каладзе поздравил население с праздником «Барбароба» и говорил о борьбе с коронавирусом. Мэр извинился перед гражданами, особенно перед детьми, за то, что большинство из них не смогли посетить мероприятие по зажжению новогодней елки из-за пандемии.
«Я хочу извиниться за то, что вас нет здесь сегодня, но сегодня так нужно, чтобы позаботиться о здоровье и жизнях друг друга. Друзья мои, верьте, что нет зла, которое нельзя преодолеть любовью, взаимной поддержкой и солидарностью. Впервые в жизни, я надеюсь, еще раз, я должен начать мероприятие по зажжению новогодней елки с объявления войны. Да, вам не послышалось. Мы все вместе должны объявить войну пандемии и этому отвратительному вирусу, чтобы он знал, что мы его не боимся и никогда не сдадимся. Эти новогодние огни, зажжение елки, являются не только традиционным ритуалом торжества, Нового года, новых надежд, но и вызовом, несмирением с реальностью, которую принес нам этот вирус.
В этом году мы объявляем Тбилиси городом солидарности, потому что, только стоя рядом друг с другом, помогая, поддерживая, мы преодолеем препятствия и стресс, которые мы испытываем в стране во время этой пандемии. Друзья, жизнь продолжается, жизнь прекрасна. Уверен, что новый год принесет новую надежду и здоровое будущее. Давайте зажжем главную елку страны в надежде, что 2020 год будет годом побед, мира, счастья и благополучия», - заявил Каладзе.
«Вор в законе» Леван Сухумский сбежал из здания суда во Владимире
Криминальный авторитет Леван Абуладзе, известный как Леван Сухумский, сбежал из здания суда во Владимире, сообщает издание «Прайм Крайм».
В четверг 45-летнего «вора в законе» доставили в суд для продления ареста. Как пишет СМИ, по просьбе адвокатов конвой снял с Абуладзе наручники, в какой-то момент он отошел в туалет, после чего обвиняемого не смогли найти. Официально суд не рассматривал ходатайство следствия о продлении ареста в связи с тем, что Абуладзе «не был доставлен» в зал заседаний.
В апреле этого года в отношении вора в законе Сухумского возбудили дело по новой статье уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.
До этого криминальный авторитет отбыл четырехлетний срок заключения в тюрьме «Владимирский централ» по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и подделке документов.
Песков не стал отрицать, что за Навальным «присматривали»
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов об Алексее Навальном после пресс-конференции президента, не стал отрицать факт слежки за оппозиционером со стороны сотрудников спецслужб.
«Про пациента я больше не хочу давать комментариев. (…) Президент же сказал причину, почему за ним «присматривают», – сказал Песков корреспонденту «Дождя». Песков уточнил, что к Навальному якобы имеют повышенный интерес иностранные спецслужбы. Кроме того, по словам представителя президента, вызывают вопросы высказывания с призывами к свержению власти. Подробностей представитель Кремля не привел.
Отвечая на вопрос о том, почему сотрудники спецслужб, которые, вероятно, следили за Навальным, не уберегли оппозиционера от отравления, Песков сказал: «Это не ко мне».
17 декабря в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически признал, что сотрудники ФСБ, о которых идет речь в расследовании Bellingcat и ряда СМИ, вели слежку за Навальным. По словам президента, расследование стало работой западных спецслужб. Другие выводы расследования – в том числе то, что Навальный мог быть отравлен сотрудниками ФСБ, – Путин не комментировал.
Навальный, который проходит восстановление в Германии после отравления, сообщил в твиттере, что с доказательствами, приведенными в расследовании, поспорить невозможно. По словам оппозиционера, власти готовы признать факт слежки за ним со стороны ФСБ. «Мы уже в зоне признания. Частичного, но очень важного», – написал оппозиционер.
Сегодня Навальный сообщил о своем допросе германской прокуратурой «по заказу российских властей». Подробностей оппозиционер не привел. По всей видимости, допрос был связан именно с делом об отравлении. В России уголовное дело не открыто, власти не признали, что Навальный был отравлен. Однако в рамках доследственной проверки российская Генпрокуратура отправила в Германию запросы о правовой помощи.
