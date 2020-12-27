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Имнадзе назвал слухами информацию о запрете передвижения частных автомобилей
Заместитель директора Национального центра контроля над заболеваниями Грузии Паата Имнадзе назвал слухами информацию о планах по введению полного локдауна в стране.
Имнадзе не подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса движение частного транспорта будет временно остановлено, подобно тому, как это было в пасхальную неделю прошлой весной.
Он заверил, что все ограничения будут реализовываться согласно установленному двухмесячному плану. «Ничего подобного не обсуждается. Распространяются слухи, и все это не соответствует действительности. К сожалению, в этой стране много людей, занятых распространением слухов. Их принцип примерно такой: чем хуже, тем лучше», - приводит слова Имнадзе Общественный вещатель.
- Ограничения ввели в Грузии 28 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Власти пошли на ряд послаблений в предновогодний период. До 2 января работу разрешили непродовольственным магазинам и торговым центрам.
- Сейчас в больших городах закрыты все развлекательные заведения, спортзалы, объекты питания, вещевые и строительные рынки. Не работает городской транспорт, остановлены междугородние пассажирские перевозки. Учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим. С 21:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу.
Другие новости дня
За сутки на Северном Кавказе умерли 38 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 38 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1297.
По данным оперштаба, в Краснодарском крае умерли 14 человек больных COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Калмыкии - пять, в Адыгее - три, в Дагестане и Кабардино-Балкарии по два, в Ингушетии - один.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 5735 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 239 человек.
- Ставропольский край + 239 (34100 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 187 (26972)
- Дагестан + 158 (22832)
- Чечня + 139 (8154)
- Калмыкия + 106 (14391)
- Кабардино-Балкария + 105 (15414)
- Карачаево-Черкесия + 94 (14765)
- Адыгея + 90 (10676)
- Северная Осетия + 88 (11661)
- Ингушетия + 91 (11784)
На Северном Кавказе зарегистрировано 170 749 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 27 декабря , выявлено 3 050 248* человек с коронавирусом.
Четыре человека с коронавирусом поступили за сутки в больницы Южной Осетии
В «красных зонах» югоосетинского Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ), по данным на утро 27 декабря, проходят лечение 83 пациента с COVID-19, сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева. «В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 43 пациента, в здании детской больницы – 40, - сказала врач. - За минувшие сутки в «красную зону» поступило четверо больных, выписаны шесть человек».
По словам Джиоевой, за прошедшие сутки зафиксирован один случай с летальным исходом. «Пациентка 90 лет поступила в красную зону инфекционной больницы 18 декабря в тяжелом состоянии с жалобами на одышку, чувство нехватки воздуха, субфебрильную температуру тела, редкий сухой кашель с диагнозом: «Коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. ДН 2. КТ 2 (средне-тяжелая). Ишемическая болезнь сердца. Гипертоническая болезнь. Нарушение ритма сердца», - сказала она.
Джиоева уточнила, что более одной недели пациентка болела и лечилась дома. «20 декабря она была переведена в палату интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии. Получала терапию в соответствии с протоколом лечения новой коронавирусной инфекции. Несмотря на проводимое лечение, состояние больной прогрессивно ухудшалось, нарастали признаки сердечно-легочной недостаточности. 26 декабря наступила остановка сердечной деятельности, констатирована биологическая смерть», - подчеркнула главный инфекционист.
- По данным на субботу приемно-сортировочное отделение РММЦ приняло 17 пациентов. «Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получил один человек. Протестировано в приемно-сортировочном отделении 16 человек. Госпитализированных нет», - сказала она.
- В связи пандемией решением оперативно штаба до 15 января в республике приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
У абхазского президента Аслана Бжания выявлен коронавирус
У президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно.
В соответствии с санитарными инструкциями, глава республики ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно. Президент находится в Абхазии, в своей сухумской резиденции.
- За прошедшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 109 жителей республики.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8459 человек. 108 летальных случаев. Выздоровели 6726 человек.
Ильхам Алиев поздравил Георгия Гахария с переизбранием на пост главы правительства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Георгия Гахария с повторным назначением на пост премьер-министра Грузии.
«Сердечно поздравляю вас с повторным назначением на пост премьер-министра. Сегодня азербайджано-грузинские отношения развиваются динамично и всесторонне в соответствии с волей наших народов, которые связаны исторически прочной цепью дружбы и добрососедства.
Верю, что наши связи в политической, экономической и гуманитарной областях и взаимовыгодное сотрудничество, которое постоянно развивается, будут и дальше обеспечивать благополучие наших народов и укреплять стратегическое партнерство между нашими странами. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей дальнейшей ответственной деятельности», - сказано в поздравлении Ильхама Алиева.
Грузинская оппозиция заявляет о готовности к переговорам с правящей партией
«По-прежнему остается минимальный шанс на то, что парламент продолжит нормально функционировать, и для этого необходимо рациональное решение», - заявил представитель «Национального движения» Заал Удумашвили.
«Переговоры всегда имеют смысл, даже после того, как наше заявление будет официально удовлетворено, и мы больше не будем депутатами. Переговоры могут быть продолжены даже после этого, только они будут более тяжелыми, чем сегодня, потому что сегодня у парламента все еще есть минимальные шансы на нормальное функционирование. Это требует рационального решения. Даже сегодня мы готовы к переговорам, несмотря на выдвинутые в парламенте инициативы, которые нам угрожают и шантажируют. Несмотря на то, что мы слышим циничные заявления, мы все равно сядем за стол переговоров. Самое главное, чтобы «Грузинская мечта» пришла с рациональным предложением», - сказал Заал Удумашвили.
Ранее сегодня председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе выразил уверенность в том, что оппозиция откажется от бойкота и подключится к работе законодательного органа в ближайшие дни.
- Согласно официальным итогам парламентских выборов, восемь оппозиционных партий получили в парламенте 60 мандатов, а правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Это дает «ГМ» только простое большинство, которого недостаточно для осуществления конституционных реформ. Более того, такие реформы невозможно провести без участия самого крупного оппозиционного блока «Единое национальное движение – Сила в единстве», у которого 36 мандатов.
- Все восемь оппозиционных субъектов, прошедших по итогам выборов в парламент Грузии десятого созыва, в настоящее время отказываются от работы в высшем законодательном органе. Они заявляет о массовых фальсификациях и требуют проведения повторных или внеочередных выборов. Требования оппозиции в «Грузинской мечте» называют «красной линией» в переговорах.
Суд запретил в России четыре архивных видео о войне в Чечне
Суд в Нальчике запретил для распространения в России четыре архивных видео информационного агентства Associated Press о вооруженных конфликтах в Чечне. Прокуратура признала журналистские материалы «пропагандирующими жестокость». Решение заметило издание «МБХ медиа».
В список запрещенных попало видео, на котором запечатлены пленные российские военные в 1995 году. На записи плененный командир отряда 22 отдельной гвардейской бригады спецназа ГРУ майор Игорь Морозов говорит, что отношение к ним «просто удивительно». В YouTube ролик собрал почти два миллиона просмотров.
«Пусть приезжают к нам как друзья, когда все кончится», - комментирует это начальник департамента государственной безопасности Ичкерии Абу Мовсаев. Он позднее принял участие в захвате заложников в Буденновске и был убит в 2000 году.
В другом видео показан быт и бои в Аргуне, Грозном и Шали в январе 1995 во время наступления на столицу Чечни федеральными войсками. Еще один ролик показывает вход российской армии в Грозненский район. Еще один - Грозный двухтысячного года, в котором появляется бывший полевой командир Хизир Хачукаев, позднее амнистированный российскими властями. Это видео уже недоступно с территории России, на YouTube у него около миллиона просмотров.
В решениях суда говорится, что видеоролики «способствуют совершению противоправных действий», могут повлечь «негативные социальные, экономические и другие последствия» и нарушают «право граждан на гарантированную Конституцией жизнь в правовом государстве».
Талаквадзе уверен, что оппозиция прекратит бойкот парламента
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе уверен, что оппозиция откажется от бойкота и подключится к работе законодательного органа в ближайшие дни. Об этом Талаквадзе заявил в интервью телекомпании «Имеди».
Он отметил, что главным достижением парламентских выборов 2020 года является то, что впервые в новейшей истории страны выборы прошли по преимущественно пропорциональной системе, благодаря чему в парламенте представлены девять политических субъектов.
«Уверяю вас (…), в ближайшие месяцы парламент будет представлен именно в том формате, который выбрало общество. Перелом произойдет уже в ближайшие дни, и оппозиция начнет участвовать в парламентском процессе», - сказал он.
Талаквадзе рассчитывает на политиков, «которые уважают выбор своих избирателей и интересы государства». При этом он полагает, что их решение «оскорбит радикальную часть оппозиции». «В ближайшие дни мы сделаем все, что в наших силах, путем переговоров и политического диалога, включая возможность продолжения индивидуальных консультаций с политическими партиями», - заявил он.
Спикер парламента добавил, что его заявления это «не просто надежды и ожидания». Он перечислил несколько аргументов. В частности, Талаквадзе указал, что оппозиции так и не удалось доказать фальсификацию результатов выборов. Кроме того, он напомнил о заявлениях международных партнеров, которые не поддерживают идею бойкота парламента, и «прагматичных людях» в оппозиционном лагере, которые считают, что «продолжение избирательной реформы очень принципиально и важно для демократии».
По словам Талаквадзе, именно завершение избирательной реформы было главным предложением правящей команды за столом переговоров с оппозицией. Политик считает его справедливым и призывает все силы начать работу над изменениями уже сейчас, чтобы успеть до выборов в органы местного самоуправления, которые должны пройти осенью 2021 года.
- Согласно официальным итогам парламентских выборов, восемь оппозиционных партий получили в парламенте 60 мандатов, а правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Это дает «ГМ» только простое большинство, которого недостаточно для осуществления конституционных реформ. Более того, такие реформы невозможно провести без участия самого крупного оппозиционного блока «Единое национальное движение – Сила в единстве», у которого 36 мандатов.
- Все восемь оппозиционных субъектов, прошедших по итогам выборов в парламент Грузии десятого созыва, в настоящее время отказываются от работы в высшем законодательном органе. Они заявляет о массовых фальсификациях и требуют проведения повторных или внеочередных выборов. Требования оппозиции в «Грузинской мечте» называют «красной линией» в переговорах.
- На чем основывается оптимизм Талаквадзе, неясно. Из 60 оппозиционных депутатов 55 уже написали индивидуальные заявления об отказе от своих мандатов. Остальные пять также неоднократно заявляли, что не намерены входить в парламент до тех пор, пока не будет достигнут компромисс.
В Евросоюзе началась вакцинация от коронавируса нового типа
Страны Евросоюза в воскресенье приступили к массовой иммунизации населения от коронавируса нового типа. Единственной зарегистрированной вакциной по состоянию на 27 декабря стал препарат американской корпорации Pfizer. Его эффективность, утверждают разработчики, составляет 95 процентов. На первом этапе странам досталось примерно по 10 тысяч доз - что явно недостаточно, чтобы остановить пандемию.
Первоначальная вакцинация началась 27 декабря почти во всех странах ЕС. Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям и медицинским работникам. В некоторых регионах медицинские работники не стали ждать официального старта и начали вакцинацию еще накануне, после получения препарата.
Евросоюз начал закупку вакцин позже США, Японии, Канады и других стран, - отмечает журнал Spiegel. Вашингтон начал закупки в июле, Брюссель - в середине ноября. Формально, ЕС заказал около двух миллиардов доз вакцины, однако большая часть приходится на препараты приостановившей испытания британской корпорации AstraZeneca и не дошедшей до третьей стадии французской Sanofi. В Великобритании и США уже вакцинированы 600 тысяч и около двух миллионов человек, - отмечает агентство Bloomberg.
Более 12 миллионов жителей ЕС с начала пандемии заболели, больше 335 тысяч умерли из-за COVID-19. Население Евросоюза - около 447 миллионов человек. Для остановки пандемии должны быть привиты около 60 процентов населения. До конца следующего года ЕС получит до 180 миллионов доз вакцин Pfizer и Moderna, чего будет достаточно для вакцинации только 90 миллионов человек, подсчитал Spiegel.
- Нехватка вакцин отмечается и в России. Темпы вакцинации в десятки раз ниже, чем в США и Великобритании, и не превышают несколько тысяч человек в день. Согласно официальной статистике, заражаются коронавирусом нового типа в России около 29 тысяч человек в день. С начала пандемии заразились 3 050 248 человек. Умерли от нескольких десятков тысяч по официальной статистике, до приблизительно ста тысяч по подсчётам ряда демографов.
Торговцы из регионов требуют разрешения на работу на тбилисском рынке «Навтлуги»
Сотрудники муниципальной инспекции мэрии Тбилиси запретили некоторым торговцам работу на рынке «Навтлуги». При помощи полиции территорию принуждают покинуть лавочников, приехавших из разных районов.
Уже несколько часов ситуация в районе станции метро «Исани» остается напряженной. Жители сел, которые привезли в Тбилиси на продажу сельскохозяйственные продукты, отказываются расходиться. Требуя права на работу, несколько раз они пытались перекрыть автомобильную дорогу.
Торговцы заявляют, что уже много лет выходят на рынок «Навтлуги» перед Новым годом и до сих пор проблем никогда не возникало. Представители муниципальной инспекции объясняют свои действиями ограничениями, действующими в Грузии из-за коронавируса. Они указывают, что уличные торговцы не соблюдают санитарно-гигиенических норм, а из-за большого скопления людей, покупатели не могут держаться на безопасном расстоянии друг от друга.
Продавцы считают, что власти только «прикрываются» заботой о здоровье населения. Протестующие подозревают, что права на работу им не дают из-за интересов бизнес-элиты. «Они не разрешают торговать нам, потому что наше местное, натуральное мясо стоит 12 лари, а в «Карфуре», привезенное, стоит 22 лари и продать надо его. О людях и коронавирусе они не думают… Здесь разговор об их бизнесах», - сказал журналистам один из торговцев.
По информации Общественного вещателя, сейчас протестующие продолжают работу беспрепятственно.
Традиционно перед Новым годом в Тбилиси организуются ярмарки, где люди из регионов могут продавать свою продукцию. На таких рынках можно найти чичилаки, мясо, вино, чачу, сухофрукты, сыры и другие продукты. В этом году все ярмарки в крупных городах отменили. Аграрные рынки по стране работают при условии соблюдения мер безопасности. Вещевые и строительные рынки закрыты.
Умерла известная грузинская телеведущая и актриса Джульетта Вашакмадзе
Известная грузинская телеведущая и актриса Джульетта Вашакмадзе скончалась на 87-м году жизни.
Джульетта Вашакмадзе – мать популярного телеведущего Георгия Габуния. Она работала на Первом канале Грузинского телевидения с момента его основания 30 декабря 1956 года. Вначале она была диктором, а затем телеведущей популярных программ культурной и социальной тематики.
30 декабря 2013 года по случаю 57-й годовщины основания телевидения Первый канал Грузии в парке Мтацминда, недалеко от Тбилисской телебашни, открыл почетную звезду первым ведущим телевидения, в том числе Джульетте Вашакмадзе.
Грузинскому зрителю Вашакмадзе запомнилась и яркими кинообразами в фильмах «Цветок на снегу», «Дедушка Гигия», «Куклы смеются», «Необыкновенная выставка». Также, в 60-е годы Вашакмадзе играла на сцене Тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили.
Парламент Венесуэлы решил работать после новых выборов в старом составе
Об этом заявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого многие страны мира считают действующим президентом страны, заявил, что оппозиция отказывается признавать состоявшие в декабре парламентские выборы. Национальная ассамблея намерена продолжить работу в действующем составе до проведения в стране свободного голосования, заявил он в своем твиттере.
Выборы в Венесуэле состоялись 6 декабря, согласно официальным результатам, 69 процентов голосов на них получила чавистская Единая социалистическая партия Венесуэлы и её союзники. Это дало им 253 из 277 мест в парламенте. С точки зрения официального Каракаса, это возвращает власть над парламентом президенту Николасу Мадуро, легитимность которого не признаётся большой частью мирового сообщества. Новый состав парламента должен начать работу пятого января.
