Абхазия: лакмусовые бумажки 2020-го

Нынче жанр традиционных новогодних подведений итогов, наверное, особенно популярен, поскольку и минувший год был особенный, потрясший жизнь на всей планете коронавирусной пандемией. Последняя, кстати, продолжает бушевать и добралась недавно даже до Антарктиды, где заболели участники чилийской научной станции.

В абхазском сегменте соцсетей мне запомнилось два попавшихся на глаза статуса, выложенных за несколько часов до новогоднего боя часов. Так, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове написал про 2020 год: «Его долго будут помнить, как печальное время, когда более 1,5 миллиона человек во всем мире умерли во время пандемии… Пусть в 2021-м все будет хорошо! Пускай наша жизнь наполнится благополучием!».

А абхазский общественно-политический деятель, возглавлявший разные госструктуры, а в прошлом году, насколько слышал, одним из первых в Абхазии переболевший коронавирусом, Вахтанг Пипия высказался так: «2020-й был очень непростым не только для меня, но и для многих из нас. Были даже моменты, когда опускались руки, и моего оптимизма не хватало... Есть, конечно, и плюсы. Этот год показал, кто чего стоит. Отфильтровал иллюзии и показал истинное лицо многих людей. Возможно, нам всем нужна была такая встряска, чтобы начать ценить себя, свое здоровье, тех, кто рядом несмотря ни на что, и принимает нас такими, какие мы есть».

А для меня 2020-й, помимо прочего, стал годом череды «лакмусовых бумажек», позволивших узнать много нового и зачастую неожиданного про знакомых и не знакомых лично людей. И первой в этом ряду как хронологически, так и по значению стоит, конечно, такой индикатор, как отношение к пандемии COVID-19. Неверующих в нее во всем мире прозвали «ковид-идиотами», но затем, чтобы не звучало так грубо, стали называть, в основном, ковид-диссидентами. Появились среди них и оголтелые фанатики, вроде того, чей пост с сохранением орфографии приводился в апреле на «Эхе Кавказа»: «Сколько должно пройти время, чтоб понимали «нет никакого ВИРУСА»… слепые все что ли… откройте глаза».

В Абхазии у ковид-неверующих, которые принципиально не доверяют «зомбоящику», была дополнительная «доказательная база», которая основывалась на том, что во время первой волны пандемии в республике были только считанные единицы выявленных больных. Пытавшиеся их вразумить в соцсетях писали примерно так: «Не желаю, конечно, вам и вашим близким заболеть, но что вы скажете, если пандемия затронет и вас?». Безусловно, когда во второй половине лета, осенью и зимой на Абхазию нахлынула вторая волна пандемии, оказавшаяся у нас гораздо более грозной и опасной, чем первая, ковид-неверующие в интерне-сообществе, раньше так стремившиеся «открыть глаза» народу, бесследно исчезли. Но публично признать свою прежнюю неправоту нашли в себе мужество лишь единицы.

Сейчас весьма интересно оглянуться на то, как освещали ситуацию с пандемией СМИ минувшей весной. 30 марта на «Эхе Кавказа» была публикация из Абхазии под таким заголовком «Нам бы только месяц простоять и до лета продержаться…». Да, очень многие в мире верили тогда, что коронавирус исчезнет с повышением температуры воздуха. А он только немного отступил, чтобы затем ринуться в новое наступление на человечество… А когда это произошло, и в Абхазии, и в Грузии, далее везде появились недоумевающие: как это так – когда у нас было мизерное количество заболевших, вводились драконовские карантинные меры, а осенью нет ничего подобного? Ну, как им объяснить, что правительства самых разных стран, как и их население, столкнулись в начале минувшего года с неведомым ранее явлением, которое можно назвать инфопандемией. Отсюда и страх, пережитый многими, и стресс от самоизоляции, и ограничительные меры, часть из которых впоследствии показалась кому-то чрезмерными…

Зато на этом фоне сразу выделился президент Белоруссии Александр Лукашенко с его облетевшем многие мировые СМИ интервью с журналисткой на хоккейной площадке, когда он позировал на телекамеру с клюшкой в руках: «Здесь нет вирусов никаких! Вот ты заметила, что они летают?».

Наплевательское отношение Лукашенко к угрозе пандемии и здоровью сограждан стало, кстати, одним из составляющих протестных настроений в стране, которые привели к многотысячным манифестациям тех, кто не поверил, будто он и впрямь набрал 80 процентов голосов на президентских выборах 9 августа. И тут не могу не сказать о еще одной лакмусовой бумажке, которой стал политический кризис в Белоруссии для многих моих знакомых, включая и жителей Абхазии. Мнения тут резко разделились. Для многих «последний диктатор Европы» давно уже стал олицетворением всего темного, низкого, примитивного в человеке. Но я недоумевал, когда появились высказывания абхазских интернет-пользователей в поддержку «Батьки». Первой была мысль об их кругозоре: видно, не следили они за его высказываниями последних почти тридцати лет, в которых столько убожества, противоречивости с прежними высказываниями, хамства, а порой и просто малограмотности! Но потом подумалось, что главное, наверное, все же в другом – в том, что это люди баррикадного склада мышления. Поскольку Лукашенко – как бы союзник нашего стратегического партнера России, то «мы и должны его поддержать». Ну, а то, что это такой «союзник», который многократно менял вектор поведения, не говоря уже об отказе из торгашеских соображений признать независимость Абхазии и Южной Осетии, – это, на их взгляд, мелочи, которыми следует пренебречь. При этом они явно не понимают разницы между Белоруссией и Украиной, того, что в первой общество культурно и ментально так или иначе будет тяготеть к России.

Что касается популярности Лукашенко среди значительной части российского общества, то запомнилась такая характеристика его одним из интернет-авторов: «Очень эффективный демагог левоконсервативного толка. На россиян, травмированных беспорядочным переходом к дикому рынку, а это практически все наше старшее поколение, его демагогия очень влияет».

Попутно вспоминается еще одни эпизод минувшего года – та травля, которую устроили весной российские неосталинисты в СМИ и блогосфере создателям телесериала «Зулейха открывает глаза» и особенно исполнительнице главной роли Чулпан Хаматовой. То, что неосталинистов в современной РФ великое множество, ни для кого не секрет, но все же могло показаться странным: в этой стране выходило и выходит немало фильмов про сталинские репрессии, порой и пожестче были, но почему-то именно этот вызвал такое массовое бешеное оплевывание. Возможно, дело просто в эффекте снежного кома, когда разрастающаяся травля вовлекает в себя все новых участников, вплоть до писателя Захара Прилепина.

Когда в конце сентября грянула 44-дневная карабахская война, подавляющее большинство в абхазском обществе поддержало армянскую сторону. Когда же некоторые в нем стали, в силу каких-то своих представлений, высказываться в поддержку Баку и его союзника Анкары, удивило не это (в конце концов, у каждого есть право на выражение своей точки зрения), а то, как яростно они стали это делать, совершенно не желая вникать в то, в силу каких геополитических и иных обстоятельств большинство их сограждан придерживаются иного взгляда. А это ведь тоже индикатор мышления.

В то же время, хотите верьте, хотите нет, но когда в ту пору на российских телевизионных ток-шоу, где привыкли играть в одни ворота («конечно, во всем виновата Америка» и так далее) возникла полемика между проводниками интересов Еревана и Баку, их стало интереснее смотреть, ибо не все уже было так предсказуемо. Но просто «убил» появившийся там в какой-то момент тренд: «Ага, смотрите: в Белоруссии – заваруха, в Киргизии – тоже, на Кавказе – пожар новой войны, в Молдавии хотят переизбрать пророссийского президента… И это все по периметру наших границ, снова кто-то что-то против России замышляет!». Я не утрирую, так и было, и почти хором. Ну, никак не могли эти аналитики сообразить элементарное: что у каждой из постсоветских стран – своя судьба, что во многих неспокойно, что выборы в них порой бывает близко отстоят по времени друг от друга, а заварушки случаются и в странах далеко от России.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия