Инашвили: «Альянс патриотов», как политическая партия, не будет представлен в парламенте

Ирма Инашвили заявила, что «Альянс патриотов», как политическая партия, не будет представлен в парламенте Грузии.

Как пояснила лидер партии, в парламентский список партии вошли бизнесмены, не являющиеся членами партии, но оказавшие ей финансовую поддержку на парламентских выборах. Поэтому пока остается неизвестным, воспользуются ли бизнесмены принципом замещения и войдут ли в парламент, несмотря на бойкот. Инашвили отметила, что у партии нет никакого механизма воздействия на бизнесменов-спонсоров, которые входят в избирательный список партии.

«Я говорю «Грузинской мечте», что попадание в парламент четырех или трех бизнесменов, независимых бизнесменов, беспартийных бизнесменов не узаконит ваш фальсифицированный парламент», - сказала Инашвили.

Сегодня стало известно, что представитель «Альянса патриотов» бизнесмен Давид Зилпимиани принял решение войти в парламент.

Согласно информации ЦИК Грузии на 31 декабря, три представителя из парламентского списка «Альянса патриотов» - бизнесмены Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани не обращались в ЦИК с просьбой об исключении из избирательного списка. Что касается четвертого мандата, полученного партией, который достался Автандилу Энукидзе, он заявил, что не собирается отказываться от депутатского мандата и планирует войти в парламент.