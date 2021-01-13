Глава абхазского МЧС: Россия в любой момент могла оказать помощь в тушении пожаров

Глава МЧС самопровозглашенной республики Абхазия Лев Квициния на пресс-конференции в Сухуми рассказал, почему для тушения пожаров не прибегли к помощи России.

«Ни одна авиация не может потушить такого рода пожар полностью. При поливе пожара сверху, в любом случае остаются незаметными маленькие очаги возгорания, и огонь может снова распространиться. Авиация обычно вызывается как дополнительная поддержка», – сказал он.

По словам Льва Квициния, ведомство было на связи с коллегами из России, и помощь могла прибыть, как только абхазская сторона её запросила бы.

Замглавы ведомства Нугзар Эмурхба сказал, что в 2019 году была другая ситуация.

«В 2019 году технику к очагам возгорания невозможно было перебросать, и было принято решение обратиться за помощью к РФ, после чего к нам отправили и вертолёт, и самолет для тушения пожаров. В недавних пожарах привлекать авиацию не было необходимости», – отметил Эмурхба.

По информации МЧС, с 7 декабря 2020 года по 10 января 2021-го у пожарных расчетов было 68 выездов.

«По нашим данным, общая площадь, охваченная огнём, была свыше трех тысяч гектаров. Особо сложная ситуация была в Галском районе. К сожалению, там полностью сгорели два дома. Трудность заключалась в том, что погодные условия были очень жесткими для тушения пожаров, был сильный ветер, из-за чего пошел неуправляемый верховой огонь. Но, тем не менее, пожарные, жители и районная администрация сделали все чтобы урегулировать ситуацию», – сказал Лев Квициния.

По его словам, ситуация в Гагрском районе тоже была непростой: «Там пожары и возгорания начались одновременно в нескольких местах, и подъехать к очагам пожарам было очень сложно. Нам пришлось ждать, пока огонь спустится. Был принято решение привлечь дополнительную технику и подразделения. В итоге мы смогли удержать пожар».

Квициния отметил, что без проливных дождей с такими пожарами практически невозможно справиться. «Мы точно знали, что погода изменится в нашу пользу», – добавил он.