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Разрушительные последствия пандемии и рост политической напряженности – Грузия в докладе HRW
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) считает основными проблемами Грузии отсутствие подотчетности правоохранителей, дискриминацию ЛГБТ-сообщества, угрозы свободе СМИ и нарушения трудовых прав. Об этом говорится в ежегодном докладе HRW, где оценивается ситуация в более чем 90 странах мира.
Как пишет «Новости-Грузия», HRW уделяет особое внимание парламентским выборам, прошедшим осенью 2020 года. Авторы доклада указывают, что за ними последовал серьезный рост политической напряженности.
«На фоне обвинений в фальсификации выборов правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство в парламенте. Ответом оппозиции стал бойкот парламента нового созыва», — сказано в отчете.
HRW также рассказывает о протестах, начавшихся в стране после выборов. При этом указывается, что 8 ноября полиция без предупреждения использовала водометы против десятков человек, собравшихся у здания ЦИК Грузии, чтобы опротестовать нарушения на выборах.
По оценке HRW, влияние пандемии коронавируса на экономику Грузии было «разрушительным». Во втором квартале 2020 года ВВП страны снизился примерно на 16%, что вызвало «серьезный рост безработицы и бедности».
Авторы доклада также напоминают, что в Грузии ввели общенациональный локдаун практически сразу после того, как в феврале в стране был зафиксирован первый случай коронавируса.
Правозащитники указывают, что тогда в Грузии ввели чрезвычайное положение и комендантский час, закрыли границы и аэропорты, ограничили передвижение внутри страны и закрыли все школы, что коснулось примерно 600 тысяч детей.
HRW указывает, что в 2020 году из Грузии неоднократно поступали сообщения о фактах ограничения свободы и политическом давлении на СМИ.
Правозащитники рассказывают о скандале и череде увольнений сотрудников Аджарского телевидения, которые последовали за сменой руководства. Авторы доклада указывают, что в правящей партии «открыто выражали недовольство редакционной политикой» предыдущего менеджмента телерадиовещания.
Другой факт, на который обращают внимание в организации, связан с делом о саботаже, в рамках которого Служба Госбезопасности (СГБ) Грузии проверяла сюжет оппозиционного телеканала «Мтавари». В репортаже говорилось о том, что власти фальсифицируют данные по COVID-19
«Местные правозащитные группы расценили начало расследование как опасный прецедент вмешательства в свободу слова», — сказано в докладе.
В HRW также указывают, что власти Грузии «придерживаются суровых законов о наркотиках». Под уголовное преследование люди попадают за простое хранение наркотиков для личного пользования или употребление (кроме марихуаны).
Другие новости дня
В Грузии выявили 1357 новых случаев коронавируса, 21 человек скончался
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 1357 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.
Данные получены на основании проведения 15 891 теста. Эта цифра почти на 4 тысячи меньше количества тестов, проведенных накануне.
Общее число заболевших в стране увеличилось до 244 612, – пишет «Новости-Грузия».
Более 40% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 561. В Имеретии выявили 196 фактов, в Самегрело и Земо-Сванети – 131, в Аджарии – 112, в Квемо Картли – 69, в Шида Картли – 11, в Кахетии – 84.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 8. В Гурии зафиксировано 18 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 41, в Самцхе-Джавахети – 26.
От ковида умер еще 21 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 867.
Выздоровели 748 человек, их общее число выросло до 228 359.
В настоящее время в стране 13 360 активных случаев COVID-19. Из них 3 780 пациентов (более 28%) проходят лечение в больницах, 8 942 (почти 67%) – на дому, а 638 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 808. К аппаратам ИВЛ подключены 240 человек.
В карантинных пространствах размещены 469 граждан. 23 545 человек остаются в режиме самоизоляции.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
Трамп опубликовал видеообращение, в котором осудил насилие и не упомянул импичмент
Действующий президент США Дональд Трамп в среду вечером опубликовал свое видеообращение, в котором осудил насилие и не стал упоминать импичмент, объявленный ему Палатой представителей. Заявление появилось в Twitter и Youtube Белого дома около 18:00 по местному времени, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписывала статьи импичмента, одобренные большинством голосов законодателей, передает Голос Америки.
В своем выступлении Трамп заострил внимание на насилии, которое произошло в стенах Капитолия 6 января и в конечном итоге привело к тому, что Палата представителей объявила президенту импичмент с формулировкой "за подстрекательство к насилию".
"Я хочу предельной ясности: я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы увидели на прошлой неделе. В нашей стране <...> нет места насилию и вандализму", – заявил Трамп, добавив, что люди, громившие на прошлой неделе Капитолий, не являются его "истинными сторонниками".
