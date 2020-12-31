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Бибилов заявил, что кадровые перестановки во власти продолжатся
Кадровые перестановки в органах власти будут продолжены и в новом году, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на пресс-конференции в Цхинвали.
«Этот вопрос назрел давно и, наверное, нужно было принять эти решения раньше. Перестановки еще будут, команда президента будет пополняться профессионалами из кадрового резерва, которые ждут работы», – сказал он.
Отметим, что Бибилов освободил от занимаемых должностей госсоветника по экономическим вопросам Сослана Джуссоева, руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте Гульнару Козаеву. Как сообщало «Эхо Кавказа», Козаева – родная сестра супруги оппозиционного депутата Давида Санакоева, а с Гаглоевым у Бибилова в последнее время часто бывали конфликты.
Югоосетинский лидер на пресс-конференции заявил, что советник по экономическим вопросам за все его время работы подготовил лишь одно предложение, «связанное с биткоинами».
Про Гаглоева Бибилов сказал, что «вместо исполнения функциональных обязанностей руководителя аппарата правительства, он подставлял всю работу правительства».
Гульнаре Козаевой же, по словам Бибилова, «надо было учитывать равноправность всех многодетных семей без исключения».
Другие новости дня
РСЕ/PC обвинило главу координирующей организации в политическом давлении
Руководители 23 языковых служб и главный редактор медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/PC) направили обращение к главе американского Агентства по глобальным медиа Майклу Пэку, в котором обвинили его в "беспрецедентном отходе" от принципа политической сбалансированности и попытке ограничить независимость корпорации.
Агентство по глобальным медиа (USAGM) координирует и направляет работу финансируемых Конгрессом США средств массовой информации. Пэк был назначен на должность в июне президентом Дональдом Трампом. В обращении Пэк обвиняется в попытке закрепить контроль над медиакорпорацией за одной партией – перед тем, как в должность вступит избранный президент США Джо Байден.
Письмо отправлено 30 декабря, свои подписи под ним поставили все члены редакционной коллегии РСЕ/PC и почти все руководители языковых служб. Кроме Пэка, обращение направлено в Сенат и Конгресс – представителям Республиканской и Демократической партий и главе переходного штаба Джо Байдена.
В ноябре федеральная судья США в Вашингтоне постановила, что Пэк некорректно действовал в отношении контролируемых им медиакорпораций и запретила ему вмешиваться в редакционные процессы. В последние недели Байден и его переходный штаб, возглавляемый бывшим заместителем госсекретаря США Ричардом Стенгелом, заявили, что проведут оценку работы главы USAGM, и не исключили его отставки.
Однако, по мнению подписавших обращение, многие решения Пэка, в том числе кадровые, может быть сложно отменить, даже если они будут признаны нецелесообразными. В письме отмечается, что Пэк пытается лишить медиа- организации, находящиеся в ведении USAGM, финансовой независимости и назначает "своих" людей в совет директоров – с контрактами, которые невозможно пересмотреть в течение двух лет.
Решения Пэка принимаются на фоне беспрецедентного давления на Радио Свобода в разных странах, говорится в обращении. Расширение законодательства об иностранных агентах в России ставит под угрозу журналистов медиакорпорации. Десятки сотрудников Радио Свобода задерживались и арестовывались во время освещения протестов в Беларуси. Работа и жизнь журналистов корпорации подвергается опасности в таких странах, как Иран, Афганистан и Пакистан. В этих условиях, говорится в письме, "Пэк не только не выполнил свой долг по защите организации, но и предпринял сознательные шаги, чтобы ослабить ее".
Медиаменеджер прокомментировал обращение для CNBC. Он заявил, что письмо в его адрес "наполнено неточностями". По утверждению Пэка, он никогда не пытался подорвать независимость редакций от политического давления, а наоборот, выполнял и выполняет свои задачи в полном соответствии с миссией Агентства по глобальным медиа.
Контракт на поставку российского газа в Армению продлен на три месяца
«Газпром» продлил контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года. Об этом говорится в сообщении «Газпром экспорт».
«ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» 30 декабря продлили контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года. Консультации о поставках газа в последующий период будут продолжены», - говорится в сообщении.
«Газпром» - единственный поставщик газа потребителям Армении. Поставщиком газа на внутренний рынок страны является «Газпром Армения». С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м.
Ранее Зограб Мнацаканян, занимавший пост министра иностранных дел республики, говорил, что вопрос снижения цены на российский газ имеет важное значение для Армении, переговоры с Москвой в этом направлении продолжаются.
Как пишет ТАСС, в конце марта вице-премьер Армении Мгер Григорян отправил письмо главе «Газпрома» с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса.
Британская королева поставила печать на сделке Лондона и Брюсселя
Соглашение о торговле и сотрудничестве Европейского Союза и Великобритании после выхода последней из ЕС одобрили обе палаты британского парламента и подписал премьер-министр Борис Джонсон. В ночь на 31 декабря печать на документе поставила королева Елизавета Вторая. Соглашение между Лондоном и Брюсселем после Брекзита вступает в силу с 1 января 2021 года.
Ранее 30 декабря документ подписали руководители ЕС .
После всех формальностей сделку Лондона и Брюсселя окончательно должен ратифицировать и Европарламент, но случится это не раньше марта. Совет ЕС ранее решил, что в ближайшие два месяца соглашения можно применять во временном режиме.
Речь идёт о трёх документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы.
- Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.
- Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.
За год с коронавирусом рубль потерял шестую часть стоимости
За год пандемии рубль подешевел на 16 с половиной процентов по отношению к доллару и на 24 процента к евро. К закрытию последних торгов в 2020-м году за доллар давали более 74 рублей против 62 рублей в конце предыдущего. Евро же за год прибавил в цене более 20 рублей, его курс вырос с 69 до 91 рубля. Аналитики Credit Suisse назвали просевший рубль главным разочарованием 2020 года, отмечает РБК.
Ослабление рубля к доллару на фоне кризиса из-за коронавируса, обвала цен на нефть и целого ряда неблагоприятных для России геополитических факторов сопоставимо с падением 2018 года, когда российская валюта провалилась из-за введенных США жестких санкций, а также угрозы новых.
В первой половине года российская валюта ослабела вслед за рухнувшими в марте нефтяными котировками из-за развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. 19 марта на торгах Московской биржи один доллар стоил почти 82 рубля. Во втором полугодии на рубль стали влиять политические события и связанные с ними риски санкций — кризис в Беларуси, военные действия в Нагорном Карабахе, отравление оппозиционного политика Алексея Навального, президентские выборы в США. 2 ноября (день до американских выборов) — курс упал до 80 рублей за доллар.
Сильнее рубля за год упали бразильский реал и турецкая лира – на 30 и 26 процентов – соответственно.
Кадыров поручил объявить кровную месть родным убитых ингушей
Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал председателю парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Тимурзиевых - уроженцев Ингушетии, убитых 28 декабря в Грозном. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
"Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища", - заявил Кадыров в эфире ЧГТРК "Грозный". В ходе инцидента погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов, его коллега был ранен.
Даудов назначил на 11 утра 31 декабря в парламенте Чечни встречу представителям двух ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых , потребовавших от Кадырова доказать вину убитых в Грозном уроженцев Ингушетии. Однотейповцев убитых ингушей ожидает кровная месть за смерть чеченского полицейского, предупредил Даудов на своей странице в инстаграме.
"Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненного Акрамана , на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае — придёте вы или нет", приводит перевод слов Даудова "Кавказский узел".
Ранее оба ингушских тейпа записали видеообращение к властям Чечни, требуя от них доказать наличие террористических мотивов у братьев, которых чиновники объявили боевиками. Они также призвали Кадырова освободить удерживаемых под стражей близких родственников Тимурзиевых и выдать тела убитых.
"В своем обращении вы говорите о вайнахских адатах, поэтому, наверное, понимаете, что когда вы получите доказательства, то ясность последствий будете осознавать еще лучше. А это - кровная месть за убийство невинного и безоружного", - сказал Даудов.
