Абхазская неделя: с оружием и без бюджета

Главные новости недели – принятие закона об оружии и блокировка закона о бюджете Абхазии на 2021 год. На последнем в 2020 году заседании сессии парламента депутаты решили, что оборот оружия надо узаконить и дать гражданам страны право на приобретение и ношение оружия с 27 лет. Проголосовали достаточно дружно, но с условием, что противники ношения «оружия» смогут внести в закон поправки, ограничивающие это право, до 1 марта, когда закон вступит в силу.

Что касается проекта закона о бюджете на 2021 год, то он не прошел второго чтения. Нареканий к проекту у депутатов было много, да и министр экономики Кристина Озган оценила финансовый план, над которым трудилось ее собственное ведомство, весьма пренебрежительно, назвав его «зарплатным». Это означает, что все средства налогоплательщиков уйдут на содержание возросшего чиновничьего аппарата. Парламентарии же ожидали, что в бюджете будут хотя бы предусмотрены средства на повышение пенсий, борьбу с COVID-19, выход из энергетического кризиса и так далее.

При формировании проекта бюджета на этот год использовался Индикативный план, который полностью копирует план на 2020 год, при этом доходы бюджета нынешнего года уменьшены. На это несоответствие обратила внимание своих коллег глава парламентского комитета по бюджету Натали Смыр, которая представляла проект бюджета. Основываясь на заключении Контрольной палаты, она указала на необоснованное занижение доходной части бюджета, на нарушение закона о бюджетном устройстве и отсутствие прогнозирования.

Однако камнем преткновения в финансовом плане на 2021 год стала не его полная несостоятельность, а обоснованное требование части депутатов внести в него средства на восстановление высоковольтной линии электропередач и установку дистанционных счетчиков. Актуальность этого требования объясняется просто – во время ремонта ИнгурГЭС высоковольтная линия электропередач будет отключена, а это значит, что ремонтировать ее надо, используя именно этот период – февраль-март 2021 года. Цена вопроса смешная – это не кредит в 2,5 млрд рублей на ремонт железной дороги, на который втайне от парламента правительство в том же составе, что и нынешнее, подписалось десять лет назад, загнав страну в неподъемные долги. Сегодня речь идет всего-то о 91 млн рублей, которые по силам абхазскому государству, и депутаты парламента даже указали, где взять эти деньги. Правительственная оборона была построена на том, что эти деньги надо брать из сторонних источников. Министр экономики предлагала не торпедировать вопрос, так как ведутся переговоры с Россией или, может быть, удастся включить этот проект в инвестпрограмму и так далее. Но депутаты настаивали на восстановлении ЛЭП за счет собственных средств, и, думаю, не случайно.

Итог печальный. Правительство не согласилось восстанавливать ЛЭП «Ачагуара» за собственные средства, а депутаты – не приняли бюджет. Пострадали интересы страны: непринятие бюджета само по себе не столь важно, когда он «зарплатный», и ничего не мешает выплачивать зарплату чиновникам по бюджету прошлого года. А вот решение о финансирование энергетики за собственные средства – вопрос принципиальный. И здесь, на мой взгляд, было бы логично выразить недоверие правительству, которое не желает восстанавливать энергосистему за собственные средства. Но, скорее всего, для принятия такого решения депутатам просто не хватило бы голосов. Решение об объявлении недоверия правительству принимается двумя третями голосов, а не простым большинством, которое требуется для принятия бюджета.

В свою очередь, бывший министр экономики и глава общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба на своей странице в ФБ назвал бюджет, представленный правительством, сырым и недоработанным, и отметил, что в кризисные времена нужен не зарплатный, а антикризисный бюджет, с четко расставленными приоритетами.

Тем временем Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию объявил на этой неделе о введении ограничений на использование интернета. Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете, которые позволяют добывать криптовалюту. Скептики утверждают, что данное распоряжение работает выборочно. Но надо признать, что в новогоднюю ночь отключений света в республики не было.

Напомню, что решение о запрете на данный вид деятельности (до 1 июня этого года) было введено правительством в связи с кризисом в энергетике.

И о пандемии. Численность людей, которым диагностирован коронавирус, на этой неделе подобралось к 9 тысячам, 117 летальных случаев. Среди заболевших на этой неделе – президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб. Высокопоставленные чиновники находятся на самоизоляции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия