«Сезонный окрас» во внутриполитической жизни Абхазии 

Вчера вечером было опубликовано и сразу вызвало оживленное обсуждение в интернет-сообществе заявление провластной политической партии «Амцахара». Привлекал внимание уже грозный заголовок публикации на ее сайте – «Партия «Амцахара»: придется остудить горячие головы».

Напомним, что главными темами полемики в нынешнем политическом сезоне в Абхазии становились такие волнующие общество проблемы, как борьба с коронавирусной пандемией, энергетический кризис, усугубленный бурной деятельностью майнинговых ферм. Разумеется, оппозиционеры обвиняли тут власть в неспособности, а в отдельных случаях, и в нежелании защитить интересы общества и народа. Можно не сомневаться, что если бы у руля страны продолжала находиться та властная команда, которая была у него до весны этого года, нынешние руководители с не меньшей страстностью атаковали бы ее в роли оппозиционеров, используя примерно ту же риторику… Сейчас же в центре внимания общества оказалась полемика в связи с принятой президентом Асланом Бжания внешнеполитической концепцией государства.

Парадокс тут в том, что, как отмечала недавно на «Эхе Кавказа» эксперт Арда Инал-ипа и как говорят об этом многие наблюдатели, в действительности между обоими основными внутриполитическими лагерями в Абхазии нет никаких принципиальных расхождений во внешней политике. Все они привержены идее независимости страны с ориентацией на Россию. И одновременно с этим на протяжении всей послевоенной истории Абхазии оппозиция, кто бы персонально в тот или иной момент ее ни представлял, неизменно использовала внешнеполитические вопросы, обвиняя власть в соглашательстве и сдаче национальных интересов.

Многие наблюдатели ожидали увидеть и увидели во вчерашнем заявлении партии «Амцахара» напоминание политическим оппонентам, что в недавний период нахождения тех во власти (2014 – начало 2020) их самих не раз обвиняли в «сдаче национальных интересов»:

«Думать об угрозах и последствиях принимаемых решений нынешней оппозиции надо было тогда, когда ее представители с легкостью и без зазрения совести и оглядки на ветеранов и семьи пострадавших поддержали власть во главе с Хаджимба в решении о помиловании душегуба, террориста и убийцы Лукава. Молчали они и тогда, когда возмущенные этим помилованием люди пришли к стенам парламента и требовали справедливости. Мало того, они еще пытались оправдать это преступление. Мы можем напомнить и многое другое».

Многое другое – это, наверное, и то, как в 2017 году обвинения посыпались в адрес тогдашнего главы Администрации Гальского района Темура Надарая, который разрешил концерт в райцентре уроженца Гала молодого солиста Мариинского театра, по отъезду из Абхазии ставшего (может быть, даже для оправдания перед грузинским обществом за тот концерт) высказываться в интервью в соответствии с лексикой и установками тбилисской пропаганды. Надарая, один из лидеров очень активно выступающей в этом году ветеранской организации «Аруаа», и сам, впрочем, несколько месяцев назад публично вспоминал о том эпизоде – явно желая сказать, что политические оппоненты в свое время придирались к мелочам.

«Амцахара» же завела разговор на эту тему в связи с недавними слушаниями в парламенте Абхазии по принятой 4 декабря 2020 года «Концепции внешней политики Республики Абхазия», в которых приняли участие министр иностранных дел Даур Кове, секретарь Совбеза Сергей Шамба, представители оппозиционных сил и эксперты-международники. В заявлении «амцахаровцев» говорится:

«Основной темой обсуждения стал пункт, где речь идет об урегулировании отношений с Грузией, что «взаимоотношения между Республикой Абхазия и Грузией можно восстановить лишь на основе взаимного признания и уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга». Партия «Амцахара» уже высказывалась по поводу этой внешнеполитической концепции и поддержала ее. Хотим еще раз отметить, что дополнительный формат переговоров между Грузией и Абхазией не может привести к подмене Международных Женевских дискуссий, подобного рода переговоры проводились сразу после окончания Отечественной войны в Абхазии. Пункт концепции, который так «напугал» оппозицию, не несет никакой угрозы для страны и ее граждан. Переговоры проходили на разных площадках и в разных форматах, в том числе была задействована и народная дипломатия».

Партия напомнила оппонентам, что президент является главой государства, и в рамках имеющихся в его распоряжении конституционно-правовых полномочий определяет основные направления внутренней и внешней политики через нормотворческую и организационно-распорядительную деятельность – путем издания указов и распоряжений. «На этот раз Президент Аслан Бжания, осуществляя свои полномочия, при принятии нынешней концепции руководствовался реальным положением дел в стране, и при обсуждении документа опирался на мнение членов Совета безопасности», – говорится в заявлении.