Темы освобождения родственников убитых ингушей он не коснулся.
- 28 декабря Кадыров сообщил, что в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, его коллега ранен. Нападавшие были застрелены, один из них скончался в больнице, – заявил тогда глава Чечни. По его версии, они пытались завладеть оружием полицейских.
- Событие вызвало широкий общественный резонанс в Ингушетии, ряд общественных деятелей и блогеров выразили сомнение в том, что убитые ингуши были связаны с терроризмом. Они потребовали опубликовать видеодоказательства произошедшего, отметив, что район нападения – пересечение улицы Мира и проспекта Путина – "просто напичкан камерами".
- В оппозиционном властям Чечни телеграм-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что приближённые Кадырова похитили отца, мать и 20-летнюю сестру Тимурзиевых, проживавших в Грозном. Сообщается также, что были похищены друзья и одноклассники погибших.
Бибилов: «Будем добиваться вхождения в состав Российской Федерации»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на пресс-конференции в Цхинвали заявил, что является принципиальным сторонником интеграции с Россией. Он отметил, что от этой идеи никто не отказывался.
«Когда подписывали договор о союзничестве и интеграции, я, будучи тогда председателем партии, предлагал свой вариант договора, который конкретно определял механизм вхождения в состав РФ. Если мы пока упустили те возможности, которые у нас были, тем не менее, мы и дальше будем добиваться вхождения в состав РФ», – сказал Бибилов.
Он добавил, что вхождение в состав РФ гарантирует Южной Осетии спокойное будущее.
«Вхождение в состав России является в будущем нашим спасением, это гарантирует стабильность и безопасность нашего народа. В договоре, который сейчас подписан между нашими государствами, также четко определено, что нападение на одну из двух сторон договора является нападением и на другую сторону. То есть, если пофантазировать и подумать, что Грузия вдруг напала на Южную Осетию – это будет означать нападение на Российскую Федерацию», – подчеркнул югоосетинский лидер.
Бибилов добавил, что угроза со стороны Грузии будет исходить «до тех пор, пока она не подпишет соглашение о неприменении силы, и не признает Южную Осетию независимым государством».
Говоря о Женевских дискуссиях о безопасности, политик заявил, что они необходимы для Южной Осетии.
«Наша республика - независимое государство, которое живет своей жизнью, но в Грузии сегодня нет мужественных политиков, которые бы признали это. Тем не менее, Женевские дискуссии нужны для того, чтобы Южная Осетия заявляла о себе, о своих правах на международной площадке, доводила правду до мирового сообщества, объективную информацию о произошедшем между нашей республикой и Грузией. Кроме того, на этих встречах мы имеем возможность поднимать вопросы выяснения судьбы наших граждан, пропавших без вести», – заявил Бибилов.
- Отметим, что в 2011 году Владимир Путин заявлял, что «вхождение Южной Осетии в состав России зависит от югоосетинского народа».
- Грузинские власти не раз отмечали, что Россия осуществляет «политику поэтапной аннексии» Абхазии и Южной Осетии.
COVID-19 в Грузии: 1527 новых случаев, 24 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2505. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 24 пациента.
За сутки в стране выявили 1527 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1738), выздоровели 1282.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 227 420, выздоровевших – 211 727.
За сутки было проведено 13 030 тестов, из них PCR-тестов – 6707, экспресс-тестов на антиген – 6323.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. С 21:00 до 05:00 действует комендантский час (исключение – новогодняя ночь и канун Рождества – 6 января).
- Кабмин планировал снять большую часть ограничений с 24 декабря по 2 января. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивали на сохранении ограничений.
- Правительство пересмотрело план по смягчению «локдауна». Принято решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновили работу – с жестким соблюдением регуляций.
В Абхазии выявлено 150 случаев коронавируса, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на выявление коронавирусной инфекции было проведено у 634 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 150 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 человека, 86 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.
В гудаутском госпитале скончались три пациента:
- Мужчина 1947 года рождения поступил в медучреждение 22 декабря с диагнозом новая коронавирусная инфекция и осложнение основного заболевания внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался 29 декабря.
- Мужчина 1936 года рождения поступил в госпиталь 22 декабря, и получал все необходимое лечение, но, несмотря на это, скончался утром 30 декабря. Диагноз «новая коронавирусная информация» подтвержден.
- Мужчина 1949 года скончался ночью 28 декабря. Клинический диагноз – «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов, в Очамчирской ЦРБ - 24, в Ткварчельской - 15, в Гагрской - 40 пациентов.
- В Гагрской ЦРБ скончался пациент 79 лет, с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Поступил в медучреждение 24 декабря, и получал все необходимое лечение, но, несмотря на это, умер утром 30 декабря.
По сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8825 человек.117 летальных случаев. Выздоровели 6872 человека.
Бомбардировщики США пролетели над Персидским заливом
Два стратегических бомбардировщика военно-воздушных сил США в среду, 30 декабря, выполнили беспосадочный перелет с базы в Северной Дакоте до границ с Ираном и обратно.
Наблюдатели зафиксировали самолеты над Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом.
Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Тегеран в экстренном порядке разворачивает дополнительные силы противовоздушной обороны вблизи своих ядерных объектов. Иранские власти опасаются потенциальных ударов со стороны США.
По данным Fox News, у Пентагона есть данные, что Иран хочет отомстить за смерть высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани. Он погиб в январе в Ираке в результате спецоперации Соединенных Штатов. Это стало поводом для ещё большего обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном.
Ранее в Персидский залив вошла американская подводная лодка с крылатыми ракетами. СМИ пишут, что в регионе с прошлой недели находится и подлодка военно-морских сил Израиля.
Центральное командование США заявило, что Вашингтон не стремится к конфликту, но готов ответить на любую агрессию, направленную против американцев или их интересов.
Власти КНР засекретили исследования о происхождении COVID-19
Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, пишет Associated Press. По его данным, власти КНР выделяют ученым крупные гранты на изучение первоисточника пандемии, однако ни одна публикация не выходит в свет без одобрения специальной комиссии, действующей фактически под прямым контролем главы государства Си Цзиньпина. Об этом агентству стало известно благодаря утечке документа. Журналисты разместили его в открытом доступе.
Одновременно китайское правительство пытается продвигать версии о том, что вирус якобы мог зародиться за пределами страны, указывает AP.
Особое внимание уделяется району, где располагается пещера, в которой могут обитать зараженные летучие мыши – носители «вируса-прародителя», родственного COVID-19. Эта зона находится фактически под государственным запретом. Корреспонденты AP, пытавшиеся пробраться туда, рассказали о том, что силовики «в штатском» следили за ними и затем перегородили им доступ, заблокировав дороги и подходы к целевому объекту.
С начала года подконтрольные китайским властям ученые активно изучают животных – прежде всего, все тех же летучих мышей – на предмет первопричины инфекции. Тем не менее, до сих пор не было опубликовано ни одной работы по этому вопросу, утверждает AP. Как утверждается, независимым от правительства исследователям крайне трудно получить право на изучение живых существ, обитающих на Юге Китая.
Ингуши обратились к Кадырову после стрельбы на проспекте Путина в Грозном
Два ингушских тейпа – кланового объединения близких семей – потребовали от главы Чечни Рамзана Кадырова доказательств того, что двое убитых в Грозном на проспекте Путина братьев, подозреваемых в терроризме, действительно были причастны к незаконной деятельности. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Видеообращение появилось в телеграм-канале от лица тейпов Тимурзиевых и Султыговых, уточняет редакция. Его записал общественный деятель Сараждин Султыгов. Речь идет об убийстве Хасана и Хусейна Тимурзиевых в Грозном 28 декабря.
«Убитые в Грозном – это наши люди, и если они действительно были террористами, то опубликуйте доказательства, ведь должно быть видео», – говорится в обращении к Кадырову на ингушском языке. Султыгов также потребовал освобождения задержанных родственников Тимурзиевых и выдачи тел убитых родственникам. Публикация сопровождается видео, на котором около двадцати человек в папахах сидят за столом и стоят за их спинами вдоль стены.
28 декабря Кадыров сообщил, что в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, его коллега ранен. Нападавшие были застрелены, один из них скончался в больнице, – заявил тогда глава Чечни. По его версии, они пытались завладеть оружием полицейских.
Погибшие Тимурзиевы – родные братья, которые жили в Грозном с 2012 года вместе с родителями. Они работали в пекарне. Перед инцидентом оба не попадали в поле зрения правоохранительных органов, – уверен неназванный источник «Кавказского узла».
Событие вызвало широкий общественный резонанс в Ингушетии, ряд общественных деятелей и блогеров выразили сомнение в том, что убитые ингуши были связаны с терроризмом. Они потребовали опубликовать видеодоказательства произошедшего, отметив, что район нападения – пересечение улицы Мира и проспекта Путина – «просто напичкан камерами».
В оппозиционном Кадырову телеграм-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что приближенные Кадырова похитили отца, мать и 20-летнюю сестру Тимурзиевых, их друзей и одноклассников.
Палата общин британского парламента одобрила торговую сделку с ЕС
Палата общин британского парламента одобрила торговую сделку с Евросоюзом. Она вступает в силу 1 января 2021 года. Документ должна рассмотреть Палата лордов. Подпись на документе поставит королева Великобритании Елизавета II.
Ранее 30 декабря руководители ЕС подписали соглашения о взаимоотношениях между Брюсселем и Лондоном после Брекзита.
После всех формальностей документ окончательно должен ратифицировать и Европарламент, но случится это не раньше марта. Совет ЕС ранее решил, что в ближайшие два месяца соглашения можно применять во временном режиме.
Речь идет о трех документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы.
- Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.
- Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.
Главы МИД Грузии и Армении обсудили вопросы регионального мира и безопасности
Сегодня состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Грузии и Армении Давида Залкалиани и Ара Айвазяна.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министры затронули вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Стороны подчеркнули готовность приложить усилия к укреплению отношений, основанных на многовековой дружбе и традициях добрососедства, в том числе посредством контактов на различных уровнях и активизации диалога.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по вопросам регионального мира и безопасности.
У здания секции интересов РФ в Тбилиси прошла акция протеста
В Тбилиси, у здания секции интересов РФ в Тбилиси прошла акция протеста. Митингующие выступили с требованием освободить граждан Грузии, задержанных в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Как пишет «Нетгазети», в акции участвовали члены и активисты движения «Сила в единстве».
«В плену России находятся наши граждане, в том числе Геннадий Бестаев, похищенный оккупантами в 2019 году из своего дома. Ему присудили два года. В июле 2020 года оккупанты похитили Зазу Гахеладзе. Российские военные нарушили установленную ими же линию оккупации, ранили Гахеладзе и увезли. Сейчас он в Цхинвали, ожидает приговора. Ему грозит до 10 лет заключения. Ираклия Бебуа, который провел в сентябре символическую акцию в Гали, приговорили к 9 годам», – заявил один из лидеров «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.
Он также говорит, что власти Грузии некоторое время скрывали факт задержания Лаши Хетерели.
«Они похитили Лашу Хетерели. Его приговорили к году заключения, уже 5 месяцев он находится под стражей. Мы узнали об этом лишь пять дней назад. Наше правительство это скрывало», – отметил Кацарава и добавил, что главной мотивацией для проведения акции стало бездействие официального Тбилиси.
«Мы не наблюдаем каких-либо реальных действий от нашего правительства. Оно игнорирует обстановку, пытается как-то подавить протест. В свое время мы достигли большого успеха, заставив государство использовать имеющиеся рычаги и освободить Важу Гаприндашвили и Майю Отинашвили. Сейчас мы требуем активности и использования всех рычагов для освобождения задержанных», – заключил Кацарава.
Он подчеркнул, что участники акции не собираются ждать действий государства и планируют обратиться во все международные организации, в том числе ЕСПЧ.
