Анатолий Бибилов освободил от должности своего советника Сослана Джуссоева. По информации пресс-службы президента, отставка состоялась по итогам специального совещания, на которой «было отмечено, что Сослан Джуссоев за время работы не предоставлял предложений, докладных записок или других документов, в рамках своих обязанностей». Югоосетинские наблюдатели убеждены, что истинная причина отставки в другом – в сочувствии к семье Инала Джабиева.

По мнению депутата парламента от партии «Ныхас» Давида Санакоева, в пестром окружении Анатолия Бибилов немного людей компетентных с хорошим образованием. Поэтому отставка Сослана Джуссоева как чиновника, не справившегося со своим функционалом, выглядит, по меньшей мере, странно, говорит Давид Санакоев:

– Обоснования отставки, которое привел президент, не состоятельны, потому что Сослан - один из немногих в администрации президента, кто с хорошим московским образованием. Человек эрудированный, владеет английским и немецкий языками, компетентен во многих сферах, не только в экономических вопросах.

– Он закончил российскую Академию внешней торговли, был назначен госсоветником по экономическим вопросам еще при Леониде Тибилове.

– Да, он был советником еще в бытность Тибилова.

– Тогда за что отправили в отставку, тем более, как известно, президент неохотно увольняет людей?

– Основание для увольнения – он сочувствовал семье Джабиевых. Открыто выходил на площадь, то есть не скрывал своего отношения. Это - основная причина увольнения.

– Может все-таки плохо работал?

– Он проработал у президента Бибилова больше трех лет, и только теперь на него открылись глаза у президента? Только сейчас он заметил, что Сослан плохо работает? Почему-то не было к нему ни одного замечания, пока он не выразил свое отношение к семье Джабиевых, к убийству Инала».

При президентстве Бибилова это не первый случай, когда людей из-за их мнения или гражданской позиции увольняют с работы. Осенью 2018 года из радиостанции «Ир» уволили нашу коллегу Ирину Келехсаеву. Сделали это исподтишка. Сначала отпустили в отпуск, а потом оказалось, что не отпустили – каждый день отпуска Ирине ставили прогул, а по возвращении на работу – уволили. В официальную версию увольнения за прогулы можно было бы поверить, если бы не скандальная выходка «Гаранта» – они пригнали в офис, где работала Ирина Келехсаева, сотрудников Госохраны, чтобы они устроили в офисе шмон, изъяли компьютеры.

Представьте ситуацию: президент присылает своих телохранителей проводить оперативные мероприятия. Само собой, без санкции суда, потому что даже югоосетинский суд не может делегировать телохранителям функцию прокуратуры или МВД.

Теперь с этим гарантом общественность и депутаты обсуждают вопросы соблюдения законности в связи с делом Джабиева.

Два года назад Ирина Келехсаева навлекла на себя высочайший гнев тем, что писала про попытку административного давления на швейную фабрику БТК-4 и ее собственника Таймураза Баллоева. Теперь под раздачу попадают те, кто посмел выразить сочувствие семье Джабиевых.

По информации источников из Дома правительства, среди тех, кто навлек на себя гнев президента и оказался на грани увольнения - заместитель министра иностранных дел Алан Кочиев и омбудсмен Инал Тасоев. Эти господа были уличены в общении с матерью и вдовой Инала Джабиева, хотя они никогда не таились, все делали открыто, говорит Давид Санакоев:

«Это странно выглядит со стороны. Президент заявляет о своей готовности встретиться с Джабиевыми, как он говорит, хоть днем, хоть ночью, он выражает им свое сочувствие.

Но при этом он карает своих подчиненных за любые контакты и за любое проявление сострадания к ним. Я думаю, увольнение Сослана Джуссоева будет не единственным, и мы еще услышим, как люди, вышедшие на площадь, будут подвергаться гонениям».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия