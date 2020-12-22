На онлайн-выборах председателя «Национального движения» лидирует Ника Мелия

Население Грузии ожидает расширения амнистии за счет осужденных, отбывающих длительные тюремные сроки. Об этом сегодня, 21 декабря, на заседании бюро заявила председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Тея Цулукиани. По ее словам, депутаты должны задаться этим вопросом, пока он находится на стадии законопроекта.

«К сожалению, Грузия, после России и Турции, все еще остается одной из стран в Совете Европы с самым большим количеством заключенных. До моего ухода с поста министра юстиции в Грузии было 7500 осужденных и 2500 подсудимых, что много для такой небольшой страны. Этому не поможет механизм условно-досрочного освобождения, он не заменит амнистию, тем более, что институт помилования стал достаточно пассивным. Конечно, амнистия не может распространяться на домашнее насилие, так как это может привести к худшему результату», - сказала Цулукиани.

Парламент Грузии собирается еще до весны принять новый закон «Об амнистии». Согласно законопроекту, опубликованному на сайте парламента, от уголовной ответственности и приговоров будут полностью освобождены лица, осужденные за нанесение легких повреждений в состоянии аффекта, во время ареста, самообороны или по неосторожности, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Также на свободу выйдут осужденные за фальсификацию товаров, их перевоз или реализацию; нарушение бухгалтерского учета; нарушение правил таможенных перевозок; неосторожное хранение оружия; хулиганство; нарушения строительных, горных работ, которое не повлекло причинение смерти; нарушения безопасности на объекте, связанном с электроэнергией, нефтью, газом; несоблюдение правил пожарной безопасности без причинения серьезного ущерба или смерти.

Кроме того, амнистия коснется и осужденных на незаконное изготовление, приобретение, хранение или перевоз психотропных веществ, наркотических веществ в малых дозах и конопли. На свободу выйдут и те, кто осужден за нарушение правил безопасности транспортного движение, не завершившегося причинением тяжкого вреда или смерти.

Коснется амнистия и осужденных за незаконную охоту и рыбалку, дезертирство, уклонение от службы в армии и повреждение или уничтожение военного имущества. Также смогут выйти на свободу те, кто впервые совершил такие преступления, как воровство и незаконное хранение охотничьих и спортивных ружей.

Освободить в случае согласия потерпевших могут осужденных, которые приговорены за нанесение легкого вреда здоровью, насилие, обман потребителей, нарушение правил безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Также согласие потерпевшего потребуется для освобождения впервые осужденных за мошенничество, присвоение или растрату, а также уничтожение или повреждение чужой вещи.

Новый закон «Об амнистии» также предполагает освобождение в случае возмещения ущерба осужденных за повреждение чужой вещи, вызвавшее причинение смерти, незаконное получение кредита или злоупотребление чеком или кредитной картой. Предполагает амнистия и послабление срока для осужденных за наркопреступления на бессрочное заключение – его заменят лишением свободы на 20 лет.