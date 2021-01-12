Саакашвили уверен, что уход Иванишвили из политики связан с Трампом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что решение Бидзины Иванишвили уйти из политики связано с Америкой, в том числе, с проигравшим на выборах президентом Дональдом Трампом.

Как пишет «Новости-Грузия», об этом Саакашвили заявил грузинской телекомпании «Пирвели».

«Я точно знаю, что он [Иванишвили] пообещал американцам и всем, что, если хотите, то временно уеду во Францию или приеду в Америку и буду временно там. Потому что все знают, что он финансировал кампанию Трампа через разные группы лоббистов и теперь из-за этого факта он очень напуган. Также он напуган теми очень тяжелыми цифрами, которые они [“Грузинская мечта»] получают в еженедельных опросах [общественного мнения]. Он знает, что в Грузии у него земля горит под ногами», – сказал Саакашвили.

По его информации, несколько месяцев назад у Иванишвили был американский посол. На встрече, по словам Саакашвили, было выдвинуто условие: «Иванишвили должен отойти от политики». Саакашвили подчеркнул, что в тот период «Америка установила санкции молдавскому олигарху Плахотнюку».

«Поэтому Иванишвили пообещал это американцам, так как часть его активов находится в США, и он опасается, чтобы с ним не поступили, как с Плахотнюком, которому заморозили активы. Это обещание он дал где-то, как я понимаю, в сентябре или в августе, и я точно знаю, что так и было», – сказал Саакашвили.