«Амцахара», став провластной партией, не так часто делает заявления, и воспользовавшись случаем, она решила высказать свое отношение к тому, что делается властной командой:

«Активная и плодотворная деятельность нынешнего руководства Абхазии уже имеет положительный результат. Об этом можно судить по многим параметрам, включая рабочую поездку Президента Аслана Бжания в Москву, где прошли его встречи в Администрации Президента и Правительстве Российской Федерации».

И затем переходит к решительной атаке на оппонентов: «Без сомнения, успехи властей во внешней и внутренней политике, выход на новый уровень отношений с Российской Федерацией не могут не пугать оппозицию. Понимая всю значимость грядущих позитивных перемен и свою уязвимость в этих процессах, она пытается не выпасть из политической жизни и преувеличить свою ценность и незаменимость. Скажем честно: ее поведение демонстрирует только одно – непримиримость к потере власти и оторванность от ресурсов. Сегодня в оппозиции мы видим лица тех, кто более десяти лет нагнетал обстановку в стране, доводил ситуацию до состояния гражданской войны. Совершив госпереворот в 2014 году, они привели к власти своего кумира, а потеряв власть, вернулись к своим технологиям и методам ведения грязной политической игры.

У нынешней оппозиции было время проявить себя в политике, не разрушить и не уничтожить то хорошее, что было сделано до них. Она показала, на что способна, еще тогда, теперь же ей нет никакого доверия, она исчерпала себя как политическая сила. Народ не слеп, он все видит, слышит, и сполна испытал на себе результаты правления прошлой власти. Мы хорошо помним, что обещало прежнее руководство, и что получил народ. Обещанный рай так и не пришел в дома простых людей, народ на себе прочувствовал, каким бывает отчужденность властей от народа. Чтобы иметь моральное право осуждать и обсуждать работу нового руководства, надо быть честными хотя бы перед самим собой и вспомнить свою деятельность, будучи в ранге чиновников. А мы, чтобы остудить «горячие головы», в свою очередь, можем напомнить нынешней оппозиции результаты проверок Контрольной палаты по коррупционной составляющей в деятельности многих ведомств и министерств в их бытность… И еще. Обращаемся к руководству страны, которое не раз в своих выступлениях упоминало о различных финансовых нарушениях прошлых лет, обнаруженных Контрольной палатой РА, с требованием обратиться в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел по выявленным фактам нарушений».

Очень быстро появилось ответное заявление республиканской общественной организации «Аидгылара» во главе с Каном Кварчия. В нем говорится:

«Заявление политической партии «Амцахара», привычно пронизанное упреками, намеками и обвинениями всех и вся в отказе признать очередного провального кумира, введенных в заблуждение людей, вынуждает в канун празднования Нового года взяться за перо... Конечно, не может не радовать, что президент страны периодически, покидая нашу родину, выезжает для проведения встреч и обсуждения проблем, которые сам и члены его новой старой командой и создали. Безусловно, мы «завидуем» ему, как и лицам, его сопровождающим, что большую часть времени они проводят в тепле, без перебоев с водой и электричеством. Как не завидовать? Теперь о страхах... Нас действительно пугают сомнительные «успехи» во внешней политике. Если коллеги-ветераны считают успехом визит в Абхазию грузинских политиков, то нас это пугает. Нас пугают и многочисленные заявления вернувшихся из Москвы «патриотов» о необходимости диалога с Грузией, недавно обозвавшую нас, с нашими братьями юго-осетинами, «общиной». Да, друзья, нас это ПУГАЕТ! Пугает нас и долгосрочная Концепция внешней политики, в которой возможность «многоуровневых переговоров с Грузией» нами усматривается как очередной осознанный шаг на непонятно кому нужное сближение с врагом. Врагом, успешно приобретающим новейшие виды вооружений! И тут про зеркало очень уместно!!! Ответьте себе, ветераны, без эмоций и позиционности: зачем нам это сейчас?.. Теперь несколько слов о новоявленной оппозиции, Хаджимба, помилованном Лукава, обещанном рае и прочем… Безусловно, ошибки в управлении страной были, они есть и всегда будут. Это никогда не поймет только тот, кто не принимал управленческих решений. И если вся аргументация действий нынешних властей и их сторонников заключается в принципе «сам дурак», то это ОЧЕНЬ ПУГАЕТ!.. Уважаемые «остужатели голов», не обманывайте себя. Убедительно просим Вас, в сегодняшней напряженной внутриполитической и социально-экономической обстановке быть корректнее и осторожнее в своих заявлениях и высказываниях. Руководство страны периодически меняется. Мы с Вами это не раз проходили. Со временем сменится и уедет и нынешнее. Нам здесь жить и нам здесь умирать. Уезжать нам некуда, да и не за чем».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия