В Грузии выявили 1612 новых случаев коронавируса, 28 человек скончались

Безопасность в здании Конгресса США, ранее захваченном радикальными сторонниками президента Трампа, восстановлена. Об этом сообщил парламентский пристав – примерно через четыре часа после захвата здания. По данным американской полиции, по меньшей мере 13 человек задержаны. Происходившее на Капитолийском холме полиция квалифицирует как мятеж (riot).

Группа сторонников президента США Дональда Трампа прорвалась в здание Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне, прорвав полицейское оцепление. Полиция Вашингтона призвала их покинуть здание и предупредила, что те, кто не подчинится приказу, будут арестованы. Телеканалы сообщили, что в здание вошли военные Нацгвардии. По информации очевидцев, силовики вывели людей из здания.

Настоящее Время вело прямую трансляцию из Вашингтона:

"То, что мы сегодня наблюдали, было незаконное поведение, которое будет наказано", – предупредили представители силовых структур Вашингтона. Они назвали происходящее riot (мятежом) и заявили о "насилии", которое было применено в отношении полиции.

В Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение. Губернатор штата Вирджиния, который находится рядом с Вашингтоном, сообщил, что отправил в столицу подкрепление.

Избранный президент Джо Байден выступил с заявлением в связи с событиями в Вашингтоне. Он сказал, что американской демократии "нанесен мощный удар", и назвал происходящее "хаосом" и "мятежом" (insurrection).

"Сцены хаоса на Капитолийском холме – это группа экстремистов! Они не представляют всю Америку! Это мятеж! Это должно прекратиться немедленно!" – заявил он.

Байден также призвал Трампа немедленно выступить по национальному телевидению и отозвать своих сторонников.

Президент США Дональд Трамп выложил в твиттере обращение к нации. Он призвал своих сторонников, захвативших здание Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне, "разойтись по домам". При этом он еще раз повторил, что выборы у него украли.

Американские медиа сообщают, что в здании Капитолия были слышны выстрелы: полиция предупреждает людей, чтобы те держались подальше от дверей и окон. Несколько членов Конгресса заперлись в своих кабинетах. Телеканал NBC сообщает, что один из сотрудников правоохранительных органов сделал несколько выстрелов. Телеканал PBS также сообщил, что один человек в здании получил огнестрельное ранение в грудь: позже выяснилось, что это женщина, сторонница Трампа. Позже она умерла в больнице. Washington Post также подтвердила, что один человек ранен.

Полиция заявила, что в Конгрессе было найдено как минимум одно самодельное взрывное устройство.

На кадрах видно, что протестующие кричат "США, США!", но при этом не совершают беспорядков и идут по зданию. Эти кадры были сняты в самом начале захвата:

Протестующие в зале заседаний:

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников в твиттере "вести себя мирно" и заверил их, что "полиция на стороне нашей страны":

Чуть позже Трамп написал еще один твит, призвав: "No violence!" ("Никакого насилия!").

"Помните, что это мы – партия закона. Уважайте закон и нашу полицию!" – призвал он.

Когда протестующие ворвались в здание, заседание Сената было прервано. И Сенат, и Палата представителей приостановили работу, вице-президента США Майка Пенса и работников Сената эвакуировали из здания Конгресса. Очевидцы внутри здания сообщали, что им выдали респираторы, что указывало на то, что в здание может быть пущен слезоточивый газ, а тем, кто не смог эвакуироваться, приказали запереться в своих кабинетах.

Конгресс в среду собрался, чтобы утвердить итоги голосования Коллегии выборщиков: она должна была подтвердить, что демократ Джо Байден победил на ноябрьских президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа. Трамп и значительная часть его сторонников эту победу не признали: в течение двух месяцев Трамп неоднократно заявлял, что президентские выборы были "сфальсифицированы", несмотря на то, что суды отвергли почти все иски кампании Трампа и его юристов.

За несколько часов до событий в Сенате в Вашингтоне прошел массовый митинг сторонников Трампа. Президент выступил на нем с речью и еще раз заявил, что не признает итогов выборов и своего поражения.