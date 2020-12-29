Давид Залкалиани проводил старый МИД

МИД Грузии отчитался о результатах работы за 2020 год. Сохранивший пост министра иностранных дел в новом правительстве Давид Залкалиани в своем выступлении специально остановился на вопросе российско-грузинских отношений и проблеме оккупированных территорий. Среди достижений Залкалиани назвал назначение представителей Грузии в различные международные организации и углубление сотрудничества с США.

Достижения, вызовы и планы на будущее – глава МИД Грузии Давид Залкалиани подвел итоги 2020 года. При этом особое внимание министр уделил грузино-российскому конфликту и его урегулированию. Этот аспект, по словам Залкалиани, главный в череде вызовов, стоящих перед страной. Глава МИД уверяет, что за минувшие 12 месяцев его ведомство проделало очень большую работу, что позволило поднять вопрос грузино-российского противостояния на самом высоком уровне на международной арене:

«Международное сообщество постоянно громко говорит о вызовах, к которым приводит российская оккупация. В том числе по случаю 12-й годовщины российско-грузинской войны, на заседании Совета Безопасности ООН по инициативе эстонских партнеров. А также в ОБСЕ, министериалах Совета Европы и других мероприятиях высокого уровня», – заявил Залкалиани.

В качестве доказательства интенсивной работы внешнеполитического ведомства, министр отчитался о важных международных документах, принятых в течение 2020-го года. Среди них, по словам Залкалиани, резолюция Генассамблеи ООН по правам человека, отчет Комиссии по правам человека и отчет Генсека ООН о статусе вынужденно перемещенных из оккупированных регионов граждан:

«Увеличилось количество сторонников и соавторов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии (Грузия) и Цхинвальского региона/Южной Осетии (Грузия)». Также нужно отметить 21 и 22 отчеты Генерального секретаря Совета Европы под названием «Конфликт в Грузии»; решение Комитета заместителей министров Совета Европы; совместные заявления Группы друзей Грузии в ОБСЕ. Особо подчеркну, что впервые было принято заявление т.н. «пятерки» ОБСЕ (бывших, нынешних и будущих стран-председателей организации на ближайшие три года), которое, в отличие от нескольких последних лет, более полно освещает тему российско-грузинского конфликта».

Основными задачами на будущее, как отметил Залкалиани, остаются деоккупация территорий страны, предотвращение эскалации и процесса аннексии. По его словам, работа со стратегическими партнерами во всех форматах будет активной и в дальнейшем. Кроме того, подчеркнул он, Тбилиси прилагает максимум усилий для обеспечения доступа международных правозащитных организаций на оккупированные территории и неограниченного доступа к мониторингу этих территорий Миссии наблюдателей Евросоюза.

«Мы активно работаем над привлечением к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека на оккупированных территориях. Мы работаем над тем, чтобы заручиться международной поддержкой списка Отхозория-Татунашвили», – заявил Залкалиани.

Для этого, отмечает министр, необходимо углублять отношения с партнерами, среди которых особое место занимают Соединенные Штаты Америки. По мнению Залкалиани, внешнеполитическое ведомство под его руководством сумело добиться на этом направлении определенного прогресса. Среди дипломатических побед министр отметил визит американского госсекретаря Майка Помпео, который «долго готовился и стал кульминацией интенсивного и плодотворного сотрудничества Грузии с нынешней администрацией США»:

«Этот год был особенно важным с точки зрения сотрудничества с США. Госсекретарь США Майк Помпео посетил Грузию. Визит, учитывая его время и содержание, был демонстрацией значительной поддержки США Грузии».

При этом первый дипломат страны отметил важность интенсивной работы с новой американской администрацией для дальнейшего усиления участия США в обороне и безопасности Грузии, а также в процессе экономического развития.

Что касается европейского направления, то Залкалиани подчеркнул динамичное сотрудничество со странами Европы, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса.

Особое внимание министр обратил на то, что впервые в истории Грузии кандидат, выдвинутый страной, был избран членом Международного уголовного суда. Тбилиси с 2020 года также представлен в Комитете по правам ребенка ООН и в Постоянном секретариате Организации Черноморского экономического сотрудничества в статусе экономического советника.

Впрочем, в оппозиции оптимистичный настрой министра иностранных дел не разделяют. По мнению лидера партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, как минимум некорректно говорить о беспрецедентных отношениях с США на фоне того, что Вашингтон обуславливает помощь Грузии соответствием действий правительства демократии, и принимает на этот счет закон.

«Когда правительство говорит о том, что отношения с Соединенными Штатами никогда не были на таком уровне, как сейчас, Америка прямо дает понять, что предоставление помощи Грузии будет зависеть от результатов исследования, не свернуло ли правительство Грузии с демократического пути. Это уже говорит о том, что отношения не только не находятся на самом высоком уровне, но, скорее, движутся по инерции».

В «Европейской Грузии» оценки еще более пессимистичные. Один из лидеров партии Давид Бакрадзе считает, что попытки правительства игнорировать предельно четкие сигналы из Вашингтона могут привести к очень печальным последствиям:

«Налицо очень тяжелый результат, который мы получили от Конгресса. И попытка нивелирования этого результата и позиции со стороны правительства Грузии, это проявление высочайшего уровня безответственности. Наш главный партнер уже не предоставляет нам никаких сумм без перепроверок, и если так продлится и дальше, то очень скоро «Грузинская мечта» доиграется. Это закончится переходом на более тяжелый уровень отношений, подразумевающий конкретные ограничения и санкции».

У правящей партии отчет министра иностранных дел вопросов не вызвал. В «Грузинской мечте» уверены, что западные партнеры довольны развитием в стране демократических институтов и продолжат оказывать стране поддержку на международной арене.