Более двадцати оппозиционных партий призывали к бойкоту выборов, кандидаты, проигнорировавшие это решение, получили 18 процентов голосов. Это значительно меньше, чем на предыдущих выборах 2015 года, когда оппозиции удалось получить контроль над парламентом с 56 процентами поддержавших их избирателей.
Новые результаты голосования, явка на которое по официальным данным, составила лишь 30,5 процента, так же не признаются рядом стран. Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере назвал голосование "электоральным мошенничеством".
Министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужу заявил, что голосование было «избирательным фарсом». Результаты не признают Организация американских государств и Канада.
Венесуэла несколько лет находится в глубоком политическом и экономическом кризисе. Национализация нефтяных компаний и падение цен на топливо разрушило экономику страны. Несмотря на крупнейшие запасы нефти в мире, её добыча в республике находится на историческом минимуме.
В 2018 году инфляция в Венесуэле, по разным оценкам, составила от 65 тысяч до 1,3 миллиона процентов. Оппозиция требует отставки социалистического правительства, при котором это произошло, и обвиняет его в узурпации власти.
Из Сирии в Россию возвращены 19 детей в возрасте от 3 до 15 лет
В Россию из Сирии возвращены еще 19 российских детей, передает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Самолет Минобороны России с детьми в возрасте от 3 до 15 лет совершил посадку в подмосковном аэропорту Чкаловский. По данным Кузнецовой, дети вывезены с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож.
После обследований и карантина дети будут переданы родственникам и уедут в четыре региона РФ - Дагестан, Башкортостан, Саратовскую и Кемеровскую области.
- В Сирии и Ираке остаются тысячи российских граждан. В подавляющем большинстве это жены боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» и их дети. Кавказ.Реалии писал о судьбах тех, кто до сих пор остается в лагерях для беженцев в ожидании возвращения на родину.
- Первый вывозной рейс Минобороны с момента начала пандемии коронавируса был в августе. Тогда из Сирии в Москву вывезли 26 детей, которые отправились к родственникам в Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 16 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 485, в общем составив 157 834. По состоянию на 11:00 27 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 444 и сейчас составляет 139 113.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 16 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2768.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 673 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 15 280, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 583 644 (2258 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Лучших грузинских авторов 2020 года наградили литературной премией «Саба»
В Тбилиси назвали лауреатов ежегодной литературной премии «Саба». Премию вручали в 18-й раз. Из-за пандемии коронавируса в этом году церемония награждения проходила в совершенно новом формате и больше напоминала телешоу – в студии члены жюри интервьюировали лауреатов, гостей не было, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Победители объявлены в восьми номинациях:
- Лучший роман года – Бесо Соломанашвили «Повесть о старых расстрелянных и о тех, кого предстоит расстрелять».
- Лучший литературный дебют года – Майя Цирамуа «Прощай, дядя Гершвин».
- Лучшая литературная пьеса года – Алекс Чигвинадзе «Мария Ревия».
- Литературная критика – Рамаз Чилая «Поэтические записи».
- Лучшее эссе и документальная проза года – Шорена Лебанидзе «Если нужно, заставлю вас все выложить».
- Лучший перевод года – Эльза Ахвледиани «Пленник алжирских пиратов» Мигеля де Сервантеса.
- Лучший прозаический сборник года – Мамука Долидзе «Хождение во времени-пространстве».
- Лучший поэтический сборник года – Тариэл Чантурия «Черный ящик любви – 3» и Бесик Харанаули «Большое питие».
Специальный приз за особый вклад в литературу достался Бату Данелия.
Ежегодная литературная премия «Саба» выявляет лучших авторов в году. Идея вручать премию, названную именем выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля Сулхана-Саба Орбелиани, родилась в 2002 году. Поэт Рати Амаглобели, писатель и сценарист Дато Турашвили и еще несколько их единомышленников обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию. Уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги в Грузии состоялась первая церемония вручения премии «Саба».