- Навальный впал в кому 20 августа на борту самолета Томск – Москва. Он был госпитализирован в Омске, после чего перевезен на лечение в Берлин. В Германии специалисты обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Страны ЕС и США призвали российские власти расследовать отравление, в ЕС введены санкции против ряда российских чиновников в связи с использованием химического оружия.
В Абхазии 98 новых случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 421 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, 98 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В гудаутском госпитале скончался пациент 63 лет. Мужчина был доставлен в медучреждение 5 ноября с двусторонней полисегментарной пневмонией, позже был установлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». Пациент получал все необходимое лечение, но, несмотря на это, скончался утром 17 декабря.
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 59 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7602 человека. 101 летальный случай. Выздоровели 5655 человек.
Грузия закупит у Азербайджана 200 млн кубометров газа по льготной цене
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и правительство Грузии договорились о поставке из Азербайджана 200 млн кубометров природного газа на льготных условиях, сообщается в информации, размещенной на сайте кабинета министров Грузии.
«Соглашение подписали в четверг президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и генеральный директор Грузинской нефтегазовой корпорации Георгий Бахтадзе. В соответствии с документом, SOCAR продаст Грузии 200 млн кубометров так называемого «социального газа» по льготному тарифу», – говорится в информации.
Правительство Грузии ожидает, что благодаря этому соглашению сможет поддерживать стабильность цены на природный газ для населения в течение более длительного периода времени.
Перед подписанием соглашения Абдуллаев провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. Особое внимание было уделено инвестиционным проектам, реализуемым SOCAR в Грузии и перспективам дальнейшего углубления сотрудничества.
«В ходе встречи подчеркивалось, что с завершением последнего компонента Южного газового коридора, который предусматривает поставку газа с месторождения Шах-Дениз на европейский рынок, больше азербайджанского газа будет проходить через Грузию. В то же время страна сможет покупать азербайджанский газ по более выгодной цене для удовлетворения своего спроса», – отмечается в сообщении.
В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком природного газа в Грузию. Поставки газа осуществляет SOCAR из объемов газа, добываемых с собственных месторождений. Кроме того, Грузия получает по Южно-Кавказскому газопроводу с месторождения Шах-Дениз.
Как пишет «Интерфакс-Азербайджан», так называемый «социальный газ» в Грузии направляется на нужды населения и на выработку электроэнергии на теплоэлектростанциях.
В тбилисской клинике «Вивамед» родственники пациента ранили охранника
Родственники пациента ранили охранника тбилисского медицинского центра «Вивамед». Как сообщил Общественному вещателю Грузии заместитель директора клиники Сулхан Абесадзе, состояние здоровья пострадавшего тяжелое.
По словам Абесадзе, инцидент произошел после того, как охранник дал указания членам семьи пациента, что было связано с соблюдением внутренних правил. По словам замдиректора, охранник в данный момент прооперирован, состояние его здоровья очень тяжелое.
«Насколько мне известно, преступники задержаны. Следствие определит орудие нанесения ранения. Это был острый предмет, а не огнестрельное оружие», - заявил Сулхан Абесадзе.
По информации МВД, следствие ведется по статье 117 УК Грузии, которая предусматривает умышленное причинение серьезного вреда здоровью. Следственные действия продолжаются.
Россию на два года отстранили от международных соревнований
Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на два года от международных соревнований, говорится в сообщении суда.
Указано, что Российское антидопинговое агентство не соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс: не предоставило подлинные данные и основные аналитические данные бывшей Московской антидопинговой лаборатории.
Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года, а не до 2024-го как предполагалось (WADA требовала отстранения на 4 года). Санкции со стороны WADA точно затронут Олимпийские игры-2020 в Токио и 2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.
Россия может провести чемпионат мира по хоккею 2023 в Петербурге без ограничений, а мужская и женская сборные России по хоккею будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021 и 2022) и на Олимпийских играх-2022 в Пекине, заявила Федерация хоккея России после решения CAS.
Хоккеисты российской сборной будут выступать в нейтральном статусе, их форма может быть сделана в цветах флага с надписью "Россия".
Представители правительства России не могут быть назначены и не могут заседать в качестве членов советов или комитетов, им также не может быть выдана аккредитация в течение двухлетнего периода на Олимпийские и Паралимпийские игры (зимние или летние), а также на любые чемпионаты мира.