При нападении на аэропорт Адена погибли около 30 человек
По меньшей мере 27 человек были убиты и десятки ранены в результате нападения на аэропорт Адена – крупного города на юге Йемена. Об этом сообщает издание Al Hadath со ссылкой на представителя правительства страны. Атака произошла во время встречи членов нового правительства Йемена, прилетевших из Саудовской Аравии.
Вскоре после прибытия самолёта в аэропорту раздались громкие взрывы и началась стрельба, передаёт Reuters. Саудовский телеканал продемонстрировал кадры, на которых видно, как после первого взрыва люди побежали с места происшествия, затем бронетехника отрыла огонь, после этого повалили клубы белого и черного дыма. Источник в спецслужбах, на которого ссылается международное агентство, рассказал о нескольких упавших в холле терминала аэропорта снарядах. На одном из видео можно было заметить повреждения бетонных стен терминала и разбитое стекло.
Как сообщается, нападавшие пытались убить членов нового кабмина. Чиновники, однако, были благополучно доставлены в президентский дворец. Премьер Маин Абдулмалик назвал произошедшее "трусливым террористическим актом", который, по его словам, "является частью войны, ведущейся против йеменского государства". Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
В субботу, 26 декабря, в Саудовской Аравии было приведено к присяге новое правительство Йемена. Оно было сформировано в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным в ноябре прошлого года между сепаратистами Южного переходного совета и официальными властями страны, признанными международным сообществом. Войска, верные этому правительству, при поддержке Саудовской Аравии ведут войну против проиранской группировки хуситов, которые контролируют часть территории страны, включая её столицу Сану.
Коронавирус подтвердился у абхазского премьера Александра Анкваба
У премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Забор биоматериала был осуществлен 29 декабря. 30 декабря ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в организме главы Правительства. Во избежание распространения возможного заболевания со дня сдачи материала Премьер-министр находился на самоизоляции. Александр Анкваб чувствует себя нормально, из симптомов – субфебрильная температура. По словам специалистов, болезнь протекает легко, госпитализация не потребуется», - сказано в сообщении.
Ранее коронавирусом заболел абхазский президент Аслан Бжания. Сегодня в президентской администрации заявили, что состояние его здоровья удовлетворительное.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 8675 человек. 113 летальных случаев. Выздоровели 6786 человек.
В Сухуми сообщили, что состояние здоровья Аслана Бжания удовлетворительное
Состояние здоровья президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания удовлетворительное, сообщил «Апсныпресс» начальник управления по связям со СМИ президентской администрации Алхас Чолокуа.
По его словам, Бжания чувствует себя хорошо, получает необходимое лечение в полном объеме и продолжает работать дистанционно.
Как сообщалось ранее, у Аслана Бжания был выявлен коронавирус. В соответствии с санитарными инструкциями, он перешел на самоизоляцию и исполняет свои обязанности дистанционно. Бжания находится в Абхазии, в своей сухумской резиденции.
Первая китайская вакцина от ковида оказалась эффективной на 79%
Первый китайский разработчик вакцины от коронавируса нового типа – "Синофарм" – отчитался о результатах её испытаний. Согласно предварительным итогам третьей стадии тестирования, препарат показал эффективность в 79 процентов, говорится на сайте разработчика.
Это ниже, чем заявленные результаты испытаний американских РНК-вакцин Pfizer и Moderna и российской векторной вакцины "Спутник V". Все они отчитались об эффективности выше 90 процентов. Однако результат китайской вакцины лучше, чем британского препарата корпорации AstraZeneca, показавшей результат от 70 до 55 процентов.
Вакцина "Синофарм" отличается по своей схеме действия от выведенных на рынок препаратов. Они работают на не использовавшихся до этого на рынке технологиях, китайская – по классической схеме "инактивированной вакцины".
Она доставляет в организм выращенные в лаборатории фрагменты "убитого" коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Разработкой такого типа вакцин от коронавируса занимаются сразу несколько стран, в том числе Россия (второй этап испытаний в стране проводит Федеральный научный центр имени Чумакова).