За 12 лет партии Грузии потратили на предвыборную рекламу 134 млн лари
За последние 12 лет политические партии Грузии потратили на выборы 225 миллионов лари (почти 70 миллионов долларов), из которых 134 миллиона лари (более 41 миллиона долларов или 59%) – это затраты на рекламу. Об этом говорится в отчете неправительственной организации Transparency International – Georgia (TI – Georgia).
С 2008 по 2020 год в Грузии прошли десять выборов. Самыми дорогими стали последние парламентские выборы. Только на предвыборную рекламу партии потратили 29,1 миллиона лари (8,9 миллиона долларов). Из этой суммы более 41% приходится на правящую «Грузинскую мечту» - 12 миллионов лари (3,6 миллиона долларов). Самыми маленькими были расходы на президентских выборах 2013 года – на рекламу потратили всего 3,8 миллиона лари (1,1 миллиона долларов).
Согласно исследованию, за отчетный период больше всего денег на предвыборную рекламу тратили партии власти и поддерживаемые ими кандидаты – 98 миллионов лари (более 30 миллионов долларов). Это 73% от общей суммы затрат политических субъектов на рекламу, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Чаще всего партии выбирают телевизионную рекламу. В 2008-2020 годах на нее потратили более 79 миллионов лари (24,2 миллиона долларов или 59% от всех затрат на рекламу). Из года в год все более становится популярной реклама в интернете. Если в 2018 году избирательные субъекты заплатили за размещение своей рекламы в сети всего 50 тысяч лари (15,3 тысячи долларов), то в 2018 году эти расходы превысили 800 тысяч лари (245,1 тысячи долларов), а в 2020 году – 3 миллиона лари (919,4 тысячи долларов).
Ковид в Грузии: 1 097 новых случаев, выздоровели 3 208 человек, скончались 25
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 1 097 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Общее число заболевших в стране увеличилось до 221 605.
Сравнительно низкий показатель выявления объясняется тем, что в выходные дни проводится мало исследований. За последние 24 часа в стране провели 8 394 теста на коронавирус. Это почти в два раза меньше, чем накануне.
Статистика новых случаев по регионам
Почти 45% новых случаев заражения приходится на Тбилиси – 484. В Имеретии за последние сутки зафиксировано 185 фактов, в Аджарии – 81, в Квемо Картли – 84, в Самегрело и Земо Сванети – 61, в Кахетии – 61.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 5, а также в Самцхе-Джавахети – 17. В Гурии зафиксировано 26 новых фактов COVID-19, в Шида Картли – 63, в Мцхета-Мтианети – 30.
От ковида умерли еще 25 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 377.
Выздоровели 3 208 пациентов, их общее число выросло до 203 547.
В настоящее время в стране 15 655 активных случаев COVID-19. Из них 5 677 пациентов (более 36%) проходят лечение в больницах, 8 585 (почти 55%) – на дому, а 1 393 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 1 009. К аппаратам ИВЛ подключен 441 человек. В карантинных пространствах размещен 481 гражданин. 44 773 человека остаются в режиме самоизоляции.
Ковид в Абхазии: 109 новых случаев, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 485 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 человека, 86 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 13 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов, в Очамчирской ЦРБ - 28, в Ткварчельской - 17, в Гагрской - 41 пациент.
В гагрской больнице скончался пациент 83 лет. Он был доставлен в медучреждение 25 декабря в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и «полисегментарная пневмония тяжелого течения». Мужчина получил всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался 25 декабря.
В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуми находятся 44 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8459 человек. 108 летальных случаев. Выздоровели 6726 человек, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.
Анатолий Бибилов призвал депутатов приступить к своей работе
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи в субботу с жителями Цхинвальского района уделил внимание общественно-политической ситуации в республике, отметив, что некоторые политики пользуются ее, пытаясь заработать на горе семьи Джабиевых политические дивиденды.
«Нельзя из трагедии делать политику. Эта трагедия не одной семьи, это трагедия всей республики. Мы должны дать оценку этому преступлению. Идет следствие, проводились экспертизы, а суд должен вынести свое решение», – приводит его слова пресс-служба.