Под ограничения подпадают следующие представители российской власти: президент и премьер-министр России, вице-премьеры, депутаты Госдумы и Совета Федерации, министры, их заместители, а также руководители и заместители руководителей федеральных служб и агентств, а также Центра спортивной подготовки, все сотрудники Управления делами президента и Следственного комитета.
Евросоюз одобрил новый пакет санкций против Беларуси
Европейский союз в четверг, 17 декабря, одобрил третий пакет санкций против Беларуси. В него попали 29 физических лиц и 7 юридических лиц. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Среди попавших в санкционный список чиновников вице-премьер Анатолий Сивак, глава "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмант, председатель Совета Республики Наталья Качанова, генеральный прокурор Андрей Швед, министр информации Беларуси Игорь Луцкий. Под санкции также попали председатель совета директоров машиностроительной компании "Амкодор" Александр Шакутин и владелец заводов "Интерсервис" Николай Верабей. Бизнесменов связывают с Александром Лукашенко.
Среди юридических структур, попавших под санкции, "140 ремонтный завод", "Агат-электромеханический завод", девелоперская компания Dana Holdings, IT-компания "Синезис", поставщик вооружения и военной техники "Белтехэкспорт", завод МЗКЦ и администрация президента.
Ранее Европейский союз объявлял о введении санкций против сорока граждан Беларуси – за фальсификацию выборов президента и нарушение права граждан на мирные шествия. Под ограничения попали, в частности, министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев и его заместители, глава Центризбиркома Лидия Ермошина, командиры ОМОН, в том числе минского – Дмитрий Балаба.
- В Минске и других крупных белорусских городах с августа продолжаются протесты против результатов президентских выборов, на которых власти провозгласили победу Александра Лукашенко. Оппозиция, США, страны Евросоюза не признают итоги подсчёта голосования.
- По оценке правозащитников, за полгода протестов против Лукашенко были задержаны тысячи участников акций протестов. По данным правозащитников, заведено более 900 уголовных дел. Из-за событий в ходе избирательной кампании преследованиям подверглись более 450 человек, из них 98 признаны политзаключенными.
Экс-мэр Сухуми будет помещен под домашний арест
Бывший мэр Сухуми Адгур Харазия будет помещен под домашний арест. Решение принял сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба.
На сайте суда сказано, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанного было направлено следственным отделом УВД с согласия прокурора.
«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством суд рассматривает поступившее ходатайство в пределах, заявленных в нем требований и не вправе применять нормы, ухудшающие положение лица, в отношении которого испрашивается мера пресечения. Постановление Сухумского городского суда от 16 декабря 2020 года об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Адгура Харазия может быть обжаловано сторонами в Верховный суд Республики Абхазия в течение трех суток с момента вынесения. Адгур Харазия считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором», – говорится в заявлении суда.
Как сообщалось ранее, Харазия, вооружённый огнестрельным оружием, подошел к припаркованному на улице Акиртава автомобилю «Nissan Patrol» под управлением жителя Сухуми Шакрыл А.С. и произвел несколько выстрелов в него. Шакрыл был доставлен в сухумскую республиканскую больницу с диагнозом «огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей». В тот же день Шакрыл был прооперирован.
Харазия обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозки или ношении огнестрельного оружия.
Путин вновь заявил, что с позиций международного права Карабах – часть Азербайджана
Президент России Владимир Путин не считает, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вновь вспыхнул в этом году из-за вмешательства в него неких внешних сил. Об этом он заявил в четверг во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС. При этом он вновь заявил, что Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана.
«Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно возникали трения, перестрелки, мелкие стычки. В конечном итоге все это вылилось в конфликт. Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договоренностям. Так была выставлена наша позиция и в «Минской группе». Мы всегда на протяжении многих лет исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха. Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным. Но при обязательной возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией. Для чего предполагалось создать «Лачинский коридор», то есть коридор связи. Позиция Турции основана на том, что Турция защищала, как они считают, защищают правое дело Азербайджана. А именно, возврат территорий, которые были оккупированы в 90-х годах. С международно-правовой точки зрения все эти территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», – отметил он.
