Разрушительные последствия пандемии и рост политической напряженности – Грузия в докладе HRW

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) считает основными проблемами Грузии отсутствие подотчетности правоохранителей, дискриминацию ЛГБТ-сообщества, угрозы свободе СМИ и нарушения трудовых прав. Об этом говорится в ежегодном докладе HRW, где оценивается ситуация в более чем 90 странах мира.

Как пишет «Новости-Грузия», HRW уделяет особое внимание парламентским выборам, прошедшим осенью 2020 года. Авторы доклада указывают, что за ними последовал серьезный рост политической напряженности.

«На фоне обвинений в фальсификации выборов правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство в парламенте. Ответом оппозиции стал бойкот парламента нового созыва», — сказано в отчете.

HRW также рассказывает о протестах, начавшихся в стране после выборов. При этом указывается, что 8 ноября полиция без предупреждения использовала водометы против десятков человек, собравшихся у здания ЦИК Грузии, чтобы опротестовать нарушения на выборах.

По оценке HRW, влияние пандемии коронавируса на экономику Грузии было «разрушительным». Во втором квартале 2020 года ВВП страны снизился примерно на 16%, что вызвало «серьезный рост безработицы и бедности».

Авторы доклада также напоминают, что в Грузии ввели общенациональный локдаун практически сразу после того, как в феврале в стране был зафиксирован первый случай коронавируса.

Правозащитники указывают, что тогда в Грузии ввели чрезвычайное положение и комендантский час, закрыли границы и аэропорты, ограничили передвижение внутри страны и закрыли все школы, что коснулось примерно 600 тысяч детей.

HRW указывает, что в 2020 году из Грузии неоднократно поступали сообщения о фактах ограничения свободы и политическом давлении на СМИ.

Правозащитники рассказывают о скандале и череде увольнений сотрудников Аджарского телевидения, которые последовали за сменой руководства. Авторы доклада указывают, что в правящей партии «открыто выражали недовольство редакционной политикой» предыдущего менеджмента телерадиовещания.

Другой факт, на который обращают внимание в организации, связан с делом о саботаже, в рамках которого Служба Госбезопасности (СГБ) Грузии проверяла сюжет оппозиционного телеканала «Мтавари». В репортаже говорилось о том, что власти фальсифицируют данные по COVID-19

«Местные правозащитные группы расценили начало расследование как опасный прецедент вмешательства в свободу слова», — сказано в докладе.

В HRW также указывают, что власти Грузии «придерживаются суровых законов о наркотиках». Под уголовное преследование люди попадают за простое хранение наркотиков для личного пользования или употребление (кроме марихуаны).