При этом у научного сообщества есть вопросы к прозрачности исследований китайских препаратов, отмечает The New York Times. В отчётах китайских учёных недостаёт данных. Например, "Синофарм" не раскрывает сколько пациентов участвовали в испытании препарата и были ли у них обнаружены серьёзные побочные эффекты. "Китайские разработчики предоставляют даже меньше информации, чем российские", – отмечает один из экспертов газеты.
Китайское правительство, контролирующее "Синофарм", уже зарегистрировало препарат и уверено в его безопасности. К середине февраля, когда в Китае празднуется восточный Новый год, власти страны планируют вакцинировать до 50 миллионов человек. До конца следующего года "Синофарм" планирует выпустить до миллиарда доз препарата, этого должно хватить на вакцинацию 500 миллионов человек. Вакцина компании – одна из пяти, разрабатываемых сейчас в Китае.
- В тот же день, когда было объявлено о результатах испытаний, Офис президента Украины заявил, что страна подписала контракт на поставку 1,8 доз китайской вакцины.
Премьер-министр Украины поздравил Георгия Гахария с переназначением
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил Георгия Гахария с повторным назначением на пост главы правительства, сообщает администрация грузинского правительства.
В ходе телефонного разговора Денис Шмыгаль пожелал Георгию Гахария успехов и выразил уверенность, что партнерство между двумя странами будет и дальше углубляться. Были обсуждены дружеские отношения между Грузией и Украиной и успешное сотрудничество в разных сферах, – пишет «Новости-Грузия».
«Украина и Грузия имеют огромный потенциал для совместного развития», – так премьер-министр Украины прокомментировал беседу с премьер-министром Грузии в Twitter.
По словам Шмыгаля, десятое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Украина-Грузия должно стать платформой для диалога.
Денис Шмыгаль занимает пост премьера Украины с марта 2020 года.
Ранее свои поздавления грузинском упремьеру направила канцлер Германии Ангела Меркель. В своем послании канцлер ФРГ подчеркнула, что Германия продолжит надежное партнерство Грузии на пути развития правового государства и демократических структур.
- Парламент Грузии выразил доверие обновленному составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария 24 декабря. Депутаты также одобрили представленную Гахария правительственную программу «Для строительства европейского государства».
Лидеры Евросоюза подписали торговое соглашение с Британией
Руководители Евросоюза – глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – в среду в Брюсселе официально подписали от имени ЕС соглашения о взаимоотношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода Британии из ЕС.
Сегодня же на самолёте британских ВВС документы должны доставить в Лондон, где их подпишет премьер-министр Борис Джонсон.
Стороны согласовали документы всего несколько дней назад, после многомесячных переговоров. Речь идёт о трёх документах, главный из которых – соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Оно основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями для бизнеса и ростом безработицы.
Британия официально вышла из Евросоюза 31 января 2020 года, однако до конца года действовал переходный период, в течение которого сохраняются в силе все действовавшие ранее соглашения. С 1 января 2021 года Британия покинет ЕС не только формально, но и де-факто, а на смену старым соглашениям должны прийти новые. Британский парламент намерен одобрить их в ближайшие часы, ещё до наступления нового года. Однако Европарламент рассмотрит их не раньше, чем в марте, в связи с чем Совет ЕС ранее принял решение ввести их в действие временно с 1 января, пока сроком на 2 месяца.
- Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.
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- Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.
Дзамболат Тедеев встретится с югоосетинскими депутатами
Депутат парламента Северной Осетии, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев находится в Цхинвали.
Как сообщил спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Тадтаев, Тедеев изъявил желание встретиться с югоосетинскими депутатами. Спикер призвал прийти на встречу всех парламентариев.
«Возникшая ситуация волнует не только жителей республики. В республику приехал и депутат парламента РСО-Алания Дзамболат Тедеев, он выразил желание встретиться с депутатским корпусом, и, наверное, выскажет свое видение по происходящему», – отметил Тадтаев.
Сегодня из-за отсутствия кворума сорвалась уже четвертая по счету сессия югоосетинского парламента.
