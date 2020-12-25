Абхазская неделя: вирус, свет, вода и вопросы президенту

На этой неделе в Абхазии было много коронавируса и мало света и воды. Диагноз COVID-19 был поставлен семи сотням человек. Сейчас на стационарном лечении находится около 200 человек. Растет и статистика летальных исходов – 105 человек за весь период пандемии.

В среднем каждый день положительный тест на COVID-19 получает около ста человек. Но, скорее всего, это не полные данные, так как они зависят от пропускной способности ковид-лабараторий. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик констатировала рост заболеваемости и заявила о необходимости проведения до 1000 исследований в день. В связи с ухудшением эпидемситуации, из России в Абхазию поступило 45 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекций.

COVID-19 добрался и до высокогорных сел. МЧС доставило в ковид-госпиталь в тяжелом состоянии троих жителей Кодорского ущелья, еще двое проходят лечение на дому.

На фоне роста численности заболевших столичная администрация запретила проведение новогодних кооперативов и банкетов. Праздничная программа также претерпела изменения – отменены концерты и увеселительные мероприятия.

Ситуацию в стране усугубляют и постоянные отключения света и воды. Целые районы остаются без элементарных условий существования целыми сутками. Отключения света происходят в результате перегрузок в сети, обусловленных непродуманным решением правительства разрешить деятельность по добыче криптовалюты. А проблемы с водой связаны с генеральным ремонтом водопроводной системы в рамках инвестпрограммы. Несмотря на пандемию, правительство решило освоить российские деньги, выделенные на 2020 год на ремонтные работы. Однако подрядчики не справляются с взятыми на себя обязательствами, и большая часть столицы остается теперь не только без света, но и без воды.

«Черноморэнерго» последовательно объявило об отключениях света при перегрузках в сети, а к концу рабочей недели – о незамедлительном отключении всех незаконно действующих майнинг-ферм в Абхазии до 29 декабря. Странное распоряжение: зачем запрещать запрещенное, то есть «незаконно подключившиеся к сетям общего пользования фермы по добыче криптовалюты»? Пользователи социальных сетей назвали распоряжение «последним китайским предупреждением» и предложили перейти от слов к непосредственным действиям по отключению майнинг-ферм. Жители районов, страдающие от постоянного отключения света (до 18 часов в сутки), проводят собрания и требуют от властей не доводить людей да противоправных действий.

Степень недоверия к руководству страны на этом фоне только растет. Не добавило популярности власти и кулуарно принятая внешнеполитическая концепция, один из пунктов которой, в частности, предполагает многоуровневые переговоры с Грузией. Оппозиционные силы высказали свое недовольство и самой формулировкой, и методикой принятие решения без согласования с парламентом и общественностью. Оппозиция потребовала от президента отменить Концепцию и провести консультации с законодательной властью и экспертами. И пока проправительственные партии, руководители которых получили портфели в высшем руководстве, защищали позицию президента и угрожали «остудить головы» оппозиционерам, на реверансы абхазского президента в сторону Грузии ответила министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани и министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Грузинская чиновница предложила «расширить платформу неформального диалога» с «абхазской и осетинской общинами», а министр обороны заявил о наращивании военного потенциала Грузии.

Тут уже не выдержал и МИД Абхазии, который за день до заявления грузинских политиков пытался оправдать и объяснить позицию президента на парламентских слушаниях. После заявления Ахвледиани абхазский МИД заявил, что предложение, в котором Республика Абхазия называется абхазской общиной, оскорбительное, и констатировал, что «подходы Грузии к Республике Абхазия остаются неизменными», а, соответственно, «идею такого диалога следует признать абсолютно нереалистичной». В следующем заявлении МИД Абхазии говорится о том, что власти Грузии взяли курс на милитаризацию и демонстрируют откровенно враждебный настрой, который поддерживается странами Запада.

Тем временем общественные движения «Аидгылара» и «Абааш» обратились к президенту с призывом ответить на 33 вопроса, которые выглядят как приговор. Из вопросов следует, что Аслан Бжания обманул своих избирателей, спекулируя на версии своего отравления во время выборов, что действия правительства в энергетике направлены на развал энергетической системы, что президент обманул предпринимателей, пообещав им отменить НДС, что глава государства не препятствует незаконным действиям с деньгами российских пенсионеров в Абхазии, и так далее. Вряд ли президент станет отвечать на вопросы, заданные ему общественными организациями. После очередной поездки в Россию Аслан Бжания проявлял минимум активности, и даже итоги своего очередного визита решил подвести, пригласив журналистов не на полноценную пресс-конференцию, а на «субботнее чаепитие» перед Новым годом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия