«Британский» штамм встретил Новый год в Грузии

В Грузии за последние сутки зафиксировали 2316 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель в новом году. Какие прогнозы делают эпидемиологи, когда стоит ожидать послабления ограничений и что известно о новом «британском» штамме коронавируса, добравшемся до Грузии?

Новый штамм был выявлен в результате изучения тысяч случаев инфицирования. Как говорят в Центре контроля над заболеваниями, человек, у которого он подтвердился, не выезжал за пределы страны, но контактировал с лицом, приехавшим из-за границы.

«Когда были опубликованы данные о том, что в Великобритании появился такой штамм, и научные идеи о том, чем это могло быть, мы изучили все положительные случаи в Грузии, которые были во всех лабораториях, для того, чтобы найти возможные положительные «британские» случаи», – заявил сегодня замглавы центра Паата Имнадзе.

По его словам, подозрения на новый штамм вызвали три случая, но подтвердился лишь один. Все лица, контактировавшие с этим человеком, уже прошли карантин. Имнадзе говорит, что согласно тем данным, которыми в настоящее время располагают британские ученые, клиническое течение заболевания в случае с новым штаммом такое же, как и с ранее известным.

Комментируя предположение, что новый штамм может распространяться быстрее среди людей молодого возраста, замминистра здравоохранения Тамар Габуния сказала:

«Было лишь высказано предположение, которое еще не доказано. Единственное, что известно – это, что скорость его распространения может быть выше, чем в случае с первой версией коронавируса».

В первые дни января количество новых случаев инфицирования не превышало тысячи – это связано с количеством тестирований, проводимых в сутки. Они проводились с меньшей интенсивностью, чем обычно. А за последние сутки показатель вырос – было проведено более 14 тысяч тестов, из которых 2316 оказались положительными.

Развитие эпидемиологической ситуации во многом зависит от того, как прошли новогодние праздники, говорят эпидемиологи. Впереди еще праздник Рождества, который Православная церковь отмечает в ночь с 6 на 7 января. В Минздраве заявляют, что несколько недель назад был запущен проект тестирования религиозных служителей для своевременного выявления инфицирования среди этой группы.

Как заявили сегодня в патриархии, в этом году традиционное рождественское шествие Алило пройдет в измененном формате. Шествие, как таковое, не состоится, священнослужители объедут город на машинах и окропят улицы святой водой.

«На Рождество, как вы знаете, ночью 6 января будут, как и анонсировалось, сняты ограничения. С праздником Рождества связаны многолюдность в храмах и хождение по гостям. Это все несет риски. Мы еще раз хотим призвать население не забывать о средствах защиты, и воздержаться от похода в гости», – заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Согласно плану властей, в середине января должен начаться своего рода переходный период, за которым в конце месяца должно последовать снятие ограничений. В частности, с 16-го должен быть запущен общественный транспорт, а к работе должны вернуться торговые объекты и рынки (поначалу работать они будут пять дней в неделю). Впрочем, в Минздраве не исключают, что план может быть пересмотрен.

«Если мы достигнем вновь критического количества (случаев), появится риск перегрузки системы здравоохранения, который может нанести очередной серьезный удар. Разумеется, совет, как и раньше, еще раз обсудит те механизмы, которые должны быть использованы после 16-го. Следующие две недели мы будем наблюдать за развитием эпидемиологической ситуации», – сказала замминистра.

В настоящее время количество активных случаев – 6 620. Из них 4 012 человек лечатся в больницах. За последние сутки скончались 18 пациентов, выздоровели 382.