«В очередной раз мы пытаемся собрать сессию, надеясь на порядочность ряда депутатов, которые игнорируют с сентября свою работу. Из-за непринятия бюджета республики тормозится деятельность министров, ведомств, в том числе и силовых структур, которым на сегодняшний день не могут закупить зимнюю форму. Государственная охрана не может получить повышенную заработную плату, а льготной категории граждан государство не может закупить лекарства», – сказал Алан Тадтаев.
- Дзамболат Тедеев занимал пост главного тренера мужской сборной России по вольной борьбе с 2001 по 2012 годы, повторно занял пост в 2016 году. В 2011 году Тедеев предпринял попытку участия в президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Его кандидатуру не зарегистрировали, что спровоцировало беспорядки в Цхинвали. После этого Тедеев поддержал кандидатуру Аллы Джиоевой, которая выиграла выборы, но президентом не стала. В октябре текущего года Тедеев предложил установить памятник в своем родном селении Цорбис (Цорбиси).
Анатолий Бибилов уволил еще двух чиновников
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов освободил своим указом от занимаемой должности руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева.
«Освободить Гаглоева Олега Феликсовича от должности Руководителя Аппарата Правительства Республики Южная Осетия. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте.
Олег Гаглоев проработал в этой должности восемь лет – с июля 2013 года.
Еще одним указом Гульнара Козаева особождена от должности уполномоченного по правам ребенка при президенте. Козаева занимала должность детского омбудсмена с апреля 2016 года – с момента учреждения этой должности.
Ранее Бибилов уволил своего госсоветника Сослана Джусоева. Югоосетинские наблюдатели убеждены, что причина отставки – в сочувствии к семье Инала Джабиева.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
Гарибашвили: Грузия может начать производство военных дронов
В Грузии может быть начато производство военных донов, заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди».
С 2010 года в Грузии действует один военный завод – государственный военный научно-технический центр «Дельта». Производство объединяет шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и контролируется министерством обороны Грузии, – пишет «Новости-Грузия».
«Не использовать страну с таким потенциалом и Тбилисский авиационный завод, который находится под управлением «Дельта» – просто грех. Именно на этой базе и с помощью тех людей, которые там работают возможно начать производство дронов», – заявил Гарибашвили.
Глава Минобороны добавил, что грузинский авиазавод «был и остается одним из самых высокотехнологичных». При этом Гарибашвили указал, что конкуренция на рынке небольшая, поскольку сегодня летательные аппараты производят «всего около 20 стран мира».
Ранее Гарибашвили заявил, что в 2021 году министерство обороны Грузии планирует задействовать три новых оборонных предприятия вместе со странами-партнерами. Он также сказал, что в 2021 году Грузия планирует приобрести новые оперативно-тактические, разведывательные и боевые беспилотники.
- «Дельта» производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Уже несколько лет центр экспортирует свою продукцию за рубеж. На базе авиационного завода идет модернизация самолетов и вертолетов.
Двум арестованным в Абхазии россиянам грозит 15 лет тюрьмы. ВИДЕО
Двое жителей Ростова-на-Дону предстанут перед судом в Абхазии за распространение наркотиков в особо крупном размере, сообщили в МВД самопровозглашенной республики. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Гагрский районный суд.
Сообщается, что партию наркотического вещества «метадон» общим весом почти в 350 грамм (средней стоимостью на черном рынке до 14 млн. рублей) сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли в сентябре этого года. По информации МВД, обвиняемые распространяли наркотики путем тайных закладок, которые делали сразу в нескольких районах Абхазии.
«Сами россияне расположились в городе Новый Афон, где сняли номер в гостинице. По приезду в Абхазию они приобрели автомобиль, на котором и перемещались по республике», – сказано в сообщении.
В ведомстве указали, что один из обвиняемых «не только рассказал все детали преступного умысла их организованной группы, но и поделился со следствием всеми деталями совершенного преступления».
По версии следствия, один из россиян являлся организатором преступной группы, ему грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы; второй - исполнителем, наказание для него предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы.
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