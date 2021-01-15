Лери Хабелов: «Все победы, которые мы планировали в прошлом году, перенесли на этот»

2021-й – олимпийский год. До главного спортивного события остается несколько месяцев. Готовы ли грузинские спортсмены к нему? С этим вопросом мы обратились к президенту Национального олимпийского комитета Лери Хабелову – нашему сегодняшнему гостю недели.

– 2020 год для спорта стал одним из самых провальных из-за эпидемии, но удалось ли грузинским спортсменам хоть чего-то добиться за это время?

– Вы знаете, что в условиях пандемии практически все международные мероприятия были приостановлены. Но до этого у нас был успех в зимних видах спорта. Мы добились определенных достижений в фигурном катании, вы знаете, что прошлом году проводились Зимние юношеские Олимпийские игры (проходили с 9 по 22 января 2020 года в Лозанне) и у нас был бронзовый призер, были чемпионы, Алина Бутаева и Лука Берулава. Проводился в прошлом году и Чемпионат Европы по вольной и греко-римской борьбе (в Риме, с 10 февраля по 16 февраля) где у нас также были успехи (1 – золото, 3 – серебряные медали и 4 – бронзовых). Позже проводился Чемпионат Европы по дзюдо (с 19 ноября в Праге)… вот и все основные мероприятия, которые проводились в прошлом году.

2020-й получился очень «сокращенным» годом. Для нас одним из самых успешных за историю Грузии был 2019-й. Ждали большего, но в прошлом году не удалось реализовать все задумки

Конечно, основной целью для нас была Олимпиада, однако впервые в истории ее проведение отложили на год. Состоится она уже в этом году (в Токио, в июле), соответственно, все победы, которые мы планировали одержать в прошлом году, перенесли на этот. Нам уже удалось получить 8 лицензий, но весной будут еще проводиться лицензионные турниры, мы ожидаем, что в Токио будут присутствовать 30-35 спортсменов от Грузии. Правительство Японии и Международный олимпийский комитет заявили, что на этот раз Игры обязательно состоятся, поэтому все, чем мы сейчас занимаемся – это готовимся к ним. В общем, 2020-й получился очень «сокращенным» годом. Для нас одним из самых успешных за историю Грузии был 2019-й, было очень много победителей разных международных чемпионатов в олимпийских видах спорта, ждали большего, но в прошлом году не удалось реализовать все задумки. Вот такая короткая оценка итогов прошедшего года получается. Надеюсь, в текущем мы добьемся тех успехов, которых ждали в 2020-м.

– А в каких видах у Грузии уже есть лицензии?

– Мы успели взять их в индивидуальных видах – фехтование, бокс, несколько разновидностей борьбы, очень близки к тому, чтобы получить лицензию по карате – там только один чемпионат ждем. В общем, 8 спортсменов, чье участие официально подтверждено. Остальные виды спорта, такие как дзюдо, тяжелая атлетика, в которых наши спортсмены особенно хороши, мы не просто ждем лицензий, но рассчитываем на золотые медали. Сейчас просто должны пройти несколько турниров, после которых их участие в Олимпиаде будет подтверждено. В общем, мы ожидаем успехов наших спортсменов.

– А как себя показывают тяжелоатлеты?

– В 2020-м мы практически не участвовали ни в каких турнирах. Должен был состояться Чемпионат Европы в Москве, который тоже отложили. Так что оцениваем спортсменов по 2019-му году, а вы знаете, что тогда у наших ребят были большие успехи. Все помнят, чего добился Лаша Талахадзе, есть и другие ребята, которые брали медали в разных турнирах. В Токио этот вид спорта будет представлен в четырех весовых категориях, мы рассчитываем, что кроме Талахадзе лицензию получат еще два спортсмена. Конечно, мы ждем минимум одну золотую медаль и несколько других.

– А какие вообще лицензионные турниры ожидаются в этом году?

– Те чемпионаты, которые были запланированы на весну прошлого года, перенесли на 2021-й. Я бы отметил квалификационный турнир на Олимпийские игры по водному полу. Это командный вид спорта, а Грузия никогда не выступала на Олимпиаде в командных видах спорта, поэтому мы бы очень хотели, чтобы наши спортсмены получили лицензию. А в остальном, все по-прежнему, все турниры и чемпионаты, которые были отменены в прошлом году, пройдут уже в текущем, в тех же странах.

– А почему Грузия до сих пор не участвовала в командных видах спорта на Олимпиаде?