Вместе с тем он отметил, что действия депутатов, которые не выходят на работу, могут сказаться на жизнедеятельности населения в целом. «Бюджет на 2021 год не был принят депутатами из-за невыхода на работу и неисполнения своих прямых обязанностей. Вместе с этим не были приняты изменения в бюджет этого года, которые предполагают выплату медикам финансовых средств, а также статью финансовых средств на льготное кредитование малого и среднего бизнеса», – сказал глава республики.
Анатолий Бибилов подчеркнул, что ссылка отдельных депутатов на то, что правительство «незаконно» и не может присылать документы в парламент, несостоятельна.
«Исполнительная власть и президент как ее глава сделали все в рамках Конституции. Была направлена кандидатура премьера. Однако парламент ее не рассмотрел, не дал ни положительного, ни отрицательного ответа, таким образом, не дал возможность сформировать новое правительство или представить другую кандидатуру. Получается, что это было сделано специально, чтобы сегодня говорить о нелегитимном правительстве», – сказал президент.
Он в очередной раз призвал депутатов вернуться в правовое поле и приступить к своей работе.
В Эр-Рияде приведено к присяге новое правительство Йемена
Сегодня, 26 декабря, было приведено к присяге новое правительство Йемена. Это произошло спустя несколько месяцев после соглашения о разделе власти, поддержанного руководством Саудовской Аравии.
Новый кабинет, работу которого формально запустил президент Абд Раббо Мансур Хади, состоит из 24-х человек. Часть из них – сторонники Хади, другие представляют сепаратистский Южный переходный совет. Церемония инаугурации прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где живёт Хади.
С 2014-го года в Йемене идёт гражданская война, в которую вовлечены силы правительства и возглавляемая Эри-Риядом коалиция с одной стороны и проиранские мятежники-хуситы с другой.
И окружение Хади, и Южный переходный совет – часть саудовской коалиции, но Хади пользуется поддержкой Эр-Рияда, а сепаратистский совет – Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашение о разделе власти нацелено на равное представительство южных и северных территорий Йемена. Хути контролируют столицу Йемена Сану и ряд других городов на севере страны.
В Грузии протестуют сотрудники вещевых рынков из-за ковид-ограничений
В крупных городах Грузии протестуют сотрудники вещевых рынков – митинги с требованием открытия торговых объектов сегодня, 26 декабря, прошли в Кутаиси и Тбилиси. Торговцы требуют, чтобы власти отменили часть ограничений, действующих в стране из-за коронавируса, всего на четыре дня, до Нового года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Некоторые сотрудники тбилисского рынка «Терги» сегодня все же вышли на работу. Рано утром они разложили товары на прилавках, намеренно игнорируя запреты. Торговцы получили предупреждения от сотрудников муниципальной инспекции. Им пригрозили штрафами, после чего они собрались на митинг, грозя перекрыть дорогу.
«У нас одно требование… Позвольте нам работать четыре этих дня, не отравляйте Новый год», - сказала одна из участниц акции.
В Кутаиси торговцы уже третий день собираются с аналогичными требованиями у входа на рынок «Имерети». Они называют подход правительства несправедливым и избирательным. Протестующие отмечают, что власти лишили их возможности работы в сезон пика продаж. При этом у многих закуплены были сезонные товары. Некоторые говорили, что на закупку продукции перед праздниками они взяли кредиты, которые теперь выплачивать не могут.
- Власти Грузии обещали, что в период новогодних праздников отменят большую часть ограничений, действующих в стране с 28 ноября. Эпидемиологи выступали против послаблений, опасаясь роста заболеваемости коронавирусом.
- В итоге, 24 декабря в крупных городах Грузии открылись непродовольственные магазины и торговые центры. Теперь право на работу у них есть до 2 января. Вещевые рынки и рынки стройматериалов по-прежнему остаются закрытыми.
Еще две страны сообщили о случаях нового штамма коронавируса
Испания и Швеция подтвердили несколько случаев заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании.
При этом все заболевания связаны с людьми, вернувшимися с британской территории.
За последние дни об обнаружении этого штамма сообщали Франция, Дания, Нидерланды, Италия, Германия и несколько государств за пределами Европы, отмечает «Би-би-си».