По мнению президента РФ, численность российских миротворцев может быть увеличена, но только по согласованию со сторонами конфликта.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
Фукуяма: Россия в 2020-м продолжала дестабилизировать Грузию и Украину
Профессор Стэнфордского университета, известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма подвел итоги текущего года. В статье, опубликованной изданием The Wall Street Journal, он говорит, что «демократия в мире отступила, но еще возьмет реванш».
Фукуяма считает, что год принес в основном плохие новости о состоянии глобальной демократии. Он пишет, что на геополитическом уровне две крупные авторитарные державы, Китай и Россия, укрепили свое могущество и агрессивно поддерживают антидемократические инициативы по всему миру.
«Россия, со своей стороны, продолжала дестабилизировать демократические страны, от близких, таких как Украина и Грузия, до далеких – Европа и США, активно используя в том числе и социальные сети. Москва подозревается в нападениях на оппозиционных политиков, таких как Алексей Навальный – которого, по мнению правительства Германии, летом, вероятно, отравили, – и оказывает решительную поддержку белорусскому диктатору Александру Лукашенко в подавлении массовых призывов к демократии», – отмечает Фукуяма.
В статье также говорится, что «демократическое движение Армении также было остановлено из-за неудачной войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе».
Прокуратура прекращает следствие по делу Тамар Бачалиашвили
Прокуратура Грузии прекращает следствие по делу скончавшейся Тамар Бачалиашвили. На сегодняшнем брифинге представитель ведомства заявил, что девушка покончила жизнь самоубийством. Отметим, что семья Бачалиашвили в это не верит. Родители считают, что Тамар была убита.
«Прокуратура Грузии завершила расследование по делу о незаконном лишении свободы и доведении до самоубийства Тамар Бачалиашвили. Полученные доказательства свидетельствуют, что в отношении Тамар Бачалиашвили не имело места совершение преступления, и она покончила жизнь самоубийством, соответственно, принято решение о прекращении следствия по уголовному делу», – отметили в прокуратуре.
Тамар Бачалиашвили – специалист по IT-технологиям. Девушка уехала из дома на личном автомобиле 18 июля и пропала. Тело Бачалиашвили обнаружили 22 июля, на пятый день поисков на заднем сиденье её машины в районе Тетрицкаро, в 65 километрах от Тбилиси. Согласно данным экспертов, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. За день до пропажи девушка приобрела в нескольких аптеках Тбилиси более 150 различных таблеток – обезболивающие, гипотензивные и снотворные препараты.
Путин о Навальном: «Кому он нужен? Хотели бы, довели бы до конца»
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг заявил, что за расследованием отравления оппозиционера Алексея Навального стоят спецслужбы США.
Отвечая на вопрос корреспондента Life, Путин вновь не назвал Навального по имени, характеризуя его как «пациента берлинской клиники». Он не стал опровергать один из ключевых выводов расследования, опубликованного в понедельник Bellingcat и рядом СМИ - о том, что Навального в его поездках по России сопровождала группа сотрудников ФСБ.
По словам Путина, за сотрудниками российских спецслужб следят сотрудники спецслужб США, поэтому нельзя удивляться тому, что они отслеживают их телефонные звонки. Само расследование Путин назвал легализацией информации спецслужб США. Путин сказал, что это указывает на то, что и сам оппозиционер сотрудничает со спецслужбами. «Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Хотели бы, довели бы дело до конца» - сказал Путин, заявив, что разрешил вывезти Навального на лечение в Германию.
Несколько лет назад, отвечая на вопрос об убийстве Бориса Немцова, Путин ответил похожим образом: «Совсем не факт, что человека нужно убивать».
Президент предположил, что цель расследования - в том, чтобы уравнять Навального с ним в глазах общественного мнения. На конкретные выводы расследования (кроме косвенного признания того, что речь в нём шла о сотрудниках спецслужб).
В расследовании утверждалось, что группа сотрудников ФСБ, которая сопровождала Навального, состояла, в том числе, из специалистов по отравляющим веществам. Германские специалисты и эксперты ОЗХО ранее пришли к выводу, что оппозиционер был отравлен веществом «Новичок». Навальный прямо обвиняет Путина в том, что он стоял за покушением.