В пятиминутном заявлении Трамп ни разу не упомянул решение Палаты представителей объявить ему импичмент. Он также не стал брать на себя ответственность за штурм Белого дома, который, как считается, совершили его сторонники.
Источники телеканала ABC News рассказали, что президент следил за заседанием Палаты представителей по телевизору и разозлился, когда узнал, что десять представителей Республиканской партии проголосовали за импичмент.
Настоящее Время вело трансляцию происходящего в Палате представителей:
После объявления решения Палаты представителей дискуссия об импичменте Трампа продолжится в Сенате, который тоже должен проголосовать по этому вопросу. Импичмент состоится, если его поддержат не менее двух третей членов Сената.
Если Трампу будет объявлен импичмент, его полномочия должны быть переданы вице-президенту Майку Пенсу. Однако на практике этого, скорее всего, не произойдет, так как 20 января должна состояться инаугурация избранного президента США Джо Байдена.
Но принципиальное значение импичмента Трампа состоит в том, что в этом случае он не сможет больше баллотироваться на пост президента. Трампу уже пытались объявить импичмент в 2019 году (Палата представителей проголосовала "за"), но решение не прошло через Сенат.
Вопрос об импичменте главы государства во второй раз был поднят после того, как сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Капитолия, где собрались члены Конгресса, чтобы формально утвердить итоги выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден.
Трамп отказался признать победу кандидата от Демократической партии Байдена в президентских выборах США, состоявшихся 3 ноября. Трамп неоднократно заявлял о масштабном мошенничестве, не предоставляя каких-либо доказательств. Команда юристов Трампа и его сторонники подали около 60 судебных исков, требуя пересчитать голоса в нескольких штатах, но почти все они были отклонены федеральными или судами отдельных штатов. Два иска отклонил Верховный суд. Представители избирательной комиссии и Министерства юстиции заявили, что слова Трампа не имеют под собой почвы.
На митинге в Вашингтоне 6 января Трамп вновь заявил, что "выборы были украдены". После его выступления несколько сотен сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия во время совместного заседания обеих палат Конгресса, на котором должны были утвердить итоги выборов. Законодателей в срочном порядке эвакуировали из здания. Во время штурма Капитолия погибла одна сторонница Трампа, всего сообщалось о пятерых погибших 6 января, один из них – полицейский. Спустя несколько часов после захвата здания Конгресс окончательно подтвердил победу Байдена на президентских выборах США. Его инаугурация состоится 20 января.
Патриархия Грузии выразила протест Москве из-за рождественской службы в Цхинвали
Председатель Отдела внешних связей Патриархии Грузии митрополит Зугдидский и Цаишский Герасиме (Шарашенидзе) направил письмо председателю Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии митрополиту Волоколамскому Илариону и архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду.
В письме говорится о том, что священник русской церкви во Владикавказе и Алании Сергий (Кокоев) в Рождество Христово совершил службу в Свято-Троицком соборе Цхинвали. В Тбилиси говорят, что это недопустимо, – пишет Первый канал Грузии.
«Русская православная церковь, как и другие поместные православные церкви, всегда признавала и признает юрисдикцию Грузинской церкви как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе.
Согласно церковному канону, недопустимо, чтобы какое-либо религиозное служение было совершено духовенством других православных церквей без разрешения Грузинской Православной Церкви и без нашего согласия, и подобные проступки наносят ущерб отношениям между нашими церквями.
Мы надеемся, что вы изучите вышеупомянутый вопрос, примете строгие меры в отношении этого представителя духовенства, совершившего этот противоправный акт, и подобный факт больше не повторится», – говорится в письме грузинского митрополита.
По информации югоосетинского агентства «Рес», в Рождественском богослужении в Цхинвали принял участие президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, а богослужение совершил отец Сергий (Кокоев). «В завершение Божественной литургии отец Сергий зачитал поздравительный адрес Архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида», – говорилось в сообщении.
В Грузии сегодня отмечают День государственного флага
День государственного флага отмечают сегодня в Грузии. Как пишет «Новости-Грузия», от проведения официальных мероприятий по случаю праздника в этом году отказались из-за пандемии коронавируса.
При этом не нарушаются традиция вывешивания государственных флагов. В частности, сегодня флаги вывесят на балконах исторического здания на площади Свободы в центре Тбилиси, где находится столичный сакребуло (горсовет).
В разных городах Грузии также пройдут автомобильные шествия с флагами.
«Мы всегда призываем население вывешивать флаги на зданиях и на балконах своих домов. Каждый должен относиться к флагу с достоинством и уважением», – сказал журналистам замглавы государственного совета по геральдике при парламенте Грузии Мамука Гонгадзе.
Флаг Грузии представляет собой композицию из пяти красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Наряду с гербом и гимном, это один из главных официальных символов Грузии.
Парламент Грузии утвердил закон «О государственном флаге Грузии» 14 января 2004 года, после «революции роз». В тот же день бело-красный флаг был поднят над зданием парламента и сменил старый символ – флаг первой Грузинской республики кизилового цвета с черной и белой полосами.
С XII века различные источники в основном сообщали о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках кафедрального собора Светицховели во Мцхета (около XII века) изображен корабль с красными флагами и золотыми крестами.
Изображение грузинского флага – белого полотнища с красными крестами, встречается на итальянских и испанских картах XIV века.
В 2003 году красно-белый флаг с болнисскими крестами стал партийным флагом политической оппозиции — партии «Единое национальное движение», выступавшей против президента Эдуарда Шеварднадзе. Лидером партии был бывший министр юстиции Михаил Саакашвили, ставший впоследствии третьим президентом Грузии.
После «революции роз», которая произошла 23 ноября 2003 года, министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили от имени нового руководства страны предложил парламенту утвердить белый флаг с красными крестами в качестве главного государственного символа.
Amnesty International осудила применение кассетных бомб в Карабахе
Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) осудила применение Азербайджаном и Арменией неприцельного оружия в недавнем конфликте в Нагорном Карабахе, в результате которого погибли десятки мирных жителей.
"Множественность таких ударов по гражданским объектам показывает, что они были не случайными, а, наоборот, могли являть собой составную часть стратегии давления и запугивания противной стороны. Власти обеих стран не могут предъявить убедительных доказательств, что они не были осведомлены об ударах по гражданским жилым районам с использованием заведомо неточного и/или неизбирательного по своей сути оружия", -говорится в опубликованном 14 января докладе Amnesty International.
Правозащитники задокументировали 17 случаев применения Азербайджаном и Арменией кассетных боеприпасов и взрывчатки с большой зоной поражения вдали от линии фронта, в районах, где очевидно, не было никаких военных целей. В документе отмечается, что в результате этих ударов за полтора месяца вооруженного конфликта погибли не менее 146 мирных жителей, в том числе дети и старики.
Amnesty International призывает Баку и Ереван честно расследовать все случаи ударов по мирному населению и при наличии серьезных улик отдать виновных под суд и предоставить компенсацию жертвам.
Правозащитники также призывают Азербайджан и Армению отказаться от кассетных боеприпасов.
Иран создает топливо, используемое в ядерном оружии
Иран начал научно-исследовательские работы по разработке модернизированного типа топлива для исследовательского реактора Тегерана. Об этом посол Исламской Республики Казем Гарибабади написал в Twitter, передает Reuters.
Процедура проводится в три этапа, и на первом из них "металлический уран производится с использованием природного урана", пояснил он. По его словам, Тегеран уведомил о своих шагах Международное агентство по атомной энергии, инспекторы которого три дня назад посетили завод по производству топливных пластин.
Металлический уран может быть использован при создании ядерного оружия, уточняет агентство.
Развернутая Тегераном деятельность прямо противоречит сделке 2015 года, которая запрещает иранцам "научно-исследовательские работы в области плутония и урановой металлургии". Для их проведения Ирану надо получить одобрение остальные участников соглашения.
Неделей ранее власти Ирана заявили, что на подземном ядерном объекте в Фордо было возобновлено обогащение урана до 20 процентов. Это в пять раз превышает показатель, установленный международной сделкой. Решение иранских властей сделано на фоне дальнейшего обострения отношений с Вашингтоном, который в 2018 году вышел из сделки и ввел против Ирана односторонние санкции. Избранный президент США Джо Байден заявлял, что выступает за возобновление участия Соединённых Штатов в ядерном соглашении при условии соблюдения его Ираном.
Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск
Федеральная служба исполнения наказаний объявила в розыск оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает издание Mash. Оно опубликовало имеющуюся в распоряжении редакции копию постановления ведомства от 29 декабря. В документе говорится, что оппозиционер уклонялся от контроля как условно осуждённый.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией был приговорён в декабре 2014 года к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве. Сам он не признал себя виновным, называя преследование политически мотивированным. Европейский суд по правам человека постановил, что при рассмотрении дела было нарушено право политика на справедливое судебное разбирательство.
30 декабря у оппозиционера истекал испытательный срок по приговору. 28 декабря ФСИН потребовала от него явиться в службу для регистрации, в январе ведомство потребовало от суда в Москве заменить условный приговор на реальный срок. Если суд согласится с ходатайством, Навальному грозит лишение свободы на все 3,5 года, к которым он был приговорён в 2014 году.
