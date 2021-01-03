Имнадзе: Вопрос о продлении ограничений на данном этапе не рассматривается

По заявлению заместителя руководителя Национального центра контроля над заболеваниями Грузии Пааты Имнадзе, продление в стране антикоронавирусных ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается.

По словам Имнадзе, пока эпидемиологи намерены выяснить, как повышенная мобильность в канун Нового года отразится на эпидемиологической ситуации.

«Вопрос о продлении ограничений на данном этапе не рассматривается. Пока все идет по плану, будем наблюдать за ситуацией, каковы будут итоги новогодней ночи к 10-12 января», - сказал Паата Имнадзе.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии действуют строгие ограничения:

запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;

запрет на работу междугороднего общественного транспорта;

запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;

запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;

запрещена работа спортзалов и бассейнов;

запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;

запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий;

запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;

запрет на передвижение с 21:00 до 05:00.

Власти Грузии пошли на уступки бизнесу, ослабив ограничения на неделю. По решению межведомственного координационного совета, с 24 декабря по 3 января в крупных городах страны разрешили возобновить работу ТЦ и большинство непродовольственных магазинов. При этом для них установили строгие правила. Так, например, установлен график работы торговых центров с 07:00 до 19:00, примерочные не работали, а потоки покупателей строго контролировались, из-за чего на входах в магазины нередко выстраивались очереди.