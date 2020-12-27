Имнадзе назвал слухами информацию о запрете передвижения частных автомобилей

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе уверен, что оппозиция откажется от бойкота и подключится к работе законодательного органа в ближайшие дни. Об этом Талаквадзе заявил в интервью телекомпании «Имеди».

Он отметил, что главным достижением парламентских выборов 2020 года является то, что впервые в новейшей истории страны выборы прошли по преимущественно пропорциональной системе, благодаря чему в парламенте представлены девять политических субъектов.

«Уверяю вас (…), в ближайшие месяцы парламент будет представлен именно в том формате, который выбрало общество. Перелом произойдет уже в ближайшие дни, и оппозиция начнет участвовать в парламентском процессе», - сказал он.

Талаквадзе рассчитывает на политиков, «которые уважают выбор своих избирателей и интересы государства». При этом он полагает, что их решение «оскорбит радикальную часть оппозиции». «В ближайшие дни мы сделаем все, что в наших силах, путем переговоров и политического диалога, включая возможность продолжения индивидуальных консультаций с политическими партиями», - заявил он.

Спикер парламента добавил, что его заявления это «не просто надежды и ожидания». Он перечислил несколько аргументов. В частности, Талаквадзе указал, что оппозиции так и не удалось доказать фальсификацию результатов выборов. Кроме того, он напомнил о заявлениях международных партнеров, которые не поддерживают идею бойкота парламента, и «прагматичных людях» в оппозиционном лагере, которые считают, что «продолжение избирательной реформы очень принципиально и важно для демократии».

По словам Талаквадзе, именно завершение избирательной реформы было главным предложением правящей команды за столом переговоров с оппозицией. Политик считает его справедливым и призывает все силы начать работу над изменениями уже сейчас, чтобы успеть до выборов в органы местного самоуправления, которые должны пройти осенью 2021 года.

Согласно официальным итогам парламентских выборов, восемь оппозиционных партий получили в парламенте 60 мандатов, а правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Это дает «ГМ» только простое большинство, которого недостаточно для осуществления конституционных реформ. Более того, такие реформы невозможно провести без участия самого крупного оппозиционного блока «Единое национальное движение – Сила в единстве», у которого 36 мандатов.