В постановлении о розыске утверждается, что ФСИН ищет Навального с конца ноября. Политик в это время проходил в Германии реабилитацию после отравления. Во ФСИН заявляли, что считают его здоровым, так как о его лечении после отравления боевым отравляющим веществом “Новичок” написал медицинский журнал Lancet.
При этом российские власти не признают, что Навального могли отравить в России. Расследование покушения правоохранительными органами не проводится. Навальный обвинил в заказе преступления президента России Владимира Путина. Тот заявил, что если бы политика хотели отравить российские власти — его бы отравили.
13 января основатель ФБК заявил, что 17 числа вернётся в Россию рейсом из Бранденбурга. В Москве против него возбуждены два уголовных дела. Объявление в розыск в частности означает, что по прилёте он должен быть задержан.
Дональд Трамп стал первым президентом США, которому объявили импичмент дважды
Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу за подстрекательство толпы своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе. Ему предъявили одну статью импичмента - о призыве к мятежу.
За объявление импичмента проголосовали 222 демократа и 10 членов Республиканской партии. Против выступил 201 республиканец. Таким образом, Дональд Трамп стал первым американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.
Впервые импичмент был объявлен 18 декабря 2019 года, когда Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу по статье «превышение полномочий» за просьбу к украинской власти расследовать деятельность семьи Джо Байдена, ныне избранного президента США.
Окончательное решение по вопросу об отстранении президента от власти принимает Сенат. При этом за отстранение должны проголосовать 2/3 членов палаты, поровну разделённой между Республиканской и Демократической партиями.
Уже известно, что Сенат не возьмется за рассмотрение дела об импичменте к дате президентской инаугурации Джо Байдена, которая пройдет 20 января. Сенаторы находятся в отпуске до 19 января, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл отказался созывать экстренное заседание палаты.
Даже если Сенат проголосует за увольнение Трампа после инаугурации Байдена, вопрос о возможности отстранения президента после завершения его полномочий является дискуссионным и, вероятно, будет рассматриваться Верховным судом США. При этом председатель суда должен будет председательствовать и на процедуре импичмента в Сенате.
Вице-президент США Майк Пенс 12 января объявил, что не намерен начинать процесс отстранения президента Дональда Трампа от власти на основании полномочий, предоставленных ему 25-й поправкой к Конституции страны.
В Абхазии подтверждено 149 случаев COVID-19, скончались два человека
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 658 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 149 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 110 человек, 94 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 39 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1935 года рождения с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония». Женщина умерла 12 января.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 27, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 27, в сухумском российском военном госпитале - 50 пациентов.
- В Гагрской ЦРБ скончался пациент 78 лет с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония». Мужчина умер ночью 12 января.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10251 человек. 145 летальных случаев. Выздоровели 8010 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Армения открыла сухопутную границу для иностранных граждан
Армения открыла сухопутную границу для иностранных граждан, сообщает пресс-служба МИД Армении.
«Отныне все иностранцы могут попасть в Армению как по воздуху, так и по суше. Для этого иностранные граждане должны предъявить отрицательный ответ на ПЦР - тест на коронавирус, взятый за последние 72 часа. Сертификат должен быть на армянском, русском или английском языках», - говорится в сообщении ведомства.
В случае, если у иностранного гражданина не окажется при себе соответствующего сертификата, то он сможет сдать тест на коронавирус на контрольно-пропускном пункте, после чего будет отправлен на самоизоляцию до получения ответа.
Вместе с тем 11 января правительство Армении продлило до 11 июля введенный для борьбы с коронавирусом карантин.
С начала пандемии в Армении коронавирусом заразились 163 тысяч человек, умерли 2,9 тысяч, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Иран создает топливо, используемое в ядерном оружии
Иран начал научно-исследовательские работы по разработке модернизированного типа топлива для исследовательского реактора Тегерана. Об этом посол Исламской Республики Казем Гарибабади написал в твиттере, передает Reuters.
Процедура проводится в три этапа, и на первом из них «металлический уран производится с использованием природного урана», пояснил он. По его словам, Тегеран уведомил о своих шагах Международное агентство по атомной энергии, инспекторы которого три дня назад посетили завод по производству топливных пластин.
Металлический уран может быть использован при создании ядерного оружия, уточняет агентство.
Развернутая Тегераном деятельность прямо противоречит сделке 2015 года, которая запрещает иранцам «научно-исследовательские работы в области плутония и урановой металлургии». Для их проведения Ирану надо получить одобрение остальные участников соглашения.
Неделей ранее власти Ирана заявили, что на подземном ядерном объекте в Фордо было возобновлено обогащение урана до 20 процентов. Это в пять раз превышает показатель, установленный международной сделкой. Решение иранских властей сделано на фоне дальнейшего обострения отношений с Вашингтоном, который в 2018 году вышел из сделки и ввел против Ирана односторонние санкции. Избранный президент США Джо Байден заявлял, что выступает за возобновление участия Соединенных Штатов в ядерном соглашении при условии соблюдения его Ираном.
Ситуация в селе Букнари Чохатаурского муниципалитета спокойная
Накануне, 12 января, в селе Букнари Чохатаурского муниципалитета Грузии произошло столкновение между несколькими представителями мусульманской и христианской общин села, сообщает Общественный вещатель. Местные мусульмане хотят обустроить в селе молельный дом, с чем не согласна христианская часть села. Разногласия переросли в стычку, в результате которой был задержан один гражданин.
На месте столкновения в селе Букнари мобилизована полиция. Правоохранители пытаются развести местных жителей и прибывших граждан. В настоящее время ситуация разрядилась.
Ранее сегодня в Букнари приехали десятки человек из Аджарии, чтобы поддержать местную мусульманскую общину. Сегодня в краевой администрации должна была пройти встреча представителей сторон, однако она не состоялась.
Мэр Чохатаури Ираклий Кучава заявил, что правительство и правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы конфликт в селе Букнари был разрешен без эксцессов.
В Нагорном Карабахе ранен армянский военнослужащий
Вооруженные силы Азербайджана в среду нарушили режим перемирия в Нагорном Карабахе, в результате чего был ранен армянский военнослужащий, сообщила пресс-служба Минобороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
«13 января в 12:00 в результате грубого нарушения вооруженными силами Азербайджана режима перемирия в направлении одного из постов Армии обороны НКР, расположенного в центральном направлении, огнестрельное ранение получил 20-летний военнослужащий Вардан Киракосян», – заявили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что раненого немедленно доставили в военный госпиталь и прооперировали. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Власти НКР обратились к российскому миротворческому контингенту в связи с нарушением режима перемирия.
«О ситуации проинформировано командование миротворцев.Надеемся, что инцидент не останется без ответа, поскольку, если провокации продолжатся, то последствия будут очень плохими», – сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян.
В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что «азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня».
- Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября, после чего лидеры России, Азербайджана и Армении приняли заявление о полном прекращении огня.
- В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих.
Глава абхазского МЧС: Россия в любой момент могла оказать помощь в тушении пожаров
Глава МЧС самопровозглашенной республики Абхазия Лев Квициния на пресс-конференции в Сухуми рассказал, почему для тушения пожаров не прибегли к помощи России.
«Ни одна авиация не может потушить такого рода пожар полностью. При поливе пожара сверху, в любом случае остаются незаметными маленькие очаги возгорания, и огонь может снова распространиться. Авиация обычно вызывается как дополнительная поддержка», – сказал он.
По словам Льва Квициния, ведомство было на связи с коллегами из России, и помощь могла прибыть, как только абхазская сторона её запросила бы.
Замглавы ведомства Нугзар Эмурхба сказал, что в 2019 году была другая ситуация.
«В 2019 году технику к очагам возгорания невозможно было перебросать, и было принято решение обратиться за помощью к РФ, после чего к нам отправили и вертолёт, и самолет для тушения пожаров. В недавних пожарах привлекать авиацию не было необходимости», – отметил Эмурхба.
По информации МЧС, с 7 декабря 2020 года по 10 января 2021-го у пожарных расчетов было 68 выездов.
«По нашим данным, общая площадь, охваченная огнём, была свыше трех тысяч гектаров. Особо сложная ситуация была в Галском районе. К сожалению, там полностью сгорели два дома. Трудность заключалась в том, что погодные условия были очень жесткими для тушения пожаров, был сильный ветер, из-за чего пошел неуправляемый верховой огонь. Но, тем не менее, пожарные, жители и районная администрация сделали все чтобы урегулировать ситуацию», – сказал Лев Квициния.
По его словам, ситуация в Гагрском районе тоже была непростой: «Там пожары и возгорания начались одновременно в нескольких местах, и подъехать к очагам пожарам было очень сложно. Нам пришлось ждать, пока огонь спустится. Был принято решение привлечь дополнительную технику и подразделения. В итоге мы смогли удержать пожар».
Квициния отметил, что без проливных дождей с такими пожарами практически невозможно справиться. «Мы точно знали, что погода изменится в нашу пользу», – добавил он.
- Отметим, что абхазские власти отказались от помощи Тбилиси в тушении пожаров. «Помощь Грузии для нас неприемлема», – заявлял Лев Квициния. Глава Совбеза Сергей Шамба сказал: «Нет такой необходимости. Наши службы справляются».
Путин по телефону сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану об основных итогах встречи с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. Подчеркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей. С учетом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении», – говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорнокарабахского урегулирования, а также высказался за продолжение координации действий России и Турции.
Кроме того, лидеры стран уделили особое внимание борьбе с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин. Также Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества двух стран.
- В понедельник в Кремле по инициативе российского лидера состоялись трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Стороны рассмотрели ход реализации совместного заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября и обсудили дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. По итогам встречи, продлившейся почти четыре часа, было подписано совместное заявление о новых инфраструктурных проектах, их реализацию будет курировать трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.
Югоосетинских политиков призвали к диалогу для выхода из кризиса
Экс-президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, парламентарии первого созыва Станислав Кочиев, Вячеслав Гобозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев подписали совместное заявление, в котором назвали события, происходящие в Южной Осетии, вызывающими тревогу.
«Четыре месяца не проводятся сессии парламента, не сформирован до сих пор новый состав правительства, на Театральной площади больше месяца идет акция протеста родственников Инала Джабиева, не принят бюджет страны на 2021 год. Фактически речь идет уже не только о внутриполитических разногласиях различных сил или ветвей власти, но и о международном имидже и состоятельности нашего государства», – говорится в заявлении.
Как пишет «Кавказский узел», они отметили, что «важно обеспечить проведение объективного расследования преступления, приведшего к гибели Инала Джабиева, и создать условия, при которых подобные трагедии станут в будущем невозможными».
«Все виновные, независимо от прошлых заслуг и занимаемых ныне должностей, должны понести справедливое наказание. Однако для этого необходимо, в первую очередь, чтобы исполнительная и законодательная ветви власти страны, президент и депутаты парламента перешли от противостояния к делу», – отметили они.
Тибилов, Чибиров, Кочиев, Гобозов и Чочиев выразили готовность выступить посредниками «в процессе урегулирования сложившейся непростой общественно-политической обстановки и содействовать в организации конструктивного диалога, направленного на нормализацию ситуации».
Это заявление подписанты направили югоосетинскому лидеру Анатолию Бибилову, председателям партий и депутатской группе «За справедливость».
Бибилов уже заявил, что у него состоялся телефонный разговор с авторами обращения, на этой неделе может состояться встреча с ними.
«Это обращение я принимаю абсолютно позитивно, хочу поблагодарить их за такую позицию. Без сомнения, это важно, это необходимо делать. Я до этого подчеркивал и сегодня подчеркиваю, что всегда готов к диалогу, разговору с оппонентами. Здесь идет речь о людях, которые действительно заинтересованы в стабильности республики. Будучи в свое время руководителями разных ветвей власти, их готовность способствует тому, чтобы никаких демаршев ни со стороны исполнительной власти, ни законодательной в данном случае не было», – сказал Бибилов.
Верзилов и Варламов заявили, что их задержали в Южном Судане
Издатель "Медиазоны" и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов и блогер Илья Варламов заявили, что их задержали в городе Капоэте в Южном Судане. Об этом пишут "Медиазона" со ссылкой на Верзилова и Варламов на своем сайте.
На сайте Варламова говорится, что всего их пятеро, это его супруга Любовь, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и еще один человек. Они прилетели в Африку в качестве туристов.
Как предполагает Верзилов, местные силовики считают, что россияне могли вести "съемку военных объектов с дрона". Однако дрон Ильи Варламова забрали еще в в аэропорту города Энтеббе в Уганде.
"Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем", – сообщается на сайте Варламова.
Верзилов также добавил: "Уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь".
Илья Варламов сказал, что они обратились в посольство России. В посольстве "Интерфаксу" сообщили, что они проверяют информацию о задержании Варламова и Верзилова в Южном Судане. "Они к нам обратились, могу подтвердить. Информация проверяется", – сказали в российской дипмиссии.
Новосибирский театр оперы и балета расторг контракт с Нино Ананиашвили
Новосибирский государственный театр оперы и балета (НОВАТ) сообщил о расторжении контракта с Нино Ананиашвили.
«В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключённого контракта по соглашению сторон», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте театра.
Ранее руководство новосибирского театра приостановило действие контракта из-за преждевременного появления информации о назначении в СМИ.
О решении возглавить балетную труппу российского театра Ананиашвили заявила в интервью грузинской службе «Радио Свобода». Она планировала совмещать работу в Новосибирске с руководством балетной труппой Тбилисского государственного театра оперы и балета, которую она возглавляет с 2004 года.
