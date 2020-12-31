Бибилов заявил, что кадровые перестановки во власти продолжатся

Кадровые перестановки в органах власти будут продолжены и в новом году, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на пресс-конференции в Цхинвали.

«Этот вопрос назрел давно и, наверное, нужно было принять эти решения раньше. Перестановки еще будут, команда президента будет пополняться профессионалами из кадрового резерва, которые ждут работы», – сказал он.

Отметим, что Бибилов освободил от занимаемых должностей госсоветника по экономическим вопросам Сослана Джуссоева, руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте Гульнару Козаеву. Как сообщало «Эхо Кавказа», Козаева – родная сестра супруги оппозиционного депутата Давида Санакоева, а с Гаглоевым у Бибилова в последнее время часто бывали конфликты.

Югоосетинский лидер на пресс-конференции заявил, что советник по экономическим вопросам за все его время работы подготовил лишь одно предложение, «связанное с биткоинами».

Про Гаглоева Бибилов сказал, что «вместо исполнения функциональных обязанностей руководителя аппарата правительства, он подставлял всю работу правительства».

Гульнаре Козаевой же, по словам Бибилова, «надо было учитывать равноправность всех многодетных семей без исключения».