Появившиеся неделю назад сведения о новом варианте коронавируса, вызывающего COVID-19, в Англии вынудили десятки стран ввести ограничения на поездки в Великобританию. Ученые тогда отмечали, что новый штамм значительно заразнее, но нет свидетельств, что он вызывает более тяжелое и опасное течение болезни.
Тем временем в Европе Венгрия стала первой страной, в которой началась вакцинация жителей от COVID-19. Государственные СМИ передали, что первым прививку препаратом Pfizer-BioNTech сделал врач одной из больниц Будапешта.
Помимо Венгрии несколько европейских стран, включая Австрию, Польшу, Чехию, Испанию, Данию, Финляндию, Норвегию и Швецию 26 декабря сообщили о прибытии под защитой сил полиции и военных первых партий вакцины Pfizer-BioNTech.
Большинство членов ЕС планировали запустить вакцинацию именно с субботы, 26 декабря, начав с постояльцев домов престарелых старше 80 лет.
«Вакцинация поможет нам постепенно вернуться к нормальной жизни», - подчеркнула недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во многих частях Европы наблюдается новый всплеск коронавирусной инфекции, что побуждает власти возвращаться к строгим карантинным мерам, ограничивая торговлю, работу кафе и ресторанов, предприятий сферы услуг и учреждений образования.
Коронавирус подтвердился у архиепископа Бодбийского Иакова
Коронавирус подтвержден у члена Священного синода Грузинской православной церкви, архиепископа Бодбийского Иакова (в миру Константин Якобашвили), сообщает агентство «Новости-Грузия».
58-летний священнослужитель был помещен в Первую университетскую клинику Тбилисского государственного медицинского университета. Клинический директор больницы Лали Турдзеладзе сказала, что Якобашвили проводятся обследования. Какие-либо детали на данном этапе не известны.
Как отмечает телеканал «Мтавари» недавно во время проповеди Иаков заявил, что коронавирус, «вероятно, было необходимо человечеству», поскольку все мы «уже слишком выродились».
- Архиепископа Иаков стал уже третьим членом Священного синода ГПЦ, у которого подтвердился коронавирус. В ноябре заболел епископ Боржомский и Бакурианский Лазарь (Дмитрий Самадбегишвили). От осложнений, вызванных COVID-19, он скончался 20 ноября. Самадбегишвили было 65 лет.
- Недавно COVID-19 также был подтвержден у митрополита Урбнисского и Руисского Иова (Акиашвили). Как и Якобашвили, он проходил курс лечения в Первой университетской клинике.
В «красных зонах» югоосетинского РММЦ проходят лечение 86 пациентов
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 26 декабря, проходят лечение 86 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 46 пациентов, в здании детской больницы – 40. За минувшие сутки в «красную зону» поступило трое больных, выписаны четыре человека», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
По словам Джиоевой, приемно-сортировочное отделение РММЦ в пятницу приняло 30 пациентов, из них двое были госпитализированы.
«Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили четыре человека. Протестирован в приемно-сортировочном отделении 41 пациент», - отметила главный инфекционист.
- В связи пандемией решением оперативно штаба до 15 января приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Ника Мелия избран председателем «Национального движения»
Ника Мелия стал председателем партии «Национальное движение». По словам члена партии Давида Киркитадзе, новый председатель обеспечит в партии широкое вовлечение и прозрачность процесса принятии решений, передает Общественный вещатель.
Как отметил Киркитадзе, «Национальное движение» внедрило новую систему, благодаря которой сторонники партии смогут в электронном виде участвовать в формировании ее планов и решений.
«Новый председатель и новшества означают, что решения будут приниматься с привлечением общественности и наших сторонников», - сказал Давид Киркитадзе.
- По решению политсовета партии, выборы председателя проходили электронным способом. На пост председателя партии были выдвинуты два кандидата - Леван Варшаломидзе и Ника Мелия.
- С 2017 года и до недавнего времени пост председателя «Единого национального движения» занимал Григол Вашадзе, который в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили был министром иностранных дел. 15 декабря он объявил об уходе из партии. Вашадзе перечислил несколько причин своего решения. В частности, он подчеркнул, что не согласен с «тактикой, выбранной большинством руководства без консультации с членами партии».
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