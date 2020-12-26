В Грузии протестуют сотрудники вещевых рынков из-за ковид-ограничений

В крупных городах Грузии протестуют сотрудники вещевых рынков – митинги с требованием открытия торговых объектов сегодня, 26 декабря, прошли в Кутаиси и Тбилиси. Торговцы требуют, чтобы власти отменили часть ограничений, действующих в стране из-за коронавируса, всего на четыре дня, до Нового года, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Некоторые сотрудники тбилисского рынка «Терги» сегодня все же вышли на работу. Рано утром они разложили товары на прилавках, намеренно игнорируя запреты. Торговцы получили предупреждения от сотрудников муниципальной инспекции. Им пригрозили штрафами, после чего они собрались на митинг, грозя перекрыть дорогу.

«У нас одно требование… Позвольте нам работать четыре этих дня, не отравляйте Новый год», - сказала одна из участниц акции.

В Кутаиси торговцы уже третий день собираются с аналогичными требованиями у входа на рынок «Имерети». Они называют подход правительства несправедливым и избирательным. Протестующие отмечают, что власти лишили их возможности работы в сезон пика продаж. При этом у многих закуплены были сезонные товары. Некоторые говорили, что на закупку продукции перед праздниками они взяли кредиты, которые теперь выплачивать не могут.