Путин заявил, что еще не сделал прививку от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин объявил на пресс-конференции, что еще не привился от коронавируса, в том числе российской вакциной. Он объяснил это тем, что он «законопослушен».
«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И для таких, как я, вакцины пока не добрались, – заявил он. – И поэтому я пока этой вакцины, как говорят специалисты, «не поставил».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков некоторое время назад заявлял, что Путин якобы не может сделать прививку «по закону»: он не может быть добровольцем из-за того, что он президент.
Одновременно Путин заверил, что российские вакцины «эффективны и безопасны». Единственная проблема, по его словам, – то, что произвести эту вакцину российские предприятия не в состоянии.
«Компоненты российской вакцины хорошие. Но чтобы произвести эту вакцину, нужны соответствующее оборудование и предприятия, – заметил он. – Но нам ничего не мешает производить компоненты этой вакцины на площадках иностранных государств. Это никак не помешает вакцинации населения в России, а наоборот, будет помогать, потому что будет обеспечиваться качество».
Ранее стало известно, что завод Biocad – один из немногих, кто может производить вакцину в России. По данным Wall Street Journal, завод еще в сентябре закупил для российской вакцины медицинские сосуды из Германии, крышки из Китая и фильтры из Японии, а некоторые реагенты поставили из США.
«В начале следующего года у нас будут миллионы доз вакцины», – тем не менее заверил Путин. В нескольких странах мира уже начинается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки начали делать жителям Великобритании, США и Канады. Вакцинация российской разработкой «Спутник V» началась и в России, но пока количество сделанных прививок не очень высоко.
В Чечне сотрудники полиции застрелили двух местных жителей
В Курчалоевском районе Чечни убиты два местных жителя. Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, они напали на пост ДПС и "были уничтожены ответным огнем".
Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 декабря. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ, который направлялся в сторону Шалинского района. В ответ, как утверждают в правоохранительных органах, злоумышленники бросили из окна машины в сторону полицейских взрывное устройство и попытались скрыться, попутно отстреливаясь. В результате водитель машины и пассажир были убиты.
По предварительной информации, их личности установлены. Это 27-летние Абубакар Вахитаев и Жалил Умаров. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.
- Накануне в Чечне во время контртеррористической спецоперации был убит Казбек Байдулаев. Глава республики Рамзан Кадыров назвал его участником незаконных вооруженных формирований.
- Ранее в ходе пяти спецопераций на территории Ингушетии в августе было убито восемь человек, которых сотрудники правоохранительных органов назвали предполагаемыми боевиками. Трое были задержаны.
От последствий COVID-19 умер мэр Харькова Геннадий Кернес
Геннадий Кернес, мэр Харькова, одного из крупнейших городов Украины, умер от последствий коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в соцсетях жена Кернеса и его друг, бизнесмен Павел Фукс.
С начала сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции. Она вызвала осложнения. В середине сентября мэр Харькова был госпитализирован в берлинскую клинику "Шарите". Он не появлялся на публике и не вёл предвыборную кампанию, тем не менее в конце октября был вновь избран на пост мэра города. Несколько дней назад сообщалось, что у него отказали почки.
Геннадию Кернесу был 61 год. Он возглавлял Харьков с 2010 года. Во время массовых выступлений против Виктора Януковича зимой 2013–2014 годов выступал как противник Майдана. После бегства Януковича, однако, не поддержал пророссийские выступления в Харькове, остался мэром города и в 2015 году был переизбран. В апреле 2014 года на него было совершено покушение, после чего он передвигался в инвалидной коляске. Был одним из ярких персонажей украинской политики, высказывания и действия которого активно обсуждались в соцсетях; приобрёл известность и в России.
Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом
Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил Елисейский дворец.
Сообщается, что у Макрона проявились симптомы инфекции. Он уйдёт на самоизоляцию на неделю, однако продолжит работать.
Ранее коронавирусную инфекцию перенесли такие лидеры государств, как президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Они выздоровели. От последствий коронавирусной инфекции умер ряд видных бывших государственных деятелей - в том числе и бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.
Во Франции действуют жёсткие карантинные меры, включая ночной комендантский час. Всего во Франции за время эпидемии заразились около 2, 5 млн человек, около 60 тысяч умерли.
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