Для нас очень важно, чтобы Грузия была впервые представлена на Играх в командных видах. Делать прогнозы в спорте очень сложно, поэтому скажу просто – смотрим на это с надеждой

– Мы на всех Олимпийских играх хотели, чтобы какая-нибудь команда получила лицензию. Шанс был у баскетболистов, но они не смогли добиться этого. Теперь остается последний шанс – лицензию должны получить ватерполисты. Для нас очень важно, чтобы Грузия была впервые представлена на Играх в командных видах. Делать прогнозы в спорте очень сложно, поэтому скажу просто – смотрим на это с надеждой.

– В последнее время успехи были у юниоров?

– Международная федерация дзюдо проводила чемпионат в Дохе (турнир «Мастерс»), там было пять номинаций и в одной из них – «Молодая звезда» – победил (Тато) Григалашвили. Кстати, он стал победителем этого турнира, а это очень серьезный турнир. Это один из молодых людей, о которых мы говорили и раньше, теперь он стал звездой. Конечно, есть ребята и в вольной борьбе, и в классической, я могу сказать, что многие из них уже оправдали те надежды, которые мы на них возлагали. А Григалашвили – уже наш фаворит и будущий претендент на олимпийскую медаль.

– А как в целом обстоят дела с зимними видами спорта?

– Я уже несколько раз делал заявление по этому поводу, еще когда стало известно, что в 2025-м Грузия будет принимать юношеский Олимпийский фестиваль. И для нас одним из важнейших на этом фестивале будет фигурное катание. Я уже сказал, что наши спортсмены добились определенных успехов в прошлом году, и у нас большие перспективы в фигурном катании. Однако для развития этого вида спорта необходима инфраструктура, сейчас у нас нет специальных залов, в которых бы могли тренироваться наши ребята. В итоге, мы тратим очень большие ресурсы на то, чтобы готовить их за рубежом. Мы хотим создать соответствующие базы в Грузии, речь идет о проекте в рамках фестиваля в 2025-м, когда мы будем принимать в стране около 2000 спортсменов. Тогда наши спортсмены уже должны будут показать себя на том уровне, чтобы мы сказали – они хорошо подготовлены и у нас есть перспективы в этом виде спорта.

– Вы часто встречаетесь со спортсменами, многие потеряли форму за прошлый год?

Мы хотим, чтобы у нас не было провалов хотя бы в самых успешных для нас видах спорта, и добиться в них не меньших успехов, чем в прошлой Олимпиаде. Если мы хоть повторим успех – это будет хороший результат для Грузии

– Год пандемии был очень сложным, вся спортивная активность была прекращена, в том числе и в Грузии. А невозможно закрыть спортсмена на месяц или два и ждать от него каких-то успехов. Поэтому достаточно быстро координационный совет принял решение и разрешил нашим спортсменам приступить к тренировкам. Однако все же для многих ветеранов, которые очень были близки к большим победам в 2020-м, это оказалось проблемой, ведь в спорте не важно, месяц или один день ты не тренируешься – это все равно большая потеря, а восстановиться потом очень сложно. Сейчас уже все приступили к активным тренировкам, проводятся сборы. Но в первую очередь мы хотим, чтобы у нас не было провалов хотя бы в самых успешных для нас видах спорта, и добиться в них не меньших успехов, чем в прошлой Олимпиаде. Если мы хоть повторим успех – это будет хороший результат для Грузии.

– Не олимпийский вопрос: вы – представитель спортивной общественности и болельщик, как встретили поражение Грузии в борьбе за выход в финальный этап Чемпионата Европы?

– Конечно, очень жаль, что мы проиграли встречу команде, равной по силе нашей сборной. Неприятно и то, что мы играли у себя дома, мы должны были победить и выйти в Чемпионат Европы. Это спорт и здесь случается всякое, но как представитель Олимпийского комитета скажу – я очень недоволен, очень жаль, что наши ребята не примут участия в чемпионате, они упустили отличный шанс.

– Не менее важным событием было попадание Грузии в список участников Лиги наций по регби.

– Конечно регби в Грузии «растет», просто вся эта ситуация, связанная с выборами президента Союза регби, все же повлияла на спортсменов. Но стало понятно, что у нас есть возможности быть представленными на высоком уровне. И сейчас делается все для того, чтобы регби развивалось лучше, чем сегодня.

– В общем, чего ждать болельщикам в этом году?

– В первую очередь, я хочу, чтобы быстрее закончилась пандемия, думаю, весь мир ждет этого. Хотелось бы, чтобы Олимпийские игры прошли безопасно, чтобы все спортсмены были здоровы. Они обязательно возьмут лицензии и добьются того, чего от них ждут болельщики. Как и сами спортсмены, сейчас все включены в эту борьбу.