У главного эпидемиолога Грузии выявили коронавирус

Парламент Грузии на пленарном заседании 82 голосами «за» утвердил государственный бюджет на 2021 год.

Согласно документу, общие доходы бюджетной системы будут снижены на 1.662 млрд лари по сравнению с показателем 2020 года и составят 16.758 млрд лари.

Объем ассигнований из государственного бюджета увеличится на 2.460 млрд лари по сравнению с утвержденным планом на 2020 год и составляет 18.384 млрд лари.

При этом расходы увеличатся на 221,9 млн лари и составят 12.778 млрд. Более 890 млн из этой суммы пойдет на финансирование мер, направленных против пандемии нового коронавируса (COVID-19) и преодоление кризиса, – пишет «Новости-Грузия».

В отличие от первоначальной версии проекта бюджета, в которой прогнозировался экономический рост на 5% в 2021 году, в окончательной версии проекта ожидаемый рост составит 4,3%.

По словам заместителя министра финансов Грузии Георгия Какауридзе, в последние годы в стране наблюдался высокий экономический рост, довольно позитивно было и начало 2020 года, однако пандемия оказала влияние на экономические показатели.

По его словам, также ожидается сокращение части инвестиций. Все это отразится на параметрах бюджета, включая дефицит бюджета. Какауридзе также пояснил, что высокий показатель дефицита бюджета сохранится за счет того, что государство планирует и дальше оказывать финансовую помощь гражданам и бизнесу.

Заместитель министра также коснулся темы внешнего долга – по его словам, правительству понадобится строгий план, чтобы снизить долг. Грузия почти приблизилась к запрещенному конституцией показателю, когда внешний долг составляет 60% ВВП, и в следующем году этот показатель вырастет до 60,1%.