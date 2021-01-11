Трюкач из стеклянного дворца

Первый вопрос, возникший после того, как ЭТО случилось – «Зачем это ему надо, что еще он задумал?».

Возможно, мы все неправы, и время от времени люди совершают правильные поступки, без каких-либо далеко идущих замыслов, и что иногда репутация незаслуженно идет поперед личности… Но здесь, сейчас, в настоящее время, как говорится, не отходя от кассы, почти никто не верит в то, что ОН сделал это искренне, честно, и без задней мысли.

Возможно, это мы с вами такие испорченные, и упрямо не верим, что Бидзина Иванишвили мог уйти из политики добровольно, до конца, бесхитростно и без задней мысли.

Но – репутация, она ведь не просто так приходит, и не падает с небес. Если вас считают мошенником, то имеет смысл спросить себя, почему? Возможно окружающие неправы, а вы на самом деле ангел воплоти, но поинтересоваться все же стоит.

Никто не верит в то, что Бидзина Иванишвили по-настоящему ушел из политики, по той простой причине, что за 8 лет его безраздельного правления, мы все сделали единственно возможный вывод – не верь глазам своим. Все на самом деле не так, как выглядит.

Все, что вам рассказывают – об экономическом росте, о сокращении тарифов, о снижении преступности, о росте числа занятости – все это – просто мошенничество и игра цифрами.

Классический пример – это официальное сокращение безработицы не путем увеличения рабочих мест, а сокращением числа экономических активных граждан. То есть реально безработных меньше не стало – просто точка отсчета другая, более выгодная для власти.

Это не вранье, в прямом смысле слова – цифры формально правильные, но только это тот случай, когда с виду вроде бы все правильно, а по сути – филькина грамота.

И вот так – все, что связано с «Грузинской мечтой» – сплошное надувательство, когда все на самом деле не так, как выглядит со стороны.

То же самое и с политической активностью Бидзины Иванишвили. Еще в 2011 году он заявил, что после прихода к власти через год уйдет в отставку, но никто ему не поверил. До последнего дня, то есть до января 2014 года, когда он действительно покинул пост премьер-министра, никто не верил, что он это сделает – ага, щас, держи карман шире. Мы многих видели, которые приходили к власти, но чтобы добровольно уходили – такого почти не случалось.

Все были правы по-своему. В частности, скептики, которые не верили в то, что он уйдет. На самом деле, как в случае со статистикой безработицы, в одни и те же слова разные люди вкладывают совершенно разный смысл.

«Я уйду в отставку» – мы понимали по-своему, а он – по-своему.

В нашем понимании – ушел в отставку – это все, ты уходишь на пенсию, читаешь лекции в университете, пишешь мемуары, ездишь по заграницам.

В понимании Бидзины-2014 – «ухожу в отставку» означало нечто совершенно иное – «Перестаю заниматься повседневной рутиной, ни за что не отвечаю, но контролирую всех, и окончательные решения по важнейшим вопросам принимаю сам». Ну да, а вы что подумали? Наивные…

В общем, чувака неправильно поняли. Нет пророка в своем отечестве.

Первая попытка дистанционного управления массой под названием «Грузинская мечта» с треском провалилась. Подобранная им по принципу личной преданности обслуга насмерть перегрызлась друг с другом, и ей не осталось ничего иного, кроме как бить челом – «Отец родной, кормилец, вернись, а не то мы тут окончательно друг друга поубиваем».

Попытка Иванишвили внести порядок и целенаправленность в деятельность правящей партии, как и следовало ожидать, закончилась ничем.

Еще в 90-е годы его многочисленные почитатели в Грузии рассказывали легенды о том, как «если кто-то из его окружения проворовался, он сразу его прогоняет». В каком-то смысле так оно и было, но только было и продолжение – убрав с поста одного мошенника, он немедленно назначал на его пост другого – точно такого же. Так обычно и бывает, когда личная преданность становится главной и единственной благодетелью, а человек с 6 млрд. долларами совершенно не разбирается в людях.

Мог ли он уйти по-настоящему? Верится в это с трудом – по идее, он лучше нас с вами знает, что за сброд собрал вокруг себя. Слишком он с ними повязан, и слишком высок риск того, что в случае, если он и в самом деле, по-настоящему уйдет, «Воровская мечта» обвалится через год, и тогда за ним в стеклянный дворец придут парни в черных плащах и с маузерами в руках.

Но – полностью отрицать такую возможность я бы не стал.

На сегодняшний день нет никаких рациональных причин его ухода из политики – как бы ни пыжились оппозиционеры, они для него никакой опасности не представляют. Оставаясь у власти в Грузии, он ничем не рискует – местное народонаселение спит беспробудным сном, Западу наплевать, в общем, как говорится, все в шоколаде.

Ну, правда, такие шоколады в конечном итоге заканчиваются вертолетной площадкой и вопросом «Успеет добежать или нет?», но в любом случае, будет это ох как нескоро, и бояться ему ровным счетом нечего.

Но есть и другой фактор. Несмотря на то, что Иванишвили время от времени выглядит как бесчувственный пень, на самом деле – он довольно эмоциональный человек, часто в различных телеинтервью говорит о своих личных переживаниях, о том, что «он очень страдал, когда прочитал доклад МВФ об уровне бедности в стране».

Он не всегда действует логично, и об этом свидетельствуют его кадровые назначения. Никому кроме него, не пришла бы в голову чрезвычайно экстравагантная мысль выдвинуть на пост мэра Тбилиси Давида Нармания, а президентом – Саломе Зурабишвили.

Можно говорить о выгоде и о рационализме, а можно просто допустить человеческий фактор – он устал, ему надоело постоянно нянчить дураков, которых он сам же приводит к власти. Он вполне мог в сердцах сказать – «Идите вы все к черту, разбирайтесь тут без меня».

Вероятность этого невелика, но отрицать ее никак нельзя. Бидзина Иванишвили два раза прикрыл собственный телевизионный «9-й канал». Не потому, что ему не нужно было телевидение, и не потому, что денег пожалел, а потому, что они его достали…

Повторю еще раз – мое личное мнение – что это очередной трюк, и на самом деле никуда он с подводной лодки уходить не собирается. Но и исключать ничего нельзя в ситуации, когда имеешь дело с таким, совершенно непредсказуемой персоной и великим трюкачом Бидзиной Иванишвили.

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