Как и ожидала прима-балерина, на родине ее решение подвергли острой критике, особенно в политических кругах.
Бибилов: Южная Осетия потеряла из-за коронавируса более 60 человек
В Цхинвали сегодня прошло заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. На заседании подтвердили, что учебные заведения Южной Осетии начнут полноценно работать с 15 января. При этом сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.
Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов на заседании заявил, что от коронавируса уже скончались более 60 жителей Южной Осетии.
«Слишком опрометчиво для каждого человека несерьёзно относиться к этой болезни. Обязательно нужно беречь себя», – сказал он.
Югоосетинский лидер высказался и о вакцинации, подчеркнув, что право каждого пройти её при желании.
«Приобретение вакцин также зависит от того, соберется парламент на сессию или нет. Я сам готов пройти вакцинацию как президент и гражданин, потому что считаю её необходимой. […] Несомненно, она будет иметь добровольный характер, но мы должны дать возможность пройти её каждому, кто хочет этого», – заявил Бибилов.
Он вновь призвал депутатов, которые бойкотируют работу парламента, проявить гражданскую позицию и проголосовать за поправки в бюджет 2020 года и принять главный финансовый документ на 2021 год.
Сегодня же стало известно, что в Южной Осетии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован один случай с летальным исходом.
«Пациентка 88 лет поступила в «красную зону» в первых числах января с диагнозом: коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. ДН 2-3. ИБС. Гипертоническая болезнь, злокачественное течение. Пациентка получала комплексное лечение в соответствии с Протоколом лечения новой коронавирусной инфекции. Однако состояние прогрессивно ухудшалось, артериальное давление держалось на высоких цифрах. Присоединилось острое нарушение мозгового кровообращения. 12 января наступила остановка сердечной деятельности, констатирована биологическая смерть», – сообщила главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева.
Грузия «категорически не рассматривает» вопрос ввоза китайской вакцины
Министерство здравоохранения Грузии на данном этапе «категорически не рассматривает» вопрос импорта китайской вакцины от COVID-19, – заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе.
«Что касается вакцин, то мы говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Китайская вакцина не имеет достаточно информационного материала и надежности на этот период, поэтому Минздрав на данном этапе категорически не рассматривает внедрение китайской вакцины», – говорит Тикарадзе.
Она отметила, что Грузия получила подтверждение от платформы COVAX о поставках вакцины Pfizer для медперсонала. По словам Тикарадзе, уже идет интенсивная подготовка к вакцинации.
«Необходимы законодательные изменения, в этом направлении мы интенсивно работаем с парламентом. Вчера в парламенте прошла первая комитетская встреча, на которой мы говорили об изменениях, был инициирован законопроект, до конца января у нас будут внесены все изменения, которые обеспечат беспрепятственное внедрение вакцины в Грузии», – добавила Тикарадзе.
Между тем заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе сегодня заявил, что Грузия готовится к третьей волне коронавируса.
«Мы пытаемся избежать третьей волны, которая, к сожалению, есть во многих странах. Надеюсь, у нас это получится и третья волна не будет для нас очень разрушительной», – заявил Паата Имнадзе.
- COVAX – международная инициатива по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса. В механизме по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок участвуют 190 стран и экономик. Согласно планам, посредством COVAX к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины.
Украина и Молдавия договорились о стратегическом партнёрстве
Лидеры Молдавии и Украины призвали к перезагрузке отношений, которые были в значительной степени заморожены в период пребывания на посту молдавского президента пророссийского политика Игоря Додона.
Новый президент Молдавии Майя Санду, посещая Киев 12 января, заявила о возобновлении дружеских контактов с Украиной. Поездка стала её первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность в декабре прошлого года.
"Я бы хотела подтвердить, что Украина – стратегический партнёр Молдавии, и что развитие устойчивого и прагматичного сотрудничества с Украиной – это приоритет для Кишинёва. Я рада сообщить, что сегодня мы договорились вывести наши отношения на другой уровень, уровень стратегического партнёрства", - заявила Майя Санду после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она добавила, что две страны решили учредить совет на уровне президентов – для продвижения связей.
Зеленский, в свою очередь, сообщил, что на встрече с Санду они говорили о членстве своих стран в Евросоюзе как об общей стратегической цели. "По этому вопросу наши подходы полностью совпадают", - подчеркнул Зеленский. Он также сказал, что относительно Приднестровья позиция Киева не изменилась. "Мы твёрдо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах её международно признанных границ", - заявил украинский президент.
