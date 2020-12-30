Власть и оппозиция поделили новогодний «сациви»

Накануне Нового года «Грузинская мечта» заявила, что пять из восьми оппозиционных партий согласны войти в парламент. Лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе также сообщил, что некоторые оппозиционеры уже написали заявление о получении депутатской зарплаты. В рядах оппозиции стали вычислять, кто ведет двусторонние переговоры с властями, и как это повлияет на парламентский бойкот.

– Интересную информацию скажу вам, – заинтриговал журналистов лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе. Информация должна была подтвердить, что «Грузинская мечта» ведет двусторонние переговоры почти со всеми оппозиционными партиями. «Почти со всеми», – как выяснилось, речь шла о пяти из прошедших в парламент восьми партий. Все они продолжают бойкот, из-за чего «Грузинской мечте» с 11 декабря приходится работать в парламенте в однопартийном режиме. Ираклий Кобахидзе не стал раскрывать имена своих визави, поскольку переговоры конфиденциальны, но для убедительности добавил:

«Некоторые депутаты уже обратились в парламент с заявлением о получении оклада. Я потому говорю вам эту интересную информацию, что у депутатов есть желание войти в парламент. Единственное их останавливает – шантаж и буллинг. Естественно, в конечном счете они избавятся от этого».

О том, что малые партии подвергаются давлению со стороны «Нацдвижения» и «Европейской Грузии», которых в «Грузинской мечте» считают деструктивными силами, Ираклий Кобахидзе заявлял уже не раз. С остальными в правящей партии готовы договариваться по вопросам избирательной реформы, два требования, впрочем, уже отклонив – о проведении досрочных выборов и освобождения так называемых политзаключенных.

Из 60 оппозиционных депутатов заявления об отказе от депутатских мандатов написали 54 человека. Поэтому подозрение пало на оставшихся, особенно на лидеров партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Левана Иоселиани. Свою партию в парламенте представляют именно они. Один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе, исключив тайные переговоры с «Мечтой», призвала Алеко Элисашвили прекратить закулисные торги.

О том, что такие торги и закулисные сделки для партии неуместны, заявил Леван Иоселиани. Они просто дожидаются окончания переговоров с «Грузинской мечтой»:

«Для нас очень важны вопросы реформирования избирательной администрации и системы. Об это стоит задуматься, ради этого стоит войти в парламент. Но я не вижу в этом смысла, если туда войдут два человека, они не смогут решить этот вопрос».

Почти все партии опровергли переговоры тет-а-тет с «Грузинской мечтой». Их бессмысленность разъяснил представитель «Лело» Саба Буадзе:

«Все знают цену слова «Грузинской мечты». Ираклий Кобахидзе врет, старается внести диссонанс в политическом процесс, это их целенаправленная и вредоносная стратегия. Без соглашения о проведении новых выборов «Лело» не собирается участвовать в этом лжепроцессе».

Примечательно, что в «Лело» диссонанс попытались внести не только «Грузинская мечта», но и несколько оппозиционеров. Они публично раскритиковали одно из предложений «Лело» перенести досрочные выборы с весны или осени 2021 года на 2022-й. В «Лело» ссылаются на так называемую сербскую модель, где оппозиционные партии не стали участвовать в выборах, из-за чего правящая сила вынуждена была назначить через два года внеочередные выборы. Большинство грузинских оппозиционеров не возражали против этого предложения, посчитав, что нужно об этом подумать сообща.

Из восьми оппозиционных партии только в «Гирчи» подтвердили, что за все это время часто встречались с представителями «Грузинской мечты». Один из лидеров Александр Раквиашвили ничего зазорного в этом не видит. Тем не менее, он не стал уточнять, какие вопросы обсуждались на этих встречах. Ранее еще один лидеров «Гирчи» Яго Хвичия шутливо заявил о том, что они «продаются только за пропорциональную систему с нулевым проходным барьером, только власти пока не хотят платить этим».

Прошедшие в парламент лидеры «Гирчи» – Яго Хвичия, Александр Раквиашвили, Вахтанг Мегрелишвили – не написали отказ от депутатских мандатов, но также не видят смысла входить в парламент без других оппозиционных партий.

Отколовшийся от них Зураб Джапаридзе, теперь уже лидер «Гирчи – больше свободы», давно отказался от депутатского мандата. Он за время бойкота убедился в том, что формы борьбы оппозиции являются устаревшими, и митинги и акции протеста нужно сменить более эффективными, оригинальными мерами. О них, по мнению Зураба Джапаридзе, стоит задуматься оппозиции в эти новогодние дни, для колоритности оппозиционер решил вспомнить традиционное новогоднее сациви:

«Можно придумать миллион форм, которые больно ударят по властям и приведут к конкретным результатам. Думаю, сейчас перед тем, как мы всем народом не окунемся головой в сациви, стоит об этом задуматься. То есть, пока в этот новогодний период политическая активность замирает, нужно придумать новые формы и средства протеста, которые будут более эффективными».

Оппозиция часто собирается для консультаций в офисе «Лело». Хотя интенсивность этих встреч снизилась в ожидании пятого раунда переговоров с «Грузинской мечтой». К тому же оппозиционерам приходилось заниматься внутрипартийными вопросами. Случился раскол в «Гирчи», «Нацдвижение» из-за ухода Григола Вашадзе выбирало нового председателя, один из заметных лидеров «Европейской Грузии» Элене Хоштария также покинула партию.

Все эти события на оппозиционном фланге «Грузинская мечта», видимо, посчитала позитивным сигналом для усиления раскола в бойкотирующей оппозиции, и добиться вхождения в парламент хотя бы нескольких оппозиционеров.

«Грузинской мечте» не стоит обольщаться происходящим в рядах оппозиции, считает докторант политических наук Бамбергского университета и аналитик Института грузинской политики Леван Кахишвили:

«Оппозиционная группа очень многообразна, и вполне естественны существующие там разногласия. Но одно остается неизменным: все эти политики, партии, все равно будут противостоять «Грузинской мечте» и в бойкоте сохранят единство. В этом процессе даже спор о том, кто главная оппозиционная сила, отходит на второй план».

По мнению Левана Кахишвили, оппозиция и «Грузинская мечта» пока выжидают и зондируют, кто больше готов к компромиссам и каким именно.

Сегодняшние заявления оппозиционеров многих наблюдателей подтолкнули к мысли, что Новый год оппозиция встретит единой, но мало кто берется прогнозировать исход ожидаемых после праздников переговоров ее представителей с «Грузинской мечтой».