В ходе избирательной кампании Майя Санду воздерживалась от прямой критики России и по-прежнему заявляет, что выступает за хорошие отношения с Москвой, но не в ущерб сотрудничеству Молдавии с ЕС. Она высказывается за мирное урегулирование приднестровского конфликта и за вывод российских войск из региона, который Кишинёв не контролируют.
Так называемая Приднестровская Молдавская Республика – одна из нескольких самопровозглашённых республик, возникших на территории бывшего СССР в начале 1990-х годов. Администрация в Тирасполе пользуется поддержкой России, однако независимость Приднестровья Москвой не признана.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подал в отставку
Премьер-министр Эстонии и лидер Центристской партии Юри Ратас объявил об отставке на фоне коррупционного скандала.
"Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия", — написал Ратас в фейсбуке.
Накануне, 12 января, полиция безопасности Эстонии предъявила подозрения в совершении уголовного преступления генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт , бизнесмену Хиллару Тедеру и ещё двоим людям, имена которых не раскрываются.
По версии полиции, Тедер и Корб договорились, что предприниматель пожертвует Центристской партии до миллиона евро. Взамен Корб якобы должен был повлиять на мэрию Таллина, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллине объекту по льготной цене.
Советника министра финансов Керсти Крахт подозревают в том, что она договорилась с Тедером использовать свое влияние в министерстве, чтобы получить положительное решение по заявке Porto Franco. За свои услуги Крахт должна была получить от Тедера взятку, однако передача денег не состоялась из-за задержания бизнесмена и чиновницы.
Юри Ратас занял кресло главы правительства Эстонии пять лет назад. С 2005 по 2007 годы он был мэром Таллина.
В США казнена первая за несколько десятилетий женщина
В США по решению федеральных властей казнили первую за почти 70 лет женщину.
52-летней Лизе Монтгомери 13 января ввели смертельную инъекцию в тюрьме штата Индиана.
Ранее Верховный суд отменил вынесенное окружным судом решение о необходимости провести слушания о вменяемости Монтгомери. Адвокаты женщины утверждали, что у нее был врожденный дефект головного мозга, и она попросту не понимала, что именно с ней происходит. Кроме того, защита указывала, что тяжёлое психическое заболевание Монтгомери усугубилось из-за сексуальных надругательств, которым она подвергалась всю свою жизнь, пишет "Би-би-си".
"Кровожадность потерпевшей неудачу администрации сегодня была в полной мере продемонстрирована. Каждый, кто причастен к казни Лизы Монтгомери, должен испытывать стыд", - подчеркнул адвокат Келли Генри.
Монтгомери приговорили к смертной казни в 2007 году. Её признали виновной в похищении и убийстве женщины, находившейся на 8-м месяце беременности. По данным следствия, Монтгомери задушила свою жертву, после чего ребёнка из тела извлекла. Младенец при этом выжил.
Казни на федеральном уровне в США не проводились на протяжении 17 лет, пока нынешний президент Дональд Трамп не распорядился возобновить их в прошлом году. По официальным данным, с тех пор было 10 таких казней, то есть по решению американского правительства. Впервые федеральные власти осуществили больше смертных приговоров, чем все штаты вместе взятые.
Избранный президент Джо Байден, вступающий в должность 20 января, как ожидается, остановит применение этой меры наказания.
Алексей Навальный анонсировал возвращение в Россию
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что возвращается в Россию. По его словам, он купил билет на рейс в Москву на 17 января.
"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить", — рассказал политик в социальных сетях.
Навальный с августа находится в Германии. Он был доставлен в Берлин медицинским самолётом после госпитализации в Омске. Несколько лабораторий установили, что он был отравлен разработанным в России боевым веществом из группы "Новичок". После лечения в Берлине он, по его словам, проходил в Германии реабилитацию.
Российские власти факт покушения на политика игнорируют. Расследование отравления не ведётся. Группе международных журналистов удалось установить, что к покушению на основателя Фонда борьбы с коррупцией могут быть причастны сотрудники ФСБ. Кремль любые связи с инцидентом отрицает.
В России на Навального возбуждено уголовное дело о клевете в адрес ветерана Второй мировой войны. По этой статье ему грозят штраф и обязательные работы на срок до двухсот сорока часов. Федеральная служба исполнения наказаний потребовала от суда отправить политика в колонию на 3,5 года по уголовному делу 2014 года, по которому он был осуждён условно. В ведомстве заявляют, что отъезд оппозиционера в Германию нарушает условия его условного наказания.
Кроме того, в конце декабря Следственный комитет объявил о возбуждении против него нового дела — о растрате средств Фонда борьбы с коррупцией. По вменённой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.
"Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. —Заявил оппозиционер в среду. — Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня. Но что они там делают мне не очень